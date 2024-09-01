Приглашаю детей и их родителей изучить историю Волгограда в нескучном формате викторины. Вас ждут интересные вопросы, детская железная дорога и военная техника, которую можно потрогать. Вы узнаете, где в городе самая низкая и самая высокая точки и что здесь делал Степан Разин.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся от нулевого километра и завершится возле планетария. На экскурсии юные исследователи:
- Увидят Железного человека, Зайку, Трамвай и другие городские скульптуры
- Поедут по железной дороге, в которой машинисты и контроллёры — дети
- Узнают, откуда появилось выражение Мамаев курган и где находится самый большой речной остров в Европе
- Возле пожарного катера «Гаситель» своими глазами и руками оценят мощь военной техники
- Прогуляются к музею Сталинградской битвы «Панорама», дому Павлова и мельнице Грудинина
Прогулка будет сопровождаться историческими фактами в интересном формате викторины. Дети разгадают нескучные загадки и найдут ответы на вопросы, а ещё перекусят фирменным волгоградским мороженым.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям от 6 до 12 лет и их родителям
- Экскурсию можно провести для школьной группы — детали и цены уточняйте в переписке
- В стоимость включено: экскурсия-викторина, мороженое
Дополнительные расходы
- Призовой фонд (по желанию) — 700 ₽ (для покупки призов за первое, второе и третье места)
- Поездка на детской железной дороге: дети от 12 лет и взрослые — 200 ₽, дети от 5 до 11 лет — 150 ₽, дети до 5 лет в сопровождении родителей — бесплатно
- Продление экскурсии — 1000 ₽ за 1 час
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 286 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специальноЗадать вопрос
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