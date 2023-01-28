Волгоград
Приглашаю вас на экскурсию с погружением в 400-летнюю историю Волгограда. Поговорим о событиях, начиная с основания города Царицына и военных лет Сталинграда до наших дней.
Ближайшие даты:
15
июн
июн
17
июн
июн
18
июн
июн
23
июн
июн
24
июн
июн
25
июн
июн
26
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Павших борцов
- Вечный огонь
- Аллея Героев
- Центральная набережная
- Музей-панорама «Сталинградская битва»
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
- Мамаев курган
- Комсомольский сквер
- Площадь им. В. И. Ленина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы узнаем интересные факты об основании города, восстаниях казаков, деятельности Петра I, Гражданской войне. Переживём события Сталинградской битвы от первой бомбардировки города до пленения Паулюса и митинга Победителей.
- Посетим дом Павлова и ознакомимся с малоизвестными фактами обороны. Вас ждёт трогательный рассказ о подвигах героев на Мамаевом кургане, о командующих Армиями и о военных операциях.
Важная информация:На экскурсию надевайте удобную обувь и одежду по погоде. В солнечную, жаркую погоду желательно головной убор, воду. Не забывайте таблетки (для страдающих заболеваниями).
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности или 0-километрЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- На экскурсию надевайте удобную обувь и одежду по погоде. В солнечную
- Жаркую погоду желательно головной убор
- Воду. Не забывайте таблетки (для страдающих заболеваниями)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 70 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
28 янв 2023
Спасибо за экскурсию, очень интересно и познавательно. Экскурсовод Елена, профессионал своего дела. На все вопросы знает ответы, рассказывает интересно.
Рекомендую. Мы с мужем в восторге.
Рекомендую. Мы с мужем в восторге.
К
Ксюша
9 янв 2023
Очень интересная экскурсия, рекомендую
Е
Елена
17 окт 2022
Это был наш первый опыт индивидуальной экскурсии. Не знаю, каким он был бы без Елены. Слушали мы ее открыв рот и затаив дыхание, но успевали забрасывать вопросами, так как настолько интересной была тема, настолько профессиональной подача информации и сами исторические данные. Поддерживала разговор Елена и о настоящем Волгограда. В общем, экскурсия прошла потрясающе, погода была отличной, а Елена оставила самые положительные впечатления и теплые воспоминания о себе. Рекомендую однозначно!
А
Алена
13 окт 2022
Н
Наталья
12 окт 2022
Я
Яна
3 окт 2022
Б
Божатова
3 окт 2022
Очень подробный рассказ про весь комплекс на Мамаевом Кургане - про все детали, задумку автора - как это узнать, если не заказать экскурсию у знатока своего дела!? Мне очень понравилось, что Елена с душой относится к тому времени, нет формальности, рассказывает как о своих близких. Человек советского времени, что сразу отохвалось у нас с мужем.
Как я потом поняла, мне было мало о городе, о гражданской войне, хотя 3,5 часа, больше, чем заказывали и насыщено информацией. Спасибо!
Как я потом поняла, мне было мало о городе, о гражданской войне, хотя 3,5 часа, больше, чем заказывали и насыщено информацией. Спасибо!
З
Зинов
13 сен 2022
Н
Наталья
9 сен 2022
Добрый день! Экскурсия с Еленой была просто супер! Мы узнали столько истории, фактов, сведений о которых вообще мало наверное где прочтешь. Наш гид Елена очень профессионально нам преподнесла всю информацию. Знать историю это одно, но узнать ее с самых начал по сегодняшнее время, узнать столько о Второй мировой в пределах Волгограда, о боях, которые велись там… До сих пор мурашки по коже и еще не все улеглось в голове. Глобальная история города Волгограда! Самая высокая оценка Вам, Елена!!!
А
Александра
7 сен 2022
Гид нам очень понравилась. Экскурсия была насыщена информацией, очень живой и интересный рассказ. На все интересующие нас вопросы, даже иногда не по теме получили полные ответы. Время пролетело незаметно.
Большое спасибо Елене! Я получила огромное удовольствие!
Большое спасибо Елене! Я получила огромное удовольствие!
С
Сергей
20 авг 2022
П
Павлова
12 авг 2022
10 баллов, Эксуровод Елена растрогала нас до глубины души.
Н
Наумова
11 авг 2022
Н
Николай
10 авг 2022
Взвешенная хорошо организованная подача информации, адекватный гид.
Интересный эмоциональный рассказ, приятно было чувствовать, насколько экскурсовод любит и знает свой город!
Интересный эмоциональный рассказ, приятно было чувствовать, насколько экскурсовод любит и знает свой город!
С
Сергей
9 авг 2022
Ещё 55 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда
Индивидуальные
Пешеходные
Выездные
Мамаев Курган
Популярные места
Великая отечественная война
Дом Павлова
Музей-панорама "Сталинградская битва"
Музеи
Мельница Гергардта
Родина-мать зовёт!
Похожие туры из Волгограда
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
на площади Павших Борцов
15 июня
17 июня
18 июня
23 июня
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Волгоград
Главные места и богатая история «города трех имен» на насыщенной обзорной экскурсии
подножие Мамаева Кургана около лестницы
15 июня
16 июня
17 июня
18 июня
4 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Волгоград
Познакомиться с главными достопримечательностями города и услышать о нем интересные факты
у подножия Мамаева Кургана около лестницы
14 июня
15 июня
16 июня
17 июня
5 400₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании