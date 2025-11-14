Мои заказы

Владивосток за 8 дней зимой и весной

Запоминающийся тур во Владивосток на 8 дней отлично подойдёт для тех, кто любит сочетать отдых и приключения.

Гармоничное сочетание увлекательных экскурсий по Владивостоку и свободных дней подарит яркие эмоции от поездки.
В течение восьми дней вы сможете насладиться свежим морским воздухом и кристально чистыми пляжами.

Вы познакомитесь с уникальной архитектурой города и узнаете множество интересных историй о его богатой истории, а также посетите достопримечательности Владивостока, в том числе знаменитый «Русский мост».Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.

Владивосток за 8 дней зимой и весной


Ближайшие даты:
21
ноя1
дек17
дек

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток

Прибытие в гостиницу выбранной категории.

Заселение в номера после 14:00.

Свободное время.

Прибытие во Владивосток

2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 Сбор группы в холле, выезд.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» – с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где вам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.

Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.

Свободное время.

Остров Русский

3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Сбор группы в холле в 09:00.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка – от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, пофотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс, куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота»;

Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56 + экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер — уникальный электрический транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по Владивостоку

4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Свободный день

5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Свободный день

6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Свободный день

7 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Свободный день

8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

До 12:00 освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на 2025 год, руб:

Гостиница

Категория размещения

Двухместное размещение

Одноместное размещение

«Моряк»
с завтраком

01.01 – 31.03
Стандарт4540060100
Эконом3800048500
01.04 – 30.06
Стандарт4950068300
Эконом4110054900

«Море»
без завтрака номера стандарт

01.01 – 28.03, 01.12 – 31.12
Стандарт4600070500
01.03 – 31.05
Стандарт4870073500
«Экватор»01.01 – 28.02
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек30500
01.03 – 31.05, 01.10 – 31.12
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек31400
«Экватор»
одноместный эконом без завтрака 		01.01 – 28.02
Эконом без завтрака39900
01.03 – 31.05, 01.10 – 31.12
Эконом без завтрака39900
«Экватор»
стандарт номера с завтраком		01.01 – 28.02, 01.12 – 31.12
Вид город4700062300
Вид море4770065900
01.03 – 31.05, 11.10 – 30.11
Вид город5100065900
Вид море5300068300

«Азимут Владивосток»
завтрак входит в стоимость номера

01.01 – 28.02
Вид город4940063600
Вид море5340071900
01.03 – 30.04, 01.11 – 31.01.26
Вид город5070067000
Вид море5480076100
01.05 – 30.06
Вид город5370071000
Вид море5780079100

«Приморье» без завтрака

01.01 – 31.01, 01.12 – 31.12
Без завтрака3450042100
01.02 – 31.05, 01.11 – 30.11
Без завтрака3730047900
«Жемчужина»
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 31.10
С завтраком5400072000
01.03 – 30.04, 01.11 – 30.11
С завтраком4700059500
01.01 – 28.02, 01.12 – 31.12
С завтраком4200048900

Варианты проживания

Гостиница «Моряк»

7 ночей

Отель «Моряк» находится в самом сердце Владивостока, в непосредственной близости от ключевых объектов городской инфраструктуры.

В отеле представлены номера разных категорий, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере есть мебель и техника, а также предоставляется постельное бельё.

В снэк-баре можно приобрести закуски и напитки. Рядом с отелем работают кафе и ресторан, где можно вкусно поесть.

На территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 500 метров, а до аэропорта — около 38 километров.

Гостиница «Моряк»


Отель «Море»

7 ночей

В самом сердце Владивостока, в непосредственной близости от железнодорожных путей, находится комфортабельный комплекс апартаментов «Море».

В окрестностях комплекса расположены достопримечательности, а также железнодорожный вокзал.

Для гостей подготовлены апартаменты различной вместимости. Все номера оформлены в едином стиле, в спокойных тонах, и оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. В ванных комнатах установлена новая сантехника и предоставлены косметические принадлежности.

В каждом номере есть кухонная зона со всем необходимым для приготовления еды.

В непосредственной близости от комплекса находятся разнообразные магазины, кафе и рестораны. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

Отель «Море»


Отель «Экватор»

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 — это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати, туалет с душем на 2 комнаты.

В «Экваторе» есть эконом-номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Экватор»


Отель «Жемчужина»

7 ночей

Отель «Жемчужина» 3* находится в историческом центре Владивостока по адресу: улица Бестужева, дом 29. На карте города это место расположено в центре, рядом с городской администрацией.

Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг высокого уровня, которые обеспечивают успешную работу и комфортный отдых.

Для размещения доступны номера различной вместимости и уровня комфорта. В каждом номере есть удобная мебель, электрический чайник и холодильник, телевизор и ванная комната с современной сантехникой. Также в отеле есть камера хранения и гладильная комната.

На территории отеля работают кафе «29 крабов» и бар. Кроме того, гости могут воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.

В непосредственной близости от отеля находятся железнодорожный и морской вокзалы.

Отель «Жемчужина»


Отель «Приморье»

7 ночей

«Приморье» — это современный и гостеприимный отель во Владивостоке, расположенный по адресу: ул. Посьетская, д. 20. На карте города его местоположение находится в непосредственной близости от бухты Золотой Рог.

В отеле вас ждут уютные номера, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере есть удобная мебель, современная техника и собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, в номерах есть мини-бар.

Для гостей отеля работает ресторан, а также множество кафе в шаговой доступности. По запросу предоставляется услуга проката автомобилей.

Железнодорожный вокзал находится всего в 5 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 38 километров.

Отель «Приморье»


Отель «Азимут Владивосток»

7 ночей

«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города. В числе удобств Wi-Fi, автостоянка, магазин и банкомат, прачечная, салон красоты, тренажёрный зал, массаж.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.

Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «Шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.

В отеле созданы все условия для делового общения.

В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта 51 км.

Отель «Азимут Владивосток»


Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (7 завтраков, если входят в стоимость гостиницы)
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер
  • Сопровождающий, экскурсовод
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Трансфер аэропорт - Владивосток - аэропорт (если группа от 5 человек и выше) - 2000 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии (которые не входят в программу)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

