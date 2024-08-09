Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
У вас есть уникальная возможность пожить прямо в заповеднике — в небольшом домике на кордоне, среди живописного леса рядом с морем.
Это настоящая перезагрузка: легкий морской ветерок, звуки природы, свежий воздух, от которого все мысли в голове приходят в порядок и становится спокойно и хорошо. Будем гулять по заповедным тропам, плавать в море и, если повезёт, увидим морских котиков и оленей.
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|16 500 ₽
Описание
Организационные детали
Что взять с собой:
— Посуду свою любимую — по желанию (кружка, вилка, ложка, тарелка). В заповеднике всё есть
— Полотенце, купальник, сланцы (аквашузы)
— Кроссовки + запасная обувь
— Тёплая одежда (свитер, колготки /термо бельё, куртка, штаны, 3 пары носков, кепка, нижнее бельё)
— Щётка, паста, салфетки влажные сухие
— Покрывало, постельное белье (обязательно).
На территории заповедника запрещено:
мусорить, рвать растения, заходить за границы (всё покажу на месте), рыбачить, охотиться
Проживание. Домик в заповеднике: 4 комнаты, в каждой по 6 кроватей (двухъярусные, всего 24 человека). Условия скромные, душа нет, туалет на улице. Свет включают только вечером, так что берите с собой пауэрбанк для зарядки телефона. Берите с собой свое постельное белье (в заповеднике постельное белье предоставляется за 300 руб. / комплект
Питание. Вы можете взять свои продукты и готовить самостоятельно (в домике есть кухня) или заказать трехразовое питание у сотрудников заповедника. Можно взять личную посуду (кружка, тарелка, ложка), но это по желанию, в заповеднике все есть.
Связь. В заповеднике связь может отсутствовать — не планируйте важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Прогулки к кекурам Акуленок и бухтам Тачингоуза
Выезжаем из Владивостока в 5 утра. Автобус поедет по маршруту Луговая — центр — Некрасовская — Столетие — вторая речка под мостом — КП2 город Артем. Вы можете подсесть в любом из этих мест либо заказать дополнительный трансфер к дому (за отдельную плату).
В заповедник мы приедем примерно в 14 часов, заселимся и перекусим. Потом будет двухчасовой прогулка к кекурам Акуленок и бухтам Тачингоуза. Если повезёт, увидим морских котиков. В 16 часов вас будет ждать горячий обед, потом до ужина свободное время.
В 20 вечера поужинаем и устроим посиделки возле костра. При желании за дополнительную плату можно сходить в баню.
Релакс и купание
Неспешно завтракаем на базе и наслаждаемся морем и природой. Сегодня никуда не спешим — у вас будет время, чтобы позагорать на пляже, поплавать или погулять по заповеднику (в определенных местах, не выходя за границы). В 14 часов выезжаем в обратный путь и вечером будем во Владивостоке.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Владивостока и обратно
- Пропуск в заповедник
- Проживание
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Питание (по желанию): 1700 рублей - за 2 дня, 2200 рублей - за 3 дня - это трехразовое питание с разнообразным меню и сладкие перекусы к чаю. Есть вариант взять свои продукты и готовить самостоятельно
- Дополнительный трансфер к дому в день старта - 700 руб
- Постельное белье - 300 руб. /комплект
- Баня (вместимость 5 человек) - 2000 руб. /час
- Видео и фотосъёмка