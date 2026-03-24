Зацарицынский форштадт редко попадает в привычные маршруты по Волгограду, и его история остаётся почти незаметной.
Я проведу вас по Шлыковскому местечку и Липецкой улице, опираясь на архивные источники и городские сюжеты.
Вы увидите сохранившиеся здания, услышите истории жителей и словно почувствуете себя в Царицыне на рубеже 19–20 веков.
Я проведу вас по Шлыковскому местечку и Липецкой улице, опираясь на архивные источники и городские сюжеты.
Вы увидите сохранившиеся здания, услышите истории жителей и словно почувствуете себя в Царицыне на рубеже 19–20 веков.
Описание экскурсии
Зацарицынский форштадт — территория современного Ворошиловского района — хранит чудом уцелевшие фрагменты архитектурного наследия Царицына. Приглашаю всех неравнодушных к прошлому города изучить его по-новому — основываясь на исторических источниках и с внимательным, бережным отношением к прошлому.
Во время прогулки вы:
- увидите «жемчужины» района — здания, построенные купцом А. М. Шлыковым
- пройдёте вдоль действующего участка царицынского трамвая
- рассмотрите здание II Пожарной части с каланчой
- посетите единственный сохранившийся царицынский храм — Казанский собор
На экскурсии вы:
- познакомитесь с историей А. М. Шлыкова — одного из крупнейших лесопромышленников и домовладельцев Царицына
- услышите о великом пожаре на «Кавказе» и переселении погорельцев на Вор-гору
- узнаете о судьбе утраченных царицынских храмов и истории сохранившегося Казанского собора
Организационные детали
Возрастное ограничение: 12+
в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Казачьего театра
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Волгограде
Я профессиональный историк и краевед, аттестованный экскурсовод, действительный член Царицынского генеалогического общества, коренной волгоградец. Окончил аспирантуру, работаю научным сотрудником, разрабатываю и вожу авторские пешеходные экскурсии. Я увлекаюсь историей Царицына и с удовольствием поделюсь своими знаниями с вами. Приглашаю узнать новое о Волгограде с необычной стороны и просто с интересом провести время! Откройте для себя Царицын — «город, которого нет».
