Эта экскурсия — прекрасная возможность пройти мимо театров, культурных центров города и услышать байки, истории и закулисные секреты нашего удивительного Царицына/Сталинграда/Волгограда!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВаш проводник — человек, которого в фойе встречают кивком, а за кулисами называют по имени и отчеству. Он знает о театрах Волгограда всё и познакомит вас с ними в формате аудиоспектакля. Пока будете гулять по городу с наушниками, голоса актёров оживят для вас истории, байки и легенды культурной жизни нашего любимого города. Что вас ждет:
- Вход в ресторан «Волгоград» — место встречи;
- ДМШ № 1— здесь я брал первые ноты. Зал аплодировал, даже если это был экзамен;
- Консерватория — место, где учился, влюбился и пережил первые разочарования;
- Кинотеатр «Победа» — здесь премьеры всегда ждали меня… или я их;
- НЭТ — знаю закулисье, знаком с актёрами и даже несколько секретов, которые лучше не озвучивать;
- Театр кукол — меня здесь узнавали без афиш;
- Молодёжный театр — я «случайно проходил мимо», а оставался здесь надолго;
- Музыкальный театр — финальная точка маршрута, где откроется завеса главной тайны.
Вторник, пятница, - 15:00;суббота в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница "Столичные номера", ныне "Волгоград"
- Детская музыкальная школа №1
- Волгоградская государственная консерватория имени П.А. Серебрякова
- Волгоградский областной театр кукол в историческом здании кинотеатра Победа
- Волгоградский городской парк
- Комсомольский сад
- Памятник Н.В. Гоголю
- Новый экспериментальный театр
- Историческое здание Волгоградского театра кукол
- Волгоградский молодёжный театр
- Фонтан Дружбы (Искусств)
- Волгоградский музыкальный театр
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Волгоград, ул. Мира, д. 12. Вход в ресторан Волгоград, пересеч. ул. Пушкина и Площадь Павших Борцов
Завершение: Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, - 15:00;суббота в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
