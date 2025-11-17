Я расскажу о неизвестных страницах истории города – Основание крепости, Царицын купеческий, Царицын во времена крестьянских восстаний, клад Емельяна Пугачева.
Поговорим о неповторимой и самобытной природе волгоградских степей и разительно вступающей с ней в контраст природой парка Волго-Ахтубинская пойма, а на обеде попробуем и поговорим о национальной кухне
Описание экскурсииВас ждёт очень интересная и увлекательная авторская экскурсия: Мы погрузимся в историю города от зарождения до наших дней. Посетим главный Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» МАМАЕВ КУРГАН. Далее перенесемся с Вами в Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», где посетим частную пивоварню “Дубовая лапа” и Вы сможете отведать 5 сортов пива. Но это ещё не всё))))))Мы отправимся к местному жителю, где Вас угостят местной кухней и Вас будет дожидаться банька из бревна.
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Мамаев курган Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»
- 2. Набережная города Волгограда
- 3. Собор Александра Невского
- 4. Волго-Ахтубинская пойма
- 5. Пивоварня «Дубовая Лапа»
- 6. Дом местного жителя и банька
Что включено
- Услуги гида, дегустация пива, обед национальная кухня, баня 3 часа + бассейн
Что не входит в цену
- Личные и дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Набережная 62-й Армии, 22
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
