Экскурсии с набережной Волгограда

Найдено 6 экскурсий в категории «С набережной» в Волгограде, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанный Волгоград
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
43 отзыва
Неизведанный Волгоград
Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города
Начало: Центральная набережная
4 июля в 09:30
5 июля в 09:30
7 930 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7 950 за всё до 5 чел.
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Волгоград - город трёх эпох. Прогулка по дворам и улочкам раскроет тайны, которые не видят даже местные жители. Узнайте, как изменилась судьба города
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
6 июля в 17:15
10 июля в 17:15
1 200 за человека
Тайная колыбель Царицына
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Царицын - Сталинград - Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом
Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
4 авг в 13:00
11 авг в 13:00
950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    23 июня 2024
    Неизведанный Волгоград
    Огромное спасибо Татьяне за экскурсию!!! 5,5 часов пролетели как одно мгновение! Чувствуется, что она очень любит то, что делает, отлично
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    знает историю Волгограда, и искренне старается, чтобы экскурсия была для всех комфортна и интересна!!! Я ходила на огромнейшее количество всевозможных экскурсий, и городах и в музеях и могу со всей ответственностью сказать, Татьяна - лучший гид на свете!!!! Совершенно точно буду её советовать и сама при следующем приезде к ней обращусь! Очень, очень рекомендую!

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
    Экскурсия в большей степени о довоенном городе. Архитектура и история, начиная от росписей железнодорожного вокзала и до вокзала речного. Побывали на улицах и во дворах, куда за предыдущие дни не заглядывали. Рекомендую
  • Г
    Георгий
    19 мая 2024
    Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
    Экскурсия понравилась, удачно проработан маршрут. Экскурсовод Татьяна прекрасно доносила информацию об истории Волгограда. Рекомендую
  • О
    Обухова
    16 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия. Была с дочкой 9 лет. Очень интересная подача материала. Прошло на одном дыхании. Очень познавательно. Всем рекомендую
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
    Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Царицын - Сталинград - Волгоград
    Брала индивидуальную экскурсию. Чудесный гид Анна так любит свое дело, что я от ее повествований об истории Сталинграда плакала. У
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    неё имеется альбом с фотографиями реальный героев, запечатленных на памятниках. Знает все моменты и нюансы. С удовольствием фотографирует и делает хорошие фотографии.

  • Т
    Татьяна
    30 марта 2024
    Неизведанный Волгоград
    Очень понравилась экскурсия! Посмотрели весь Волгоград, побывали во всех районах. Бывая проездом в Волгограде ранее заинтересовались необычной европейской архитектурой, Сарепта открыла тайну)
  • М
    Марина
    7 января 2024
    Неизведанный Волгоград
    Отличная экскурсия, интересный маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «С набережной»

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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июле 2024
Сейчас в Волгограде в категории "С набережной" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 950 до 7 950. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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