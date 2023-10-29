Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия

Прикоснуться к военным сюжетам и узнать историю мемориального комплекса в необычном формате

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Приглашаем познакомиться с Мамаевым курганом в современном увлекательном формате аудиопроменада. Вы наденете наушники — и перенесётесь в годы Великой Отечественной войны.

Вас ждут не только истории тех времён, но и тематическая музыка, звуковые эффекты и рассказы о возведении мемориального комплекса.
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Ближайшие даты:
29
окт
3
ноя
4
ноя
5
ноя
8
ноя
10
ноя
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Надев наушники с объёмным звучанием, вы отправитесь исследовать Мамаев курган. Погрузитесь в историю создания комплекса, услышите о подвигах героев и их наградах. Дополнительную глубину военным сюжетам придадут аудиоэффекты и музыка.

Достопримечательности по маршруту

  • Скульптура «Стоять насмерть»
  • Стены-руины
  • Площадь Героев
  • Зал Воинской славы
  • Площадь Скорби
  • Монумент «Родина-мать зовёт!»

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 8 лет
  • По всему маршруту вас будет сопровождать организатор из нашей команды
  • По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
  • В качестве бонуса вы получите групповые и индивидуальные фото

в среду в 17:30, в пятницу в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 17:30, в пятницу в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Мамаев Курган
Популярные места
Для студентов
Военные
Иммерсивные

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