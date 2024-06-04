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Групповая
2 часа
Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы
Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент
Начало: у Мамаева кургана
Сегодня в 17:30
11 июня в 17:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
10 июня в 18:00
11 июня в 18:30
от 1 070₽ за человека
Мини-группа
1 час
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600₽ за человека
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Волгоград: от ворот до ворот города (в мини-группе)
Прогулка по Волгограду: от ворот до ворот города. Откройте для себя детали, которые не видят даже местные жители. Погрузитесь в атмосферу трёх эпох
Начало: У ж/д вокзала или на центральной набережной
23 июня в 10:30
29 июня в 10:30
1 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Полёт над Волгой на параплане - незабываемые виды и эмоции
Полетайте над Волгой на параплане с опытным инструктором. Насладитесь видами на Родину-мать и Сарпинский остров. Видео съёмка доступна
Начало: На аэродроме «Бекетовка»
1 окт в 05:00
2 окт в 05:00
75006 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мамаев Курган - главная высота России
Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы
Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 4 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От нулевого километра - к дому Павлова (в мини-группе)
Узнать о купеческом Царицыне, разрушенном и возрождённом Сталинграде и современном Волгограде
Начало: на площади Павших Борцов
1 200₽ за человека
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
950₽ за человека
Групповая
1 час
Мамаев курган - главная высота России
Начало: Мамаев курган, памятник «Память поколений»
Расписание: Каждое воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна4 июня 2024Огромная благодарность Ивану! Два часа просто пролетели! Очень было интересно и познавательно. Давно с таким интересом мы не слушали экскурсовода.
- ИИрина4 июня 2024Спасибо Ивану! Экскурсия очень понравилась.
- ККонстантин3 июня 2024Место однозначно для посещения. Татьяна великолепно передала, его атмосферу.
- ЛЛилия3 июня 2024Экскурсовод Иван, компетентный, тактичный, грамотный, сумел увлечь экскурсией двух мальчишек-шалунов
- ААнна1 июня 2024Сегодня семьёй посетили иммерсивную экскурсию маршрут Мамаев Курган. Очень-очень понравился формат экскурсии, необычно и объемно) Понравилось как детям, так и
- ДДанила1 июня 202401.06.24 посетили экскурсию на Мамаев курган. Приехали из соседнего города в составе группы с детьми 12-14 лет. Изначально рассматривал формат экскурсии
- ИИрина26 мая 2024Хочу отметить эту экскурсию как ШИКАРНУЮ)! Приезжала подруга из Москвы, мы решили выбрать эту экскурсию! И ни разу не прогадали.
- ННаталья26 мая 2024Было интересно и познавательно
- ООльга25 мая 2024Нашим гидом была Алина. Помимо обширных знаний, которым эксурсоводы зачастую обладают, Алина прекрассный рассказчик, всё время экскурсии мы были вовлечены от
- ССветлана22 мая 2024Доброго вечера. Хочу поделиться впечатлениями. Очень долго собирать и ни как не решалась. Когда решились погода не лётная. Тут сомнения,а
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Групповые»
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