Очень подробный рассказ про весь комплекс на Мамаевом Кургане - про все детали, задумку автора - как это узнать, если не заказать экскурсию у знатока своего дела!? Мне очень понравилось, что Елена с душой относится к тому времени, нет формальности, рассказывает как о своих близких. Человек советского времени, что сразу отохвалось у нас с мужем.

Как я потом поняла, мне было мало о городе, о гражданской войне, хотя 3,5 часа, больше, чем заказывали и насыщено информацией. Спасибо!