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2,5 часов мы были полностью поглощены рассказом, узнали множество интересных фактов о истории города, его героическом прошлом и современной жизни. Особенно хочется отметить, что экскурсия была адаптирована для всех возрастов: детям было так же интересно, как и взрослым. Александр и Екатерина отвечали на все вопросы с большим вниманием и давали развернутые, содержательные ответы. Отдельное спасибо за четкую организацию: коммуникация началась сразу после создания заказа, все детали и пожелания были учтены. Время пролетело незаметно, и мы унесли с собой не только яркие впечатления, но и новые знания. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже понять и прочувствовать дух Волгограда!