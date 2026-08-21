Индивидуальная экскурсия по Волгограду: обзор главных событий гражданской войны
Гражданская война — страшное словосочетание.
Один из мрачнейших периодов нашей истории до сих пор окутанный туманом, за которым скрывается боль целого поколения. Тема сегодня не популярная — слишком сложная и дискуссионная. Но в нашем городе от неё никуда не уйти. В данной экскурсии я расскажу Вам почему.
Описание экскурсии
Вас ждет увлекательное историческое повествование, полное жизненных событий и правдивых фактов. Я расскажу о гражданской войне не просто как исследователь, а как потомок тех, кто пережил этот непростой период. Ужасы тех лет передавались из уст в уста, и я помогу вам прикоснуться к этим воспоминаниям.
О значении личности
Мы поговорим о роли Сталина и его друзей в обороне нашего города. Вы узнаете, какие страдания испытывали жители из-за сменяемости власти, и какие последствия война оставила для нашего региона. Это не просто история — это память о людях и событиях, которые сформировали наше настоящее.
Визуальный ряд
К сожалению, многие визуальные свидетельства Сталинградской битвы были утеряны. Однако мы не останемся безобразными документами истории. Фотография — одно из величайших достижений человечества — запечатлела моменты, которые мы сможем обсудить.
Маршрут экскурсии
Вместе мы пройдемся по центральным районам города, где:
Работал Сталин в лете 1918 года;
Находился Штаб Красной гвардии;
Была провозглашена советская власть;
Существовала комендатура белых.
На нас ждут места торжественных парадов и много другого интересного.
Среда с 9 до 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в Мемориально-исторический музей
Завершение: Центральная набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Среда с 9 до 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.