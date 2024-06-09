Описание экскурсии

Что вас ожидает: Вы узнаете о дореволюционной, советской и постсоветской истории города. Мы расскажем о древних скифах и монголах — народах, живших на этих землях до основания Царицына. А также вспомним о самых знаменитых бунтовщиках Российской империи: Степане Разине и Емельяне Пугачеве. Покажем архивные фото, поделимся деталями Сталинградской битвы и раскроем, почему Волгоград называли «русским Чикаго». Во время экскурсии мы проведем вас по Центральной набережной, расскажем о крупнейшем в Европе речном вокзале и великолепной лестнице с пропилеями. Кроме того, вы увидите площадь Павших Борцов, аллею Героев и место, где был пленен фельдмаршал Паулюс. Важная информация: Экскурсия протяженностью примерно 2,5 км. занимает 1,5 часа.