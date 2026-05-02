Ж Жирков В Волгограде плохо со связью. Мест для просмотра не много. Экскурсоводы отработали хорошо, но визуально смотреть не особо. Сами волгоградцы приятные люди. Город провинциальный но теплы и гостеприимный Спасибо Елизавете.э, приятная девушка и вообще:).

Д Дмитрий были на экскурсии 10.05 утром! водителю 5. надо было назвать экскурсию Мамаев Курган благодаря гиду. тогда было бы понятно, а так ….

О Олег Все очень здорово

О Олеся Ездили в Волгоград на 1 день. Для семьи с 2 детьми,автобусная экскурсия самый лучший вариант, на мой взгляд. Примерно за 3,5 часа,побывали во всех важных местах города. Дети не устали, еще осталось время для самостоятельной прогулки по городу.

Спасибо организаторам, за чудесную экскурсию. Своим друзьям буду советовать именно вас.

А Андрей Замечательная экскурсия. Маршрут скорректировали, чтобы нас не коснулись ограничения в связи с подготовкой к празднику, поэтому начали с Мамаева кургана. Везде очень удачно попадали по времени, маршрут выверен до минуты. Отдельное спасибо за то, что предлагали сделать семейные фото на месте, очень приятно такое отношение. Спасибо!

Е Евгения Были на экскурсии 2 мая. Все очень понравилось. Организаторы пошлин нам на встречу, и мы посмотрели даже смену караула на Мамаевом Кургане. Поэтому экскурсия длилась не 3,5, а почти 4 часа. Всем рекомендую. Виктория Ответ организатора: Евгения, благодарим за ваш отзыв! С удовольствием будем ждать вас в нашем городе снова!

Данил Топ.

все было супер.

но,купите радо гиды.

а так, все супер! Виктория Ответ организатора: Данил, спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!

Е Елена Отличная экскурсия, организация. Экскурсоводу Елене, отдельная Благодарность. С ней экскурсия прошла на одном дыхании. Помогла и с вопросами что и где поесть, куда сходить,по сувенирам сориентировала. Виктория Ответ организатора: Елена, мы очень рады, что Вам понравилось в городе-герое Волгограде! С удовольствием встретим Вас в гостях еще и покажем другие неизведанные места нашего чудесного города!

С Светлана читать дальше уменьшить профессионал своего дела, который не только прекрасно знает историю города, но и умеет подать ее интересно. Всё было четко спланировано: удобный автобус, продуманный маршрут, комфортное расписание и забота о людях. Спасибо за такой замечательный день, шикарные фотографии в галерее греют душу! 🤗 Приехала из другого города, очень хотела ознакомится со всеми достопримечательностями и забронировала автобусный тур по Волгограду, который оставил у меня исключительно положительные впечатления! Хочется отметить нашего гида: это был настоящий Виктория Ответ организатора: Светлана, мы очень рады, что Вам понравилось в городе-герое Волгограде! Ждём вас снова и покажем другие неизведанные места нашего прекрасного города!

Татьяна потрясающая экскурсия, замечательные экскурсовод Ольга и организатор Елизавета. Виктория Ответ организатора: Татьяна, спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!

А Алена Супер! Рекомендую! Виктория Ответ организатора: Алена, мы очень рады, что наша экскурсия оставила у вас приятные впечатления! С радостью встретим вас снова!

Ольга

Хочется сказать отдельное спасибо экскурсоводу - Ольге. Безумно интересно читать дальше уменьшить было послушать и погрузиться в историю города, множество интересных фактов, моментов. Настоящий талант - суметь заинтересовать группу людей историей города! Также большое спасибо заботливой Елизавете, которая на протяжении всей экскурсии помогала и поддерживала участников.

Удобный автобус, красивые виды и замечательный экскурсовод - что может быть лучше? Спасибо большое организаторам, мы остались в полном восторге! Замечательная экскурсия! Посетили с дочерью и остались в полнейшем восторге. Удобное место сбора и интересный маршрут, яркая программа по главным местам города.Хочется сказать отдельное спасибо экскурсоводу - Ольге. Безумно интересно Виктория Ответ организатора: Ольга, мы очень рады, что Вам понравилось в городе-герое Волгограде! С удовольствием встретим Вас в гостях еще и покажем другие неизведанные места нашего чудесного города!

В Владимир Благодарю за отлично проведенную экскурсию. Гид, сопровождение, программа все на высоком уровне. Особенно понравилось что на комфортном автобусе (что для меня немаловажно). Виктория Ответ организатора: Владимир, благодарим за ваш отзыв! С удовольствием будем ждать вас в нашем городе снова!

А Арина Большое спасибо за великолепно организованную экскурсию 30 апреля! Даже не ожидала, что в Волгограде обычная короткая программа будет проведена с таким крутым сервисом. Экскурсия проходила на новом комфортабельном автобусе (за что отдельный респект). В автобусе с нами находился не только гид, но и сопровождающая, которая все нам подсказала после экскурсии: куда ещё можно сходить, что посетить, где перекусить. Впечатления супер) Виктория Ответ организатора: Арина, спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!