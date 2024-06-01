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в новом, не привычном жанре. Оказалось именно то, что хотелось видеть. Час экскурсии пролетел на оном дыхании. Дети не отвлекаясь на гаджеты следовали за гидом. Взрослые не могли сдержать эмоции. Я, взрослый мужчина посещавший Курган всю сознательную жизнь увидел его и узнал заново. Я искренне рекомендую эту экскурсию как лучшее из возможных вариантов. Помните, на стандартной экскурсии дети теряют внимание через 5 минут и из не вернуть. При этом многие взрослые держаться по принципу оплачено, или просто не удобно развернуться. Эмоции-это то, что дала нам эта экскурсия. Второй раз готовы за ней вернуться.