🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 123 отзыва На парусной яхте - к Волгоградскому морю Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища Начало: В г. Волжский 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 25 отзывов Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг... Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30 1 600 ₽ за человека

🛥 На яхте 5% скидка Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Прогулка на парусной яхте: Волгоград с водной глади Исключительная возможность познакомиться с Волгоградом, наслаждаясь комфортом и видами с парусной яхты Начало: В яхт-клубе Алькор 15990 15 191 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 105 отзывов Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова» Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс Начало: Площадь Павших Борцов 7 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 43 отзыва Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны Начало: На Привокзальной площади Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00 1 500 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде Начало: На Центральной набережной 7 950 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв В гости к звёздам Прогуляться по самой символичной улице Волгограда и посетить старейший планетарий страны 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия: Забытый Царицын - история в сердце Волгограда Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает страницы истории Царицына Начало: Напротив входа в музей «Россия - моя история» 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Индивидуальная экскурсия: Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо Погрузитесь в мир древних легенд и целебных вод на экскурсии к озеру Баскунчак и горе Богдо Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей) Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Вечерний (дневной) Мамаев курган Начало: Остановка «Мамаев курган» Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1 Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв «Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва «Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь Расписание: Ежедневно, в любое время от 6 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Новый винный регион Начало: По договорённости Расписание: Экскурсии проходят субботам и воскресеньям, в праздничные выходные, время начала по договорённости. 13 500 ₽ за всё до 3 чел.