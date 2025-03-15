Волгоградские хроники - автопрогулка с историком

Откройте для себя героическую историю Волгограда на автопрогулке с историком. Погрузитесь в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Волгоград - город с богатой историей, который стоит посетить.

На индивидуальной автопрогулке с историком вы узнаете о прошлом Сталинграда, увидите мемориалы и сохранившиеся здания. Вас ждёт поездка на метротрамвае и знакомство
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с современным ритмом жизни Волгограда. Комфортабельный автомобиль и профессиональный гид обеспечат незабываемое путешествие. Программа гибкая, возможны изменения маршрута по вашему желанию. Это уникальная возможность узнать больше о Волгограде и его историческом значении

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный автомобиль
  • 🏛 Уникальные исторические места
  • 📚 Профессиональный гид-историк
  • 🛤 Подземный трамвай
  • 🗺 Гибкость маршрута
Волгоградские хроники - автопрогулка с историком
Волгоградские хроники - автопрогулка с историком
Волгоградские хроники - автопрогулка с историком
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Что можно увидеть

  • Дом Павлова
  • Мамаев курган
  • Родина-Мать зовёт
  • Танцующий мост
  • Подземный трамвай

Описание экскурсии

Мы проедем по всему городу на комфортабельном автомобиле с водителем. Будем останавливаться для осмотра достопримечательностей и фото.

Вы увидите:

  • Самый героический дом в истории человечества
  • Одно из трёх зданий, не восстановленных после Сталинградской битвы
  • Передний край обороны советских войск
  • Подарок от народа ГДР к юбилею И. В. Сталина
  • Балкон мечты
  • Самое красивое здание почты в России
  • Подвал, в котором взяли в плен фельдмаршала Паулюса
  • Самый необычный памятник в Волгограде
  • Подземный трамвай
  • Корабли, судьба которых расскажет о городе и стране
  • Танцующий мост
  • Знаменитый монумент «Родина-Мать зовёт!» и сам Волгоград с необычного ракурса
  • И многое другое!

В узнаете:

  • Почему Волгоград часто менял названия
  • Как небольшая крепость превратилась в крупный город
  • Откуда происходит название Мамаев курган
  • Каковы особенности сталинского ампира в Волгограде
  • Почему трамвай здесь ездит под землёй
  • Об истории дома Павлова
  • Под какую музыку танцует мост

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном семиместном автомобиле Chery Tiggo 8 PRO MAX. При необходимости установим автокресла для детей
  • За рулём будет водитель, а я, не отвлекаясь на дорогу, проведу для вас экскурсию
  • По желанию обсудим отклонения от маршрута, если вы хотите посмотреть какие-либо объекты вне программы
  • Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле. В этом случае стоимость сократится на 30%
  • При желании часть маршрута проедем на скоростном трамвае

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
Максим
15 мар 2025
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию по городу-герою Волгограду! Александр и Екатерина провели экскурсию на высочайшем уровне. Их профессионализм, эрудиция и умение увлечь слушателей заслуживают отдельного восхищения. На протяжении
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2,5 часов мы были полностью поглощены рассказом, узнали множество интересных фактов о истории города, его героическом прошлом и современной жизни. Особенно хочется отметить, что экскурсия была адаптирована для всех возрастов: детям было так же интересно, как и взрослым. Александр и Екатерина отвечали на все вопросы с большим вниманием и давали развернутые, содержательные ответы. Отдельное спасибо за четкую организацию: коммуникация началась сразу после создания заказа, все детали и пожелания были учтены. Время пролетело незаметно, и мы унесли с собой не только яркие впечатления, но и новые знания. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже понять и прочувствовать дух Волгограда!

О
17 фев 2025
Все прошло отлично, спасибо огромное Александру.
Заинтересовал даже подростков.
Экскурсия насыщенная, интересная и познавательная.
О
15 дек 2024
Спасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехали по всем ключевым местам. Благодарю за знакомство с городом. Не поменяем конечно на него нашу Сибирь, но вдохновиться подвигом наших предков удалось на 100%.
Спасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехалиСпасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехали

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