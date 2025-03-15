Волгоград - город с богатой историей, который стоит посетить.
На индивидуальной автопрогулке с историком вы узнаете о прошлом Сталинграда, увидите мемориалы и сохранившиеся здания. Вас ждёт поездка на метротрамвае и знакомство
На индивидуальной автопрогулке с историком вы узнаете о прошлом Сталинграда, увидите мемориалы и сохранившиеся здания. Вас ждёт поездка на метротрамвае и знакомство
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный автомобиль
- 🏛 Уникальные исторические места
- 📚 Профессиональный гид-историк
- 🛤 Подземный трамвай
- 🗺 Гибкость маршрута
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Дом Павлова
- Мамаев курган
- Родина-Мать зовёт
- Танцующий мост
- Подземный трамвай
Описание экскурсии
Мы проедем по всему городу на комфортабельном автомобиле с водителем. Будем останавливаться для осмотра достопримечательностей и фото.
Вы увидите:
- Самый героический дом в истории человечества
- Одно из трёх зданий, не восстановленных после Сталинградской битвы
- Передний край обороны советских войск
- Подарок от народа ГДР к юбилею И. В. Сталина
- Балкон мечты
- Самое красивое здание почты в России
- Подвал, в котором взяли в плен фельдмаршала Паулюса
- Самый необычный памятник в Волгограде
- Подземный трамвай
- Корабли, судьба которых расскажет о городе и стране
- Танцующий мост
- Знаменитый монумент «Родина-Мать зовёт!» и сам Волгоград с необычного ракурса
- И многое другое!
В узнаете:
- Почему Волгоград часто менял названия
- Как небольшая крепость превратилась в крупный город
- Откуда происходит название Мамаев курган
- Каковы особенности сталинского ампира в Волгограде
- Почему трамвай здесь ездит под землёй
- Об истории дома Павлова
- Под какую музыку танцует мост
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном семиместном автомобиле Chery Tiggo 8 PRO MAX. При необходимости установим автокресла для детей
- За рулём будет водитель, а я, не отвлекаясь на дорогу, проведу для вас экскурсию
- По желанию обсудим отклонения от маршрута, если вы хотите посмотреть какие-либо объекты вне программы
- Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле. В этом случае стоимость сократится на 30%
- При желании часть маршрута проедем на скоростном трамвае
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 610 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специальноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим
15 мар 2025
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию по городу-герою Волгограду! Александр и Екатерина провели экскурсию на высочайшем уровне. Их профессионализм, эрудиция и умение увлечь слушателей заслуживают отдельного восхищения. На протяжении
О
Ольга
17 фев 2025
Все прошло отлично, спасибо огромное Александру.
Заинтересовал даже подростков.
Экскурсия насыщенная, интересная и познавательная.
Заинтересовал даже подростков.
Экскурсия насыщенная, интересная и познавательная.
О
Оксана
15 дек 2024
Спасибо Александру за интересную экскурсию. Волгоград это действительно город боевой доблести. На комфортном автомобиле мы проехали по всем ключевым местам. Благодарю за знакомство с городом. Не поменяем конечно на него нашу Сибирь, но вдохновиться подвигом наших предков удалось на 100%.
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