Знакомьтесь, Волгоградское море

Погрузитесь в атмосферу Волгоградского моря, наслаждаясь видами и увлекательными рассказами капитана на парусной яхте
Хотите увидеть Волгоградское море и его недоступные достопримечательности? Понаблюдать за шлюзованием и узнать, как производится электроэнергия на реке? Тогда добро пожаловать на парусную яхту! Вас ждут действующие маяки, архитектура сталинского
читать дальше

ампира, главная военная переправа в Сталинград и весёлые рассказы капитана.

Начнём путешествие с Осадной балки, пройдём мимо грузового и пассажирского портов, изучим здание речного вокзала. Через аванпорт выйдем в Волгоградское море, пройдём вдоль судового хода через линию маяков. Отправимся назад в яхт-клуб мимо чайкиного базара и шлюза.

Узнаете, почему Волгоградское водохранилище называют морем, где находится самое глубокое место на Волге и что там лежит, какие животные и растения есть в водоёме, а также о роли местности во время обороны и освобождения Сталинграда. Программа подходит взрослым и детям с 5 лет. Можно принести еду и безалкогольные напитки

5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальная возможность увидеть Волгоградское море
  • 🛥️ Увлекательные рассказы капитана
  • 🏛️ Архитектура сталинского ампира
  • 🚢 Наблюдение за процессом шлюзования
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • Знакомьтесь, Волгоградское море
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Знакомьтесь, Волгоградское море
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

    Что можно увидеть

  • Осадная балка
  • Грузовой порт
  • Пассажирский порт
  • Здание речного вокзала
  • Волгоградское море
  • Маяки
  • Главная военная переправа в Сталинград

    • Описание водной прогулки

    Что вас ожидает

    • Начнём путешествие с Осадной балки: осмотрим достопримечательности и поговорим о происходивших здесь событиях.
    • Пройдём мимо грузового и пассажирского портов, изучим здание речного вокзала.
    • Через аванпорт выйдём в Волгоградское море.
    • Далее наш путь будет пролегать вдоль судового хода через линию маяков под рассказы про дядьку Нептуна.
    • Отправимся назад в яхт-клуб — мимо чайкиного базара и шлюза.

    Во время прогулки я расскажу:

    • Почему Волгоградское водохранилище называют морем.
    • Где находится самое глубокое место на Волге и что там лежит.
    • Какие животные и растения есть в водоёме.
    • Какую роль сыграла эта местность во время обороны и освобождения Сталинграда.
    • А также о современном устройстве портовых сооружений, о правилах и приёмах шлюзования и маневрирования судов, о маломерном флоте, состоящем из парусных яхт, о детской парусной секции и новом городском парке Ноосфера.

    Организационные детали

    • Маршрут доступен с мая по октябрь.
    • Экскурсия проходит на полностью оборудованной крейсерской яхте. Можно увеличить продолжительность прогулки (3000 ₽ за 1 ч).
    • Программа подходит взрослым и детям с 5 лет.
    • По желанию можете принести с собой еду и безалкогольные напитки.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В городе Волжский
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
    4
    3
    2
    1
    Наталия
    7 сен 2024
    Спасибо!!! Очень понравилось
    Карунос
    22 авг 2024
    Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции.
    Катались на яхте 2 часа, посмотрели достопримечательности с воды, красота!
    Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции.Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции.Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции.Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции.Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции.Экскурсию проводил Андрей! Огромная ему благодарность, мы остались в восторге. Получили красивые фото, эмоции.
    Иван
    17 авг 2024
    Всё отлично, очень понравилась прогулка на яхте, будем в Волгограде, обязательно обратимся ещё!
    А
    15 авг 2024
    Экскурсию проводил Андрей. Остались очень довольны. Узнали много интересного из судоходства и о водном транспорте. Материал подавался легко и с юмором.

    Рекомендую данную экскурсию и Андрея с собсмтвенной яхтой парусником

    Любовь к собственному судну и вообще к судоходству и путешествиям чувствуется и передаётся слушателям.
    Л
    2 авг 2024
    Восторг! Просто восторг!
    Олег, огромное спасибо за чудесно проведённое время на прекрасной парусной яхте! Очень интересно было послушать рассказы человека искренне любящего своё дело. И это не занудное перечисление фактов, а
    читать дальше

    занимательный рассказ будто старого друга, с которым давно не виделись, и он показывает своё новое увлечение)
    А какие виды! Мощь грузового порта, шлюзы Волго-Донского канала, Судостроительный завод, ГЭС, маяки, бесконечное водное пространство - просто как по морю прошли!
    От души рекомендую всем познакомиться с Волгоградским морем! Незабываемые впечатления гарантированы!

    Входит в следующие категории Волгограда

    Похожие экскурсии из Волгограда

    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    На яхте
    161 отзыв
    2 часа
    Водная прогулка
    Лучший выбор
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
    Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 09:00
    6 000 за всё до 5 чел.
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    На яхте
    58 отзывов
    2 часа
    Водная прогулка
    Лучший выбор
    Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
    Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
    Начало: В яхт-клубе Пилигрим
    Завтра в 00:00
    14 сен в 00:00
    15 990 за всё до 8 чел.
    Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
    На машине
    34 отзыва
    4 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Элеватор, Мамаев курган и остров Людникова в Волгограде
    Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
    17 сен в 08:30
    18 сен в 08:30
    5 400 за всё до 3 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Волгограде
    ХорошоТам