4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Элеватор, Мамаев курган и остров Людникова в Волгограде
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
19 фев в 08:30
20 фев в 08:30
6700₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5500₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мамаев курган и его судьбоносное значение
Подробно изучить памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», его образы и символику
Начало: У подножия Мамаева кургана
«Историю создания мемориала и его авторский коллектив»
Завтра в 13:00
19 фев в 08:00
3000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 января 2025Экскурсия действительно интересная и при этом проходит довольно легко и непринуждённо, интересно было даже ребёнку 7 лет. Прекрасно раскрыты подробности разных
- ЕЕлена1 января 2025Выражаем искреннюю благодарность Атрему за прекрасно организованную экскурсию! Все очень понравилась! Получили много полезной, интересной информации в доступной форме.
- ДДмитрий24 ноября 2024Артем отличный рассказчик с глубокими и разносторонними историческими знаниями! Маршрут грамотно логистически выстроен и время прошло незаметно. Удалось ощутить присутствие Сталинградской битвы. Отдельное спасибо за неравнодушие и эмпатию!
- ООльга7 ноября 2024Большая благодарность Артёму за экскурсию! Смог заинтересовать 14 летнего подростка, что происходит крайне редко. Наглядность материала, погружение в историю, малоизвестные факты, различные локации - понравилось всё! Порекомендовала друзьям, с удовольствием, если вернёмся)), второй раз возьмём экскурсию у Артёма!)
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Авторские»
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