Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Авторский тур во Владивостоке

Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике

Заповедник — это территория, куда обычно не пускают туристов, места, где природа сохраняется в своем естественном виде.

У вас есть уникальная возможность пожить прямо в заповеднике — в небольшом домике на кордоне, среди живописного леса рядом с морем.

Это настоящая перезагрузка: легкий морской ветерок, звуки природы, свежий воздух, от которого все мысли в голове приходят в порядок и становится спокойно и хорошо. Будем гулять по заповедным тропам, плавать в море и, если повезёт, увидим морских котиков и оленей.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Ближайшие даты:
9
авг
24
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Что взять с собой:
— Посуду свою любимую — по желанию (кружка, вилка, ложка, тарелка). В заповеднике всё есть
— Полотенце, купальник, сланцы (аквашузы)
— Кроссовки + запасная обувь
— Тёплая одежда (свитер, колготки /термо бельё, куртка, штаны, 3 пары носков, кепка, нижнее бельё)
— Щётка, паста, салфетки влажные сухие
— Покрывало, постельное белье (обязательно).

На территории заповедника запрещено:
мусорить, рвать растения, заходить за границы (всё покажу на месте), рыбачить, охотиться

Проживание. Домик в заповеднике: 4 комнаты, в каждой по 6 кроватей (двухъярусные, всего 24 человека). Условия скромные, душа нет, туалет на улице. Свет включают только вечером, так что берите с собой пауэрбанк для зарядки телефона. Берите с собой свое постельное белье (в заповеднике постельное белье предоставляется за 300 руб. / комплект

Питание. Вы можете взять свои продукты и готовить самостоятельно (в домике есть кухня) или заказать трехразовое питание у сотрудников заповедника. Можно взять личную посуду (кружка, тарелка, ложка), но это по желанию, в заповеднике все есть.

Связь. В заповеднике связь может отсутствовать — не планируйте важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки к кекурам Акуленок и бухтам Тачингоуза

Выезжаем из Владивостока в 5 утра. Автобус поедет по маршруту Луговая — центр — Некрасовская — Столетие — вторая речка под мостом — КП2 город Артем. Вы можете подсесть в любом из этих мест либо заказать дополнительный трансфер к дому (за отдельную плату).

В заповедник мы приедем примерно в 14 часов, заселимся и перекусим. Потом будет двухчасовой прогулка к кекурам Акуленок и бухтам Тачингоуза. Если повезёт, увидим морских котиков. В 16 часов вас будет ждать горячий обед, потом до ужина свободное время.

В 20 вечера поужинаем и устроим посиделки возле костра. При желании за дополнительную плату можно сходить в баню.

Прогулки к кекурам Акуленок и бухтам ТачингоузаПрогулки к кекурам Акуленок и бухтам ТачингоузаПрогулки к кекурам Акуленок и бухтам ТачингоузаПрогулки к кекурам Акуленок и бухтам Тачингоуза
2 день

Релакс и купание

Неспешно завтракаем на базе и наслаждаемся морем и природой. Сегодня никуда не спешим — у вас будет время, чтобы позагорать на пляже, поплавать или погулять по заповеднику (в определенных местах, не выходя за границы). В 14 часов выезжаем в обратный путь и вечером будем во Владивостоке.

Релакс и купаниеРелакс и купаниеРелакс и купаниеРелакс и купание

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Владивостока и обратно
  • Пропуск в заповедник
  • Проживание
  • Сопровождение
Что не входит в цену
  • Питание (по желанию): 1700 рублей - за 2 дня, 2200 рублей - за 3 дня - это трехразовое питание с разнообразным меню и сладкие перекусы к чаю. Есть вариант взять свои продукты и готовить самостоятельно
  • Дополнительный трансфер к дому в день старта - 700 руб
  • Постельное белье - 300 руб. /комплект
  • Баня (вместимость 5 человек) - 2000 руб. /час
  • Видео и фотосъёмка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по маршруту Луговая - центр - Некрасовская - Столетие - вторая речка под мостом - КП2 город Артем
Завершение: Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

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