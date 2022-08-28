Владимир проводит ещё 2 экскурсии

Мы пройдем по улицам Центрального и Ворошиловского района и отыщем памятники из прошлого. Вы встретите первый трамвай нашего города, поймете, чем примечательна часовня Урюпинской Божией Матери, и узнаете самое интересное о кинотеатре “Победа”. Мы покажем лучшие примеры краснокирпичной архитектуры: дом Репниковой, бывшее здание Церковно-приходской школы и Четвертую женскую гимназию, окутанную легендами о призраках. По Астраханскому мосту мы перейдем в Зацарицынский форштадт и полюбуемся деревянными постройками, которым около 150 лет. Вы услышите о купеческих домах и их владельцах, узнаете истории Синагоги и Татарских бань.
Панорамы Волгограда
И красивый финал нашей экскурсии – подъем на смотровую площадку бывшей пожарной каланчи. Красоту панорам, открывающихся отсюда, оценили еще до революции: фотографы часто покоряли эту высоту, чтобы сделать удачные фотокарточки с видами центра. И вы тоже сможете насладиться открывшейся панорамой и устроить здесь фотосессию!
Организационные детали
Отдельно оплачивается входной билет на Первую Царицынскую Каланчу — 800 ₽ с чел.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 4575 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания работает на туристическом рынке с 1998 года. Мы проводим как классические, так и авторские оригинальные экскурсии и постоянно разрабатываем новые интересные маршруты. Наша цель — ваш комфорт, хорошее настроение и только приятные воспоминания о Волгограде!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Очень необычный экскурсовод, умеющий найти подход к детям подросткового возраста. Нетривиальные факты о старом Волгограде, подпитанные собственными впечатлениями из детства. Особенно впечатлили ордена отца и тестя Игоря, полученные во время ВОВ. А так же безупречное умение управлять автомобилем! Спасибо!
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Екатерина
Нам понравилось. Прогулка удалась. Интересный рассказ. От каланчи в восторге.
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Н
Наталья
Экскурсию нам проводил замечательный экскурсовод Семён. Эта экскурсия очень непростая по сути, поскольку надо рассказывать о городе, которого больше нет и от которого сохранилось очень немногое. Подобные экскурсии требуют, безусловно, читать дальшеуменьшить
энтузиазма экскурсовода, эрудиции и умения оживить историю. Семёну это удалось в полной мере. Мы остались очень довольны, поскольку экскурсия проходила в форме доверительной беседы, а не скучного повествования. На индивидуальной экскурсии экскурсантам всегда хочется стать немного соучастником исторических событий. И мы как экскурсанты тоже оказались энтузиастами благодаря нашему экскурсоводу Семёну. Большое ему спасибо за это! Хочется пожелать Семёну благодарных слушателей и побольше авторских экскурсий впереди. Наталья и Татьяна из Санкт-Петербурга.
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В
Вдовина
Гид Алина провела экскурсию очень грамотно, общение приятное, уважительное, полностью соблюдён баланс между познавательным и развлекательным. Живём в Центральном районе, открыли для себя новые уголки центра города - удивительное рядом с домом. Отличный стимул к саморазвитию. Спасибо большое за чудесно проведенное время.
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Е
Екатерина
Огромное спасибо Ларисе за незабываемый день! Мы бы ее слушали и слушали! Прекрасно организованная экскурсия, множество исторических фактов, изложенных доступно, любовь к городу и желание делиться знаниями, любовью, красотой города! Это было восхитительно! Это лучший гид!!!
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Сергей
Спасибо огромное за обзорную экскурсию - отличный гид и любовь к городу обеспечена! Семён - супер гид - любящий город и с огоньком преподносит материал! Экскурсия пролетела на одном дыхании и самое главное все. истории и легенды запомнились и мной уже транслируются дальше!