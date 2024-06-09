Царицын — Сталинград — Волгоград… Каждая эпоха оставила свой след в облике города. Вы услышите, какие события происходили здесь на протяжении столетий и какие знаменитые люди бывали. Погуляете по живописной набережной Волги, посетите аллею Героев и площадь Павших Борцов.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Что вас ожидает:
- Центральная набережная
- Аллея Героев
- Площадь Павших Борцов
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Вы узнаете о дореволюционной, советской и постсоветской истории города. Мы расскажем о древних скифах и монголах — народах, живших на этих землях до основания Царицына. А также вспомним о самых знаменитых бунтовщиках Российской империи: Степане Разине и Емельяне Пугачеве. Покажем архивные фото, поделимся деталями Сталинградской битвы и раскроем, почему Волгоград называли «русским Чикаго». Во время экскурсии мы проведем вас по Центральной набережной, расскажем о крупнейшем в Европе речном вокзале и великолепной лестнице с пропилеями. Кроме того, вы увидите площадь Павших Борцов, аллею Героев и место, где был пленен фельдмаршал Паулюс. Важная информация: Экскурсия протяженностью примерно 2,5 км. занимает 1,5 часа.
Каждое воскресенье в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальная экскурсия (малая группа до 5 человек)
|950 ₽
|Стандартный (групповой)
|от 700 ₽
|Школьный (групповой)
|600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная набережная
- Аллея Героев
- Площадь Павших Борцов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия не предполагает посещения музея-заповедника "Сталинградская битва" и памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Завершение: У нулевого километра
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой воду
- Головные уборы и оденьтесь по погоде - маршрут проходит через открытые проветриваемые пространства: летом жарко
- А зимой холодно. Надевайте удобную обувь. Экскурсия продлится примерно 1
- 5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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