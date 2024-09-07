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ампира, главная военная переправа в Сталинград и весёлые рассказы капитана.



Начнём путешествие с Осадной балки, пройдём мимо грузового и пассажирского портов, изучим здание речного вокзала. Через аванпорт выйдем в Волгоградское море, пройдём вдоль судового хода через линию маяков. Отправимся назад в яхт-клуб мимо чайкиного базара и шлюза.



Узнаете, почему Волгоградское водохранилище называют морем, где находится самое глубокое место на Волге и что там лежит, какие животные и растения есть в водоёме, а также о роли местности во время обороны и освобождения Сталинграда. Программа подходит взрослым и детям с 5 лет. Можно принести еду и безалкогольные напитки