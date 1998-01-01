Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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По улочкам Царицына

Раскрыть тайны старинных домов Волгограда и полюбоваться его панорамой с пожарной каланчи

Владимир
Владимир – экскурсионное агентство из Волгограда
Дух старого Волгограда до сих пор сохранился на некоторых улочках центральных районов и форштадтов.

Вы увидите строения, ставшие свидетелями многих событий, стерегущие тайны своих владельцев, и услышите об их архитектуре.

Раскроете истории 📖 улиц и познакомитесь с именами самых видных горожан.

А после взглянете на город 🏙️ с высоты пожарной каланчи!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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По улочкам Царицына
По улочкам Царицына

Что вас ожидает

Из Волгограда в Царицын
Мы пройдем по улицам Центрального и Ворошиловского района и отыщем памятники из прошлого. Вы встретите первый трамвай нашего города, поймете, чем примечательна часовня Урюпинской Божией Матери, и узнаете самое интересное о кинотеатре “Победа”.
Мы покажем лучшие примеры краснокирпичной архитектуры: дом Репниковой, бывшее здание Церковно-приходской школы и Четвертую женскую гимназию, окутанную легендами о призраках. По Астраханскому мосту мы перейдем в Зацарицынский форштадт и полюбуемся деревянными постройками, которым около 150 лет. Вы услышите о купеческих домах и их владельцах, узнаете истории 📖 Синагоги и Татарских бань.

Панорамы Волгограда
И красивый финал нашей экскурсии 🧭 – подъем на смотровую площадку бывшей пожарной каланчи. Красоту панорам, открывающихся отсюда, оценили еще до революции: фотографы часто покоряли эту высоту, чтобы сделать удачные фотокарточки с видами центра. И вы тоже сможете насладиться открывшейся панорамой и устроить здесь фотосессию!

Организационные детали

  • Если есть возможность, рекомендуем бронировать экскурсию ⛳ на вечернее время, чтобы встретить закат на башне каланчи
  • Экскурсия для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Павших Борцов
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына
По улочкам Царицына

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания работает на туристическом рынке с 1998 года. Мы проводим как классические, так и авторские оригинальные экскурсии и постоянно разрабатываем новые интересные маршруты. Наша цель — ваш комфорт, хорошее настроение и только приятные воспоминания о Волгограде!
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Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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