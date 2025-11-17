Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Я расскажу о неизвестных страницах истории города – Основание крепости, Царицын купеческий, Царицын во времена крестьянских восстаний, клад Емельяна Пугачева.



Поговорим о неповторимой и самобытной природе волгоградских степей и разительно вступающей с ней в контраст природой парка Волго-Ахтубинская пойма, а на обеде попробуем и поговорим о национальной кухне

Описание экскурсии Вас ждёт очень интересная и увлекательная авторская экскурсия: Мы погрузимся в историю города от зарождения до наших дней. Посетим главный Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» МАМАЕВ КУРГАН. Далее перенесемся с Вами в Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», где посетим частную пивоварню “Дубовая лапа” и Вы сможете отведать 5 сортов пива. Но это ещё не всё))))))Мы отправимся к местному жителю, где Вас угостят местной кухней и Вас будет дожидаться банька из бревна.

