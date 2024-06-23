1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Неизведанный Волгоград
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
Начало: Центральная набережная
4 июля в 09:30
5 июля в 09:30
7 930₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7 950₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Волгоград - город трёх эпох. Прогулка по дворам и улочкам раскроет тайны, которые не видят даже местные жители. Узнайте, как изменилась судьба города
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
6 июля в 17:15
10 июля в 17:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом
Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
4 авг в 13:00
11 авг в 13:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила23 июня 2024Огромное спасибо Татьяне за экскурсию!!! 5,5 часов пролетели как одно мгновение! Чувствуется, что она очень любит то, что делает, отлично
- ООксана3 июня 2024Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
- ААнастасия20 мая 2024Экскурсия в большей степени о довоенном городе. Архитектура и история, начиная от росписей железнодорожного вокзала и до вокзала речного. Побывали на улицах и во дворах, куда за предыдущие дни не заглядывали. Рекомендую
- ГГеоргий19 мая 2024Экскурсия понравилась, удачно проработан маршрут. Экскурсовод Татьяна прекрасно доносила информацию об истории Волгограда. Рекомендую
- ООбухова16 мая 2024Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.
- ННаталья14 мая 2024Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия. Была с дочкой 9 лет. Очень интересная подача материала. Прошло на одном дыхании. Очень познавательно. Всем рекомендую
- ТТатьяна13 мая 2024Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Брала индивидуальную экскурсию. Чудесный гид Анна так любит свое дело, что я от ее повествований об истории Сталинграда плакала. У
- ТТатьяна30 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Посмотрели весь Волгоград, побывали во всех районах. Бывая проездом в Волгограде ранее заинтересовались необычной европейской архитектурой, Сарепта открыла тайну)
- ММарина7 января 2024Отличная экскурсия, интересный маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «С набережной»
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