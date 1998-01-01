Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Из Волгограда в Царицын

Мы пройдем по улицам Центрального и Ворошиловского района и отыщем памятники из прошлого. Вы встретите первый трамвай нашего города, поймете, чем примечательна часовня Урюпинской Божией Матери, и узнаете самое интересное о кинотеатре “Победа”.

Мы покажем лучшие примеры краснокирпичной архитектуры: дом Репниковой, бывшее здание Церковно-приходской школы и Четвертую женскую гимназию, окутанную легендами о призраках. По Астраханскому мосту мы перейдем в Зацарицынский форштадт и полюбуемся деревянными постройками, которым около 150 лет. Вы услышите о купеческих домах и их владельцах, узнаете истории 📖 Синагоги и Татарских бань.

Панорамы Волгограда

И красивый финал нашей экскурсии 🧭 – подъем на смотровую площадку бывшей пожарной каланчи. Красоту панорам, открывающихся отсюда, оценили еще до революции: фотографы часто покоряли эту высоту, чтобы сделать удачные фотокарточки с видами центра. И вы тоже сможете насладиться открывшейся панорамой и устроить здесь фотосессию!

Организационные детали