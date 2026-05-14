Мы познакомимся с уникальным ансамблем Центральной набережной, которая считается визитной карточкой Волгограда.
Проходя по верхней террасе набережной, мы поговорим о том, где и когда начинается история города, как менялся облик набережной, какие ценности края отражают её объекты.
Описание экскурсииЦентральная набережная имени 62-й армии — визитная карточка Волгограда, место, где солнце встречается с Волгой, а посетитель — с историей и красотой. Мы рассмотрим набережную сквозь призму исторических событий: её скульптурные и архитектурные памятники отражают темы основания и развития города-крепости Царицына, волжского купечества, героизма защитников Сталинграда и донского казачества. Важная информация: Проведу экскурсию по Набережной, на Мамаевом кургане, покажу Дом Павлова и руины царицынской мельницы, Площадь Павших борцов - главную площадь Волгограда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная набережная
- Ресторан «Маяк»
- Храм Иоанна Предтечи
- Памятник основателям
- Дом купца Рысина
- Главные «ворота» города
- Музыкальный театр
- Первая женская гимназия
- Место основания сторожевой крепости на Волге
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект имени В.И. Ленина, 2
Завершение: Музыкальный театр, ул. Маршала Чуйкова, 4
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Проведу экскурсию по Набережной
- На Мамаевом кургане
- Покажу Дом Павлова и руины царицынской мельницы
- Площадь Павших борцов - главную площадь Волгограда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо,Женечке за познавательную экскурсию. Очень грамотный и хороший гид,видно сразу.
Очень интересно было послушать о Царицыне,казаках,люблю это все.
Так как давно уже не живу в Волгограде,не знаю уже новых мест,а Женя посоветовала,порекомендовала кофейни,которые можно посетить.
4300 ₽ за экскурсию