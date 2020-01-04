25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия

Владимир
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Владимир – ваш гид
Вас ждут главные достопримечательности Волгограда — Мамаев Курган, площадь Павших Борцов, набережная, Дом Павлова, мельница Гергардта, вокзал, планетарий и старейшая церковь.

Вы проследите четырехсотлетнюю историю нашего города от его основания до современности.

Узнаете, кто захватил Царицын, какие три мечты были у жителей Сталинграда и как они исполнились, а также услышите много малоизвестных фактов из мемуаров участников событий.
3120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.64
Большое знакомство с Волгоградом
Большое знакомство с Волгоградом

Что вас ожидает

Погружение в историю города
Экскурсия посвящена наиболее интересным событиям из истории Волгограда, о которых я расскажу вам во время осмотра знаковых достопримечательностей. Вы увидите Иоанно-Предтеченскую церковь — место основания города, — узнаете, какое здание было первой каменной постройкой Царицына и почему так назвали город. Побываете на живописной набережной Волги и услышите о том, как в истории Волгограда отразились крестьянские восстания Пугачёва и Разина, Гражданская война.

«Кусок земли, он весь пропитан кровью»
Значительная часть экскурсии — это история Сталинградской битвы. Вы побываете на площади Павших Борцов, увидите легендарные Дом Павлова и мельницу Гергардта и узнаете, как не спутать эти здания. Услышите о самых значимых событиях тех дней и разберётесь, где находится музей Сталинградской битвы, а где Зал Воинской Славы. И конечно, вас ждёт непокорённый Мамаев Курган. Вы осмотрите мемориальный комплекс, а я расскажу вам историю этого места и памятника-ансамбля.

Городские легенды
Исторический экскурс будет разбавлен интересными фактами и легендами, которые годами пересказываются в семьях коренных волгоградцев. Вы узнаете, как Царицын оказался Российским Чикаго, что Хрущёв делал в Сталинграде, почему новый мост Волгограда назван танцующим и почему Сталин назначил Чуйкова командующим 62 армией, когда от армии почти ничего не осталось.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию можно провести и для 3 человек (тогда стоимость будет 4000 рублей).
  • С 4 июня по 8 июля стоимость экскурсии составит 6 000 руб. для 1-2 человек, 10 000 руб. для 3-х.
Большое знакомство с Волгоградом
Большое знакомство с Волгоградом
Большое знакомство с Волгоградом
Большое знакомство с Волгоградом
Большое знакомство с Волгоградом
Большое знакомство с Волгоградом
Большое знакомство с Волгоградом
Большое знакомство с Волгоградом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
36 лет. Профессиональный гид, опыт работы 4 года. Специализируюсь на обзорных экскурсиях по Волгограду (а также прочие основные достопримечательности). Предлагаю индивидуальные экскурсии на автомобиле по приемлемой цене без минимального количества туристов. Знаю некоторые малоизвестные факты о Сталинградской битве. Люблю эту работу. Хочу совершенствоваться в ней.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Спасибо за экскурсию!
Очень понравилось!
Наталья
2 ноября 2019
Отличная экскурсия! Снова и снова приезжая в Волгоград, убеждаешься, что история этих мест многогранна и интересна. Спасибо гиду за профессионализм!))
16 октября 2019
Экскурсия была очень насыщенная и интересная, 3 часа пролетели незаметно! Спасибо Владимиру за такое прекрасное знакомство с Волгоградом!
11 октября 2019
Отличная экскурсия с Владимиром, мы попросили его сфокусироваться на Мамаевом Кургане и это было прекрасно. Дело в том, что без экскурсовода для современных детей/подростков он просто красивый парк и красивая смена караула: все, что говорится родителями - мимо ушей! Владимир же сумел заинтересовать и непосед, и вечно недовольных жизнью тинейджеров деталями, особенностями. Его рассказ не был бу-бу-бу с кучей имен и дат, нет, это было про великую битву и они запомнили.
Перед тем как выбрать Владимира я, также как вероятно и Вы, прочитаете отзывы, в которых говорится, что есть молчание. Да, мы тоже в какой-то момент перехода по лестнице столкнулись с этим и ... друзья, задавайте вопросы, Владимир - кладезь, он столько знает и с удовольствием об этом рассказывает, даже если это вне темы экскурсии. Спасибо, Владимир, за то, что дети прониклись Сталинградской битвой
8 августа 2019
Была жаркая погодка, но мы в основном передвигались по городу на машине, с водителем и гидом. Экскурсия была познавательной, но были минуты неловкого молчания, когда ходили с места на места. Хотелось бы, эти минуты заполнить интересными историями. Например, когда была рассказана основная информация, и возвращаясь к машине, можно было бы рассказать, как сейчас живет город.
Мы в городе были в первый раз, и по приезду не читали историю, и задавать наводящие и интересующие вопросы было сложно. Хотелось бы больше непринужденной обстановки, будто нас с городом знакомит знакомый человек. А ни как, учитель и ученики :)
Но в целом все понравилось!
Спасибо, Владимиру, за экскурсию!
15 мая 2019
Спасибо Владимиру что не оказал в проведении экскурсии 9 мая, скоординировал время проведения и учёл присутствие ребёнка 7 лет. Все было очень запоминающимся и волнительным.. С уважением, Наталья
8 мая 2019
Замечательная насыщенная прогулка по Волгограду! Получили массу новой информации, составили впечатление о городе, увидели все самые важные объекты, теперь сами легко ориентируемся в Волгограде, планируем сходить в ряд музеев, рекомендованных Владимиром! Владимир отличный рассказчик и профессионал своего дела! Спасибо за такое чудесное знакомство с Волгоградом!
6 мая 2019
Владимир прекрасно провел экскурсию, учел наши предпочиения, а также ограничения по времени. Мы с дочерью очень довольны экскурсией!
3 мая 2019
Немного странное возникло ощущение, что читаю учебник или слушаю аудиогид. Такая подача материала, нейтральная, без эмоций, без собственных ремарок. Владимир вежлив, предупредителен, местами даже галантен :) говорит громко и четко , но ни шага в сторону от заданной темы, даже на сопутствующие вопросы умудряется ответить так, что неловко продолжать... Не знаю, характер ли это, но все же от индивидуальной экскурсии ждешь более живого общения. И да, Владимир, чаще смотрите людям в глаза - это важный коммуникационный навык.
2 мая 2019
Все хорошо. Спасибо. Гид профессионалег
Ещё 15 отзывов

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