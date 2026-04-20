25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Вас ждут главные достопримечательности Волгограда — Мамаев Курган, площадь Павших Борцов, набережная, Дом Павлова, мельница Гергардта, вокзал, планетарий и старейшая церковь. Вы проследите четырехсотлетнюю историю нашего города от его основания до современности.
Узнаете, кто захватил Царицын, какие три мечты были у жителей Сталинграда и как они исполнились, а также услышите много малоизвестных фактов из мемуаров участников событий.
Экскурсия посвящена наиболее интересным событиям из истории Волгограда, о которых я расскажу вам во время осмотра знаковых достопримечательностей. Вы увидите Иоанно-Предтеченскую церковь — место основания города, — узнаете, какое здание было первой каменной постройкой Царицына и почему так назвали город. Побываете на живописной набережной Волги и услышите о том, как в истории Волгограда отразились крестьянские восстания Пугачёва и Разина, Гражданская война.
«Кусок земли, он весь пропитан кровью»
Значительная часть экскурсии — это история Сталинградской битвы. Вы побываете на площади Павших Борцов, увидите легендарные Дом Павлова и мельницу Гергардта и узнаете, как не спутать эти здания. Услышите о самых значимых событиях тех дней и разберётесь, где находится музей Сталинградской битвы, а где Зал Воинской Славы. И конечно, вас ждёт непокорённый Мамаев Курган. Вы осмотрите мемориальный комплекс, а я расскажу вам историю этого места и памятника-ансамбля.
Городские легенды
Исторический экскурс будет разбавлен интересными фактами и легендами, которые годами пересказываются в семьях коренных волгоградцев. Вы узнаете, как Царицын оказался Российским Чикаго, что Хрущёв делал в Сталинграде, почему новый мост Волгограда назван танцующим и почему Сталин назначил Чуйкова командующим 62 армией, когда от армии почти ничего не осталось.
Организационные детали
Транспортные расходы на автомобиле комфорт-класса с кондиционером Nissan Primera по маршруту экскурсии включены в стоимость
Дополнительно оплачивается (по желанию): трансфер из гостиниц и обратно, поездка на автомобиле Lexus RX350, проведение экскурсии на английском языке, детское кресло — 500 ₽
Дополнительное время экскурсии сверх 3 часов для осмотра не включённых в экскурсию достопримечательностей, длительного фотографирования, посещения сувенирных магазинов и т. д. оплачивается отдельно — 2 000 ₽/час
Экскурсию можно провести и для четырёх человек, но только на более просторном автомобиле Lexus RX350 и при условии, что среди путешественников нет детей до 12 лет — 10 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Павших борцов у вечного огня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1525 туристов
36 лет. Профессиональный гид, опыт работы 4 года. Специализируюсь на обзорных экскурсиях по Волгограду (и прочим основным достопримечательностям). Предлагаю индивидуальные экскурсии на автомобиле по приемлемой цене без минимального количества туристов. Знаю некоторые малоизвестные факты о Сталинградской битве. Люблю эту работу. Хочу совершенствоваться в ней.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 176 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Мирошниченко
Дата посещения: 15 апр 2026
Добрый день. Очень хочется поблагодарить еще раз Жукова Владимира за прекрасно проведенную экскурсию по великому городу Герою Волгограду. Обо всех достопримечательностях города Владимир рассказывал очень интересно, четко, грамотно. Приятно было слушать образованного человека с хорошо поставленной речью, человека, знающего историю страны и своего города. Спасибо, Владимир.
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М
Марина
Дата посещения: 13 апр 2026
Встреча состоялась вовремя, гид доброжелательный, рассказ о городе содержательный, передвижения между достопримечательностями быстрое, вождение автомобиля аккуратное
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Анна
Владимир коренной житель Волгограда, что лично мне важно. У него есть ответы на все вопросы касательно города. Обладает не только сухими цифрами, но и любопытными жизненными фактами. водит аккуратно, машина с кондиционером, ПДД соблюдает неукоснительно. Рассказывает громко, отчётливо, понятным языком. в общем, однозначно рекомендую! 👍
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Марина
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему экскурсоводу Владимиру за высочайший профессионализм! Экскурсия по Волгограду прошла на одном дыхании. Материал подан невероятно грамотно, интересно и очень доступно. Владимир — человек, который по-настоящему читать дальшеуменьшить
влюблен в свой город, и эта любовь передалась нам. Спасибо за комфорт, за четкую организацию и за те важные акценты в истории, которые заставили нас взглянуть на многие вещи по-новому. Обязательно будем рекомендовать Вас друзьям!
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Т
Тарамалы
Дата посещения: 6 окт 2025
Очень интересная экскурсия! Очень много полезной информации! Рационально использованное время! Спасибо, Владимиру!
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Светлана
очень содержательная экскурсия путешественникам рекомендую фото делать быстро и надевать головные уборы, в августе усте в Волгограде очень жарко.
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