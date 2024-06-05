Необычные экскурсии по Волгограду

Найдено 16 экскурсий в категории «Необычные» в Волгограде, цены от 1 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
25 отзывов
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:30
1 600 за человека
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
🛥 На яхте
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади
Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты
Начало: В яхт-клубе Алькор
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
1599015 191 за всё до 8 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
105 отзывов
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Начало: Площадь Павших Борцов
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
7 300 за всё до 4 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7 950 за всё до 5 чел.
В гости к звёздам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В гости к звёздам
Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Забытый Царицын в сердце Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына
Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Тайная колыбель Царицына
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Вечерний (дневной) Мамаев курган
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Вечерний (дневной) Мамаев курган
Начало: Остановка «Мамаев курган»
Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Иммерсивная прогулка «войс-трип» по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду
Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках
Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1
Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
1 550 за человека
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Новый винный регион
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Новый винный регион
Начало: По договорённости
Расписание: Экскурсии проходят субботам и воскресеньям, в праздничные выходные, время начала по договорённости.
20 июля в 10:00
21 июля в 10:00
13 500 за всё до 3 чел.
Сап/каяк маршрут «Заволжские сказки»
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
SUP / кайак тур «Заволжские сказки» - экскурсия с гидом в Волгограде
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на SUP / кайаке, исследуя живописные берега Волги
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Очень стыдно, что я не написала отзыв к такой чудесной экскурсии. Прошел уже год с визита в Волгоград, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю наше путешествие на яхте в Волжском. Спасибо огромное Владимиру за прекрасные рассказы и непередаваемые ощущения❤️
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Красивая экскурсия. Тихо и спокойно прокатились по Волге. Олег много рассказывал разных историй. Была с сыном, нам понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Отличная прогулка! Рекомендую
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
    Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Сегодня семьёй посетили иммерсивную экскурсию маршрут Мамаев Курган. Очень-очень понравился формат экскурсии, необычно и объемно) Понравилось как детям, так и
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    взрослым!!! Все продумано до мелочей 👍 начиная от подготовки к экскурсии до последней точки. Организация на высшем уровне👏 Благодарим Татьяну и всю ее команду по подготовке и организации экскурсии!!! Рекомендуем посетить однозначно! 💯

  • Д
    Данила
    1 июня 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    01.06.24 посетили экскурсию на Мамаев курган. Приехали из соседнего города в составе группы с детьми 12-14 лет. Изначально рассматривал формат экскурсии
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    в новом, не привычном жанре. Оказалось именно то, что хотелось видеть. Час экскурсии пролетел на оном дыхании. Дети не отвлекаясь на гаджеты следовали за гидом. Взрослые не могли сдержать эмоции. Я, взрослый мужчина посещавший Курган всю сознательную жизнь увидел его и узнал заново. Я искренне рекомендую эту экскурсию как лучшее из возможных вариантов. Помните, на стандартной экскурсии дети теряют внимание через 5 минут и из не вернуть. При этом многие взрослые держаться по принципу оплачено, или просто не удобно развернуться. Эмоции-это то, что дала нам эта экскурсия. Второй раз готовы за ней вернуться.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
    Хочу отметить эту экскурсию как ШИКАРНУЮ)! Приезжала подруга из Москвы, мы решили выбрать эту экскурсию! И ни разу не прогадали.
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    Материал четкий, понятный, интересный. Всего в меру! Погружение 100%! Прямо впечатлены. Несколько раз аж эмоции захлестывали и наворачиваются слезы… Татьяна- экскурсовод очень приятная и компетентная! Однозначно рекомендую всем! Это вовсе не аудиогид! Это погружение в те времена… спасибо огромное! ❤️

  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
    Мы побывали на этой экскурсии в самом конце апреля. Поэтому пошли по второму маршруту, который оказался не менее привлекательнее основного.
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    Благодаря нашему замечательному капитану Александру, и его верному помощнику Никите, мы здорово провели время и надышались романтикой Волги! Экскурсия прошла в душевной и дружеской атмосфере. Мы узнали интересные факты и истории про Волгоград и его окрестности. Даже, поучаствовали в весёлой и увлекательной викторине)) Будем вас рекомендовать, обязательно! До новых встреч!)

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    Спасибо огромное Семёну, нашему гиду и Руслану водителю! Семён большой молодец!!! Очень приятно было с ним общаться!
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
    У нас был экскурсовод Семëн. Узнали очень много нового и интересного. Семëн обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Волгограда. Активно поддерживает беседу на любую предлагаемую тему. Очень вежливый и приятный молодой человек. Экскурсией остались очень довольны. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. На парусной яхте - к Волгоградскому морю
  2. Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
  3. Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
  4. Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
  5. Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
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