Групповые экскурсии Волгограда

Найдено 10 экскурсий в категории «Групповые» в Волгограде, цены от 950 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мамаев курган: история в камне
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
176 отзывов
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200 за человека
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
207 отзывов
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
10 июня в 18:00
11 июня в 18:30
от 1 070 за человека
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
25 отзывов
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600 за человека
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200 за человека
Полёт над Волгой на параплане
🪂 На параплане
🏍 На мотоцикле
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции
Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна
Начало: На аэродроме «Бекетовка»
1 окт в 05:00
2 окт в 05:00
75006 000 за человека
Мамаев Курган - главная высота России
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
87 отзывов
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 4 900 за человека
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200 за человека
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
950 за человека
Мамаев курган - главная высота России
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Мамаев курган - главная высота России
Начало: Мамаев курган, памятник «Память поколений»
Расписание: Каждое воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    4 июня 2024
    Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Огромная благодарность Ивану! Два часа просто пролетели! Очень было интересно и познавательно. Давно с таким интересом мы не слушали экскурсовода.
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    Дети в группе на равне со взрослыми были увлечены рассказом Ивана. Сколько цифр, фактов, фамилий он знает! Наивысшую оценку его труду! Спасибо Вам большое!

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Спасибо Ивану! Экскурсия очень понравилась.
  • К
    Константин
    3 июня 2024
    Мамаев курган: история в камне
    Место однозначно для посещения. Татьяна великолепно передала, его атмосферу.
  • Л
    Лилия
    3 июня 2024
    Мамаев курган: от первого боя до наших дней
    Экскурсовод Иван, компетентный, тактичный, грамотный, сумел увлечь экскурсией двух мальчишек-шалунов
    Экскурсовод Иван, компетентный, тактичный, грамотный, сумел увлечь экскурсией двух мальчишек-шалуновЭкскурсовод Иван, компетентный, тактичный, грамотный, сумел увлечь экскурсией двух мальчишек-шалуновЭкскурсовод Иван, компетентный, тактичный, грамотный, сумел увлечь экскурсией двух мальчишек-шалуновЭкскурсовод Иван, компетентный, тактичный, грамотный, сумел увлечь экскурсией двух мальчишек-шалунов
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Сегодня семьёй посетили иммерсивную экскурсию маршрут Мамаев Курган. Очень-очень понравился формат экскурсии, необычно и объемно) Понравилось как детям, так и
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    взрослым!!! Все продумано до мелочей 👍 начиная от подготовки к экскурсии до последней точки. Организация на высшем уровне👏 Благодарим Татьяну и всю ее команду по подготовке и организации экскурсии!!! Рекомендуем посетить однозначно! 💯

  • Д
    Данила
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    01.06.24 посетили экскурсию на Мамаев курган. Приехали из соседнего города в составе группы с детьми 12-14 лет. Изначально рассматривал формат экскурсии
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    в новом, не привычном жанре. Оказалось именно то, что хотелось видеть. Час экскурсии пролетел на оном дыхании. Дети не отвлекаясь на гаджеты следовали за гидом. Взрослые не могли сдержать эмоции. Я, взрослый мужчина посещавший Курган всю сознательную жизнь увидел его и узнал заново. Я искренне рекомендую эту экскурсию как лучшее из возможных вариантов. Помните, на стандартной экскурсии дети теряют внимание через 5 минут и из не вернуть. При этом многие взрослые держаться по принципу оплачено, или просто не удобно развернуться. Эмоции-это то, что дала нам эта экскурсия. Второй раз готовы за ней вернуться.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Хочу отметить эту экскурсию как ШИКАРНУЮ)! Приезжала подруга из Москвы, мы решили выбрать эту экскурсию! И ни разу не прогадали.
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    Материал четкий, понятный, интересный. Всего в меру! Погружение 100%! Прямо впечатлены. Несколько раз аж эмоции захлестывали и наворачиваются слезы… Татьяна- экскурсовод очень приятная и компетентная! Однозначно рекомендую всем! Это вовсе не аудиогид! Это погружение в те времена… спасибо огромное! ❤️

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
    Было интересно и познавательно
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Мамаев курган: история в камне
    Нашим гидом была Алина. Помимо обширных знаний, которым эксурсоводы зачастую обладают, Алина прекрассный рассказчик, всё время экскурсии мы были вовлечены от
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    взрослых до детей, незаметно пролетело 2.5 часа. Чувствуется и любовь и гордость к родному городу. Однозначно рекомендую этого экскурсовода. Прекрасно, когда человек находит именно свое дело.

    Нашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была АлинаНашим гидом была Алина
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Полёт над Волгой на параплане
    Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода не лётная. Тут сомнения,а
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    нужно ли. Страшно. ну все разные сомнения. Тут меня поддержала семья. И состоялся семейный полет. 10 минут полета. Доставил удовольствие. Хорошие эмоции. Вообщем счастливый бурундук!!! Спасибо вам ребята огромное!!! Советую.

    Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Групповые»

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  1. Мамаев курган: история в камне
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  3. Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
  4. Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
  5. Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
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  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
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