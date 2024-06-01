1 чел.
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Мини-группа
1 час
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600₽ за человека
Аудиогид
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду
Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках
Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1
Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
1 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июня 2024Сегодня семьёй посетили иммерсивную экскурсию маршрут Мамаев Курган. Очень-очень понравился формат экскурсии, необычно и объемно) Понравилось как детям, так и
- ДДанила1 июня 202401.06.24 посетили экскурсию на Мамаев курган. Приехали из соседнего города в составе группы с детьми 12-14 лет. Изначально рассматривал формат экскурсии
- ИИрина26 мая 2024Хочу отметить эту экскурсию как ШИКАРНУЮ)! Приезжала подруга из Москвы, мы решили выбрать эту экскурсию! И ни разу не прогадали.
- ТТатьяна14 мая 2024Необычно, развлекательная)
- ЛЛариса13 мая 2024отличная экскурсия, всем рекомендую. Весело, интересно. Организаторы молодцы, продумали все мелочи. Спасибо.
- ГГалина1 мая 2024Экскурсоводу надо говорить громче или через микрофон, говорить более уверенно.
- ЮЮлия28 апреля 2024Иммерсивная экскурсия -это не обычная экскурсия с фактами. Хотя были и исторические факты, и факты из жизни значимых для Волгограда
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Иммерсивные»
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