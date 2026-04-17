Познакомьтесь с Мамаевым курганом через увлекательный аудиопроменад. Надев наушники, вы перенесётесь в годы Великой Отечественной войны. Истории героев, тематическая музыка и звуковые эффекты помогут глубже понять события тех лет.
Маршрут включает
Маршрут включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Аудиопроменад с объёмным звучанием
- 📚 Истории о подвигах героев
- 🎶 Тематическая музыка и звуковые эффекты
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей от 8 лет
- 📸 Групповые и индивидуальные фото
Что можно увидеть
- Скульптура «Стоять насмерть»
- Стены-руины
- Площадь Героев
- Зал Воинской славы
- Площадь Скорби
- Монумент «Родина-мать зовёт!»
Описание экскурсии
Надев наушники с объёмным звучанием, вы отправитесь исследовать Мамаев курган. Погрузитесь в историю создания комплекса, услышите о подвигах героев и их наградах. Дополнительную глубину военным сюжетам придадут аудиоэффекты и музыка.
Достопримечательности по маршруту
- Скульптура «Стоять насмерть»
- Стены-руины
- Площадь Героев
- Зал Воинской славы
- Площадь Скорби
- Монумент «Родина-мать зовёт!»
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 8 лет
- По всему маршруту вас будет сопровождать организатор из нашей команды
- По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
- В качестве бонуса вы получите групповые и индивидуальные фото
в понедельник, вторник и четверг в 08:30, 10:30, 12:30 и 16:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30, 12:30, 16:30 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 18 лет
|1700 ₽
|Стандартный билет
|1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 08:30, 10:30, 12:30 и 16:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30, 12:30, 16:30 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1891 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я автор и организатор иммерсивных прогулок в Волгограде. Люблю надевать наушники и погружать людей в другую реальность. Мне нравится дарить только позитивные и незабываемые эмоции людям, видеть их счастливые глаза!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 146 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Сомневалась идти на такой формат экскурсии, так как вроде хотелось живого общения с экскурсоводом, НО нисколько не пожалела!!! Как раз таки наоборот, ты надеваешь наушники, погружаешься полностью в историю, ничьи
Татьяна
Ответ организатора:
Как же радостно, когда мы закрываем Ваши страхи и по окончанию прогулки Вы остаётесь довольны! Это ценно 🙏 Спасибо!
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Е
Мы посетили эту экскурсию 30.03.2026. Формат для нас новый, сначала искали классическую экскурсию, чтобы и взрослым и детям с умом пройтись по этому скорбному и величественному месту. Но наткнулись на
Татьяна
Ответ организатора:
Елена спасибо Вам человеческое за отзыв! У Вас прекрасная и чудесная семья. С вами гулять, было одно удовольствие. Всех благ! Спасибо за рекомендацию 🤝
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О
Сознательно выбрала аудио формат экскурсии, очень удобно. Всё слышно, никто не перебивает, рассказчик не сбивается. Получается, что на экскурсии ты один на один, благодаря чему достигается глубокое погружение в атмосферу
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Впечатления от погружения в мемориальный комплекс исключительно положительные! Одним из плюсов хочу отметить отношение Татьяны к своему любимому делу, она всей душой стремится сделать всё, чтобы было комфортно. Второй плюс
Татьяна
Ответ организатора:
Мы ценим Вашу обратную связь! Спасибо за подчёркнутые моменты, которые позволят родителям взглянуть на патриотическое воспитание детей иначе.
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Однозначно эта экскурсия моя огромная рекомендация!!! Это полное погружение, когда вас не отвлекают чужие разговоры, реплики, эмоции. Получается очень личная история. Очень мощно и вместе с тем очень душевно! Я ревела пол экскурсии, а вторую половину разрывалась от гордости… Отдельная благодарность организатору за воду, за цветы и возможность их возложить.
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самая лучшая экскурсия!!!! второй раз приезжаю и с Татьяной поднимаюсь, эмоций полный спектр. каждый обязательно должен пройти этот путь с Татьяной. я обязательно ещё приеду и ещё раз испытаю всю дрожь от эмоций. спасибо большое Татьяна!!!!
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