читать дальше эпох Волгограда. Денис знает историю города в деталях и точностях, ответил на все возникшие вопросы, очень вежлив и тактичен. Мы в восторге и рекомендуем. Спасибо!

Экскурсия действительно интересная и при этом проходит довольно легко и непринуждённо, интересно было даже ребёнку 7 лет. Прекрасно раскрыты подробности разных