Хотите увидеть Волгоградское море и его недоступные достопримечательности? Понаблюдать за шлюзованием и узнать, как производится электроэнергия на реке? Тогда добро пожаловать на парусную яхту! Вас ждут действующие маяки, архитектура сталинского
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Начнём путешествие с Осадной балки: осмотрим достопримечательности и поговорим о происходивших здесь событиях.
- Пройдём мимо грузового и пассажирского портов, изучим здание речного вокзала.
- Через аванпорт выйдём в Волгоградское море.
- Далее наш путь будет пролегать вдоль судового хода через линию маяков под рассказы про дядьку Нептуна.
- Отправимся назад в яхт-клуб — мимо чайкиного базара и шлюза.
Во время прогулки я расскажу:
- Почему Волгоградское водохранилище называют морем.
- Где находится самое глубокое место на Волге и что там лежит.
- Какие животные и растения есть в водоёме.
- Какую роль сыграла эта местность во время обороны и освобождения Сталинграда.
- А также о современном устройстве портовых сооружений, о правилах и приёмах шлюзования и маневрирования судов, о маломерном флоте, состоящем из парусных яхт, о детской парусной секции и новом городском парке Ноосфера.
Организационные детали
- Маршрут доступен с мая по октябрь.
- Экскурсия проходит на полностью оборудованной крейсерской яхте. Можно увеличить продолжительность прогулки (3000 ₽ за 1 ч).
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет.
- По желанию можете принести с собой еду и безалкогольные напитки.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Волжский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 37 туристов
Я житель Волжского с 1974 года, поэтому знаю всю историю города не понаслышке. Всё произошло на моих глазах. Всегда интересовался историей родного края, событиями Великой Отечественной войны и битвой вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
7 сен 2024
Спасибо!!! Очень понравилось
Карунос
22 авг 2024
Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции.
Катались на яхте 2 часа, посмотрели достопримечательности с воды, красота!
Катались на яхте 2 часа, посмотрели достопримечательности с воды, красота!
Иван
17 авг 2024
Всё отлично, очень понравилась прогулка на яхте, будем в Волгограде, обязательно обратимся ещё!
А
Алиса
15 авг 2024
Экскурсию проводил Андрей. Остались очень довольны. Узнали много интересного из судоходства и о водном транспорте. Материал подавался легко и с юмором.
Рекомендую данную экскурсию и Андрея с собсмтвенной яхтой парусником
Любовь к собственному судну и вообще к судоходству и путешествиям чувствуется и передаётся слушателям.
Рекомендую данную экскурсию и Андрея с собсмтвенной яхтой парусником
Любовь к собственному судну и вообще к судоходству и путешествиям чувствуется и передаётся слушателям.
Л
Лариса
2 авг 2024
Восторг! Просто восторг!
Олег, огромное спасибо за чудесно проведённое время на прекрасной парусной яхте! Очень интересно было послушать рассказы человека искренне любящего своё дело. И это не занудное перечисление фактов, а
Олег, огромное спасибо за чудесно проведённое время на прекрасной парусной яхте! Очень интересно было послушать рассказы человека искренне любящего своё дело. И это не занудное перечисление фактов, а
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