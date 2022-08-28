Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Дух старого Волгограда до сих пор живет на улочках центральных районов и форштадтов.Прогулка по улицам Центрального и Ворошиловского района позволит вам увидеть памятники прошлого, включая первый трамвай города и часовню

Урюпинской Божией Матери. Вас ждут рассказы о кинотеатре «Победа» и краснокирпичных зданиях, таких как дом Репниковой и Четвертая женская гимназия. Пройдя по Астраханскому мосту, вы окажетесь в Зацарицынском форштадте, где можно полюбоваться деревянными постройками и узнать истории купеческих домов, Синагоги и Татарских бань. Финалом экскурсии станет подъем на смотровую площадку бывшей пожарной каланчи, откуда открываются великолепные панорамы города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из Волгограда в Царицын

Мы пройдем по улицам Центрального и Ворошиловского района и отыщем памятники из прошлого. Вы встретите первый трамвай нашего города, поймете, чем примечательна часовня Урюпинской Божией Матери, и узнаете самое интересное о кинотеатре “Победа”.

Мы покажем лучшие примеры краснокирпичной архитектуры: дом Репниковой, бывшее здание Церковно-приходской школы и Четвертую женскую гимназию, окутанную легендами о призраках. По Астраханскому мосту мы перейдем в Зацарицынский форштадт и полюбуемся деревянными постройками, которым около 150 лет. Вы услышите о купеческих домах и их владельцах, узнаете истории Синагоги и Татарских бань.

Панорамы Волгограда

И красивый финал нашей экскурсии – подъем на смотровую площадку бывшей пожарной каланчи. Красоту панорам, открывающихся отсюда, оценили еще до революции: фотографы часто покоряли эту высоту, чтобы сделать удачные фотокарточки с видами центра. И вы тоже сможете насладиться открывшейся панорамой и устроить здесь фотосессию!

Организационные детали