1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
10 июня в 18:00
11 июня в 18:30
от 1 070₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Начало: У подножия Мамаева кургана
10 июня в 08:00
11 июня в 17:00
2 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия на Мамаев курган - «главная высота России»
Погрузитесь в историю Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и знаменитостях, посещавших это место. Уникальная экскурсия для любителей военной истории
Начало: У Мамаева кургана
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Пройти нестандартным маршрутом и раскрыть историю города через его каменные сооружения
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия на Мамаев Курган
Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России»
Начало: У подножия Мамаева Кургана
14 июля в 09:00
1 сен в 09:00
2 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волгоград сквозь века: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
2 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В гости к звёздам
Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Центральная набережная - сердце Волгограда
Панорамы Волги, погружение в историю города и подробности Сталинградской битвы
Начало: От сквера им. Пушкина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Волгограда - улица Мира
Погулять по одной из самых красивых улиц города и расшифровать ее архитектурные особенности
Начало: У детско-юношеского центра
11 июня в 15:00
13 июня в 13:00
3 338₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына
Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Волжский: фотоохота на сусликов
Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: на улице Логинова
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волгоград: территория побед
Начало: По договоренности или 0-километр
Расписание: По договоренности
23 июня в 09:00
24 июня в 19:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В любой день, в любое время
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 4 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам
Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Гагарина, 14
Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мамаев курган в Волгограде: память и подвиг на экскурсии
Исследуйте Мамаев курган и его историю в индивидуальной экскурсии с рассказом о Евгении Вучетиче
Начало: Вводная композиция «Память поколений»
Расписание: Любой день
10 июня в 10:00
11 июня в 18:30
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
«В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0
Начало: Проспект Ленина, 61
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду
Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках
Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1
Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
1 550₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате
Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы
Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом
Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
По улочкам Царицына
Раскрыть тайны старинных домов Волгограда и полюбоваться его панорамой с пожарной каланчи
Начало: На площади Павших Борцов
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
47004 465₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Очень интересно и полезно провели время. Даниил профессионал и увлекающийся в свой предмет человек. Уже рекомендовала друзьям,и они воспользовались его услугой экскурсовода. Хорошо, что в нашем городе есть такие люди,как Даниил. С благодарностью!
- ООльга5 июня 2024Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
- ВВероника5 июня 2024Дмитрий очень симпатичный и знающий экскурсовод. Нам понравилось!
- ЖЖанна4 июня 2024Огромная благодарность Ивану! Два часа просто пролетели! Очень было интересно и познавательно. Давно с таким интересом мы не слушали экскурсовода.
- ООльга4 июня 2024Была на экскурсии с сыном 29 мая 2024 года, очень понравилось!!! Анастасия два часа рассказывала нам всю историю Сталинградской битвы,
- ИИрина4 июня 2024Спасибо Ивану! Экскурсия очень понравилась.
- ИИван4 июня 2024Очень вовлеченный и эрудированный экскурсовод, пунктуальный. Знает материала и историю, может ответить на любой вопрос по теме и не только. Рекомендую!
- ККонстантин3 июня 2024Место однозначно для посещения. Татьяна великолепно передала, его атмосферу.
- ТТатьяна3 июня 2024Были на экскурсии "Мамаев курган в деталях" 02.06.2024 с Дмитрием. Он провел нас от самого начала до статуи Родины-матери по
- ООлег2223 июня 202407 мая 2024г. проезжая Волгоград транзитом побывал на Мамаевом кургане. Красиво, величественно, пробирает до слез, восхищает, переносит в то время
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Пешеходные»
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