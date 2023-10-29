Прикоснуться к военным сюжетам и узнать историю мемориального комплекса в необычном формате
Приглашаем познакомиться с Мамаевым курганом в современном увлекательном формате аудиопроменада. Вы наденете наушники — и перенесётесь в годы Великой Отечественной войны.
Вас ждут не только истории тех времён, но и тематическая музыка, звуковые эффекты и рассказы о возведении мемориального комплекса.
Вас ждут не только истории тех времён, но и тематическая музыка, звуковые эффекты и рассказы о возведении мемориального комплекса.
Ближайшие даты:
29
окт
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3
ноя
ноя
4
ноя
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5
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8
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Надев наушники с объёмным звучанием, вы отправитесь исследовать Мамаев курган. Погрузитесь в историю создания комплекса, услышите о подвигах героев и их наградах. Дополнительную глубину военным сюжетам придадут аудиоэффекты и музыка.
Достопримечательности по маршруту
- Скульптура «Стоять насмерть»
- Стены-руины
- Площадь Героев
- Зал Воинской славы
- Площадь Скорби
- Монумент «Родина-мать зовёт!»
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 8 лет
- По всему маршруту вас будет сопровождать организатор из нашей команды
- По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
- В качестве бонуса вы получите групповые и индивидуальные фото
в среду в 17:30, в пятницу в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 17:30, в пятницу в 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 143 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я автор и организатор иммерсивных прогулок в Волгограде. Люблю надевать наушники и погружать людей в другую реальность. Мне нравится дарить только позитивные и незабываемые эмоции людям, видеть их счастливые глаза!
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