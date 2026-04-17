Когда: в понедельник, вторник и четверг в 08:30, 10:30, 12:30 и 16:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30, 12:30, 16:30 и 18:30

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала