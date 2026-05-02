Царицын, Сталинград, Волгоград — этот город в гордостью сохраняет память о своей непростой истории. Вы увидите руины мельницы, которые оставили нетронутыми как память о боях. Проедете по улицам, названным в честь героев.
И конечно, побываете на Мамаевом кургане, чтобы представить себе роль этого места во Второй мировой войне.
И конечно, побываете на Мамаевом кургане, чтобы представить себе роль этого места во Второй мировой войне.
Описание экскурсии
Мамаев Курган — главная высота России и смысловой центр Волгограда. Вы узнаете историю мемориального комплекса и услышите, как рождался его замысел.
Музей-панорама «Сталинградская битва» на месте высадки 13-й гвардейской дивизии генерала Родимцева в сентябре 1942 года.
Дом Павлова и мельница Гергардта — два символа стойкости советских воинов.
Площадь Павших Борцов, Аллея Героев, улица Мира — парадный центр Волгограда, отстроенный после войны в стилистике сталинского неоклассицизма.
Нулевой километр и набережная 62-й Армии — символический центр города и его главные ворота со стороны Волги.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе или туристическом автобусе — в зависимости от количества участников. Маленьким детям предоставляется отдельное место. Вещи на время всей экскурсии можно оставить в багажном отделении. Рассадка свободная
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 54 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 18 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 377 туристов
Мы — молодая и сильная команда единомышленников, где каждый владеет навыками работы в туризме на высшем уровне. Мы не стоим на месте, а постоянно внедряем новые услуги: приём школьных и корпоративных групп по Волгограду, аудиогиды, автобусные туры по России и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ж
Дата посещения: 2 мая 2026
В Волгограде плохо со связью. Мест для просмотра не много. Экскурсоводы отработали хорошо, но визуально смотреть не особо. Сами волгоградцы приятные люди. Город провинциальный но теплы и гостеприимный Спасибо Елизавете.э, приятная девушка и вообще:).
Д
были на экскурсии 10.05 утром! водителю 5. надо было назвать экскурсию Мамаев Курган благодаря гиду. тогда было бы понятно, а так ….
О
Все очень здорово
О
Ездили в Волгоград на 1 день. Для семьи с 2 детьми,автобусная экскурсия самый лучший вариант, на мой взгляд. Примерно за 3,5 часа,побывали во всех важных местах города. Дети не устали, еще осталось время для самостоятельной прогулки по городу.
Спасибо организаторам, за чудесную экскурсию. Своим друзьям буду советовать именно вас.
Спасибо организаторам, за чудесную экскурсию. Своим друзьям буду советовать именно вас.
А
Замечательная экскурсия. Маршрут скорректировали, чтобы нас не коснулись ограничения в связи с подготовкой к празднику, поэтому начали с Мамаева кургана. Везде очень удачно попадали по времени, маршрут выверен до минуты. Отдельное спасибо за то, что предлагали сделать семейные фото на месте, очень приятно такое отношение. Спасибо!
Е
Были на экскурсии 2 мая. Все очень понравилось. Организаторы пошлин нам на встречу, и мы посмотрели даже смену караула на Мамаевом Кургане. Поэтому экскурсия длилась не 3,5, а почти 4 часа. Всем рекомендую.
Виктория
Ответ организатора:
Евгения, благодарим за ваш отзыв! С удовольствием будем ждать вас в нашем городе снова!
Топ.
все было супер.
но,купите радо гиды.
а так, все супер!
все было супер.
но,купите радо гиды.
а так, все супер!
Виктория
Ответ организатора:
Данил, спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!
Е
Отличная экскурсия, организация. Экскурсоводу Елене, отдельная Благодарность. С ней экскурсия прошла на одном дыхании. Помогла и с вопросами что и где поесть, куда сходить,по сувенирам сориентировала.
Виктория
Ответ организатора:
Елена, мы очень рады, что Вам понравилось в городе-герое Волгограде! С удовольствием встретим Вас в гостях еще и покажем другие неизведанные места нашего чудесного города!
С
Приехала из другого города, очень хотела ознакомится со всеми достопримечательностями и забронировала автобусный тур по Волгограду, который оставил у меня исключительно положительные впечатления! Хочется отметить нашего гида: это был настоящий
Виктория
Ответ организатора:
Светлана, мы очень рады, что Вам понравилось в городе-герое Волгограде! Ждём вас снова и покажем другие неизведанные места нашего прекрасного города!
потрясающая экскурсия, замечательные экскурсовод Ольга и организатор Елизавета.
Виктория
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!
А
Супер! Рекомендую!
Виктория
Ответ организатора:
Алена, мы очень рады, что наша экскурсия оставила у вас приятные впечатления! С радостью встретим вас снова!
Замечательная экскурсия! Посетили с дочерью и остались в полнейшем восторге. Удобное место сбора и интересный маршрут, яркая программа по главным местам города.
Хочется сказать отдельное спасибо экскурсоводу - Ольге. Безумно интересно
Хочется сказать отдельное спасибо экскурсоводу - Ольге. Безумно интересно
Виктория
Ответ организатора:
Ольга, мы очень рады, что Вам понравилось в городе-герое Волгограде! С удовольствием встретим Вас в гостях еще и покажем другие неизведанные места нашего чудесного города!
В
Благодарю за отлично проведенную экскурсию. Гид, сопровождение, программа все на высоком уровне. Особенно понравилось что на комфортном автобусе (что для меня немаловажно).
Виктория
Ответ организатора:
Владимир, благодарим за ваш отзыв! С удовольствием будем ждать вас в нашем городе снова!
А
Большое спасибо за великолепно организованную экскурсию 30 апреля! Даже не ожидала, что в Волгограде обычная короткая программа будет проведена с таким крутым сервисом. Экскурсия проходила на новом комфортабельном автобусе (за что отдельный респект). В автобусе с нами находился не только гид, но и сопровождающая, которая все нам подсказала после экскурсии: куда ещё можно сходить, что посетить, где перекусить. Впечатления супер)
Виктория
Ответ организатора:
Арина, спасибо за отзыв! Мы очень рады, что вы остались довольны экскурсией. Ждём вас снова!
К
Хочу оставить отзыв об обзорной экскурсии по городу Волгограду. Был проездом, и решил с пользой провести время, о чем ни разу не пожалел. Экскурсия оказалась на высшем уровне. Потрясающий экскурсовод,
Виктория
Ответ организатора:
Кирилл, мы очень рады, что наша экскурсия оставила у вас приятные впечатления! С радостью встретим вас снова!
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «Автобусная обзорная экскурсия по Волгограду»
Аудиогид
Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
Путешествие в прошлое Волгограда через аудиоспектакль. Узнайте о судьбах людей, переживших Сталинградскую битву, прогуливаясь по историческим местам
Начало: У гостиницы «Волгоград»
17 мая в 16:00
18 мая в 17:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Узнайте о ключевых моментах Сталинградской битвы, посетив знаковые места и слушая увлекательные рассказы о героизме и стратегии
Начало: На площади имени Ленина
14 мая в 08:30
15 мая в 08:30
4400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Познакомиться с боевой историей города в местах воинской славы и узнать о подвиге Сталинграда
Начало: У железнодорожного вокзала
19 мая в 10:00
20 мая в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Прогуляйтесь по историческому центру Волгограда, узнайте о героическом прошлом города и насладитесь его главными достопримечательностями
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
5900 ₽ за всё до 5 чел.
1500 ₽ за человека