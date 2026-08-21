Гражданская война — страшное словосочетание. Один из мрачнейших периодов нашей истории до сих пор окутанный туманом, за которым скрывается боль целого поколения. Тема сегодня не популярная — слишком сложная и дискуссионная. Но в нашем городе от неё никуда не уйти. В данной экскурсии я расскажу Вам почему.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вас ждет увлекательное историческое повествование, полное жизненных событий и правдивых фактов. Я расскажу о гражданской войне не просто как исследователь, а как потомок тех, кто пережил этот непростой период. Ужасы тех лет передавались из уст в уста, и я помогу вам прикоснуться к этим воспоминаниям.

О значении личности

Мы поговорим о роли Сталина и его друзей в обороне нашего города. Вы узнаете, какие страдания испытывали жители из-за сменяемости власти, и какие последствия война оставила для нашего региона. Это не просто история — это память о людях и событиях, которые сформировали наше настоящее.

Визуальный ряд

К сожалению, многие визуальные свидетельства Сталинградской битвы были утеряны. Однако мы не останемся безобразными документами истории. Фотография — одно из величайших достижений человечества — запечатлела моменты, которые мы сможем обсудить.

Маршрут экскурсии

Вместе мы пройдемся по центральным районам города, где:

Работал Сталин в лете 1918 года;

Находился Штаб Красной гвардии;

Была провозглашена советская власть;

Существовала комендатура белых.

На нас ждут места торжественных парадов и много другого интересного.