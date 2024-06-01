Иммерсивные экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Волгограде, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
25 отзывов
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600 за человека
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Иммерсивная прогулка «войс-трип» по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду
Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках
Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1
Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
1 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Сегодня семьёй посетили иммерсивную экскурсию маршрут Мамаев Курган. Очень-очень понравился формат экскурсии, необычно и объемно) Понравилось как детям, так и
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    взрослым!!! Все продумано до мелочей 👍 начиная от подготовки к экскурсии до последней точки. Организация на высшем уровне👏 Благодарим Татьяну и всю ее команду по подготовке и организации экскурсии!!! Рекомендуем посетить однозначно! 💯

  • Д
    Данила
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    01.06.24 посетили экскурсию на Мамаев курган. Приехали из соседнего города в составе группы с детьми 12-14 лет. Изначально рассматривал формат экскурсии
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    в новом, не привычном жанре. Оказалось именно то, что хотелось видеть. Час экскурсии пролетел на оном дыхании. Дети не отвлекаясь на гаджеты следовали за гидом. Взрослые не могли сдержать эмоции. Я, взрослый мужчина посещавший Курган всю сознательную жизнь увидел его и узнал заново. Я искренне рекомендую эту экскурсию как лучшее из возможных вариантов. Помните, на стандартной экскурсии дети теряют внимание через 5 минут и из не вернуть. При этом многие взрослые держаться по принципу оплачено, или просто не удобно развернуться. Эмоции-это то, что дала нам эта экскурсия. Второй раз готовы за ней вернуться.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Хочу отметить эту экскурсию как ШИКАРНУЮ)! Приезжала подруга из Москвы, мы решили выбрать эту экскурсию! И ни разу не прогадали.
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    Материал четкий, понятный, интересный. Всего в меру! Погружение 100%! Прямо впечатлены. Несколько раз аж эмоции захлестывали и наворачиваются слезы… Татьяна- экскурсовод очень приятная и компетентная! Однозначно рекомендую всем! Это вовсе не аудиогид! Это погружение в те времена… спасибо огромное! ❤️

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Иммерсивная прогулка «войс-трип» по Волгограду
    Необычно, развлекательная)
  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    отличная экскурсия, всем рекомендую. Весело, интересно. Организаторы молодцы, продумали все мелочи. Спасибо.
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Экскурсоводу надо говорить громче или через микрофон, говорить более уверенно.
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
    Иммерсивная экскурсия -это не обычная экскурсия с фактами. Хотя были и исторические факты, и факты из жизни значимых для Волгограда
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    людей, и философия, и активности по маршруту экскурсии. Звук погружал в нужную реальность. Организатор -сопроводитель очень активная девушка, час пролетел незаметно. Охвачен центр города, красивая набережная, город просто ожил для нас.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Иммерсивные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Иммерсивная прогулка «войс-трип» по Волгограду
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  2. Самое главное
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  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 1 600. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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