25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждут главные достопримечательности Волгограда — Мамаев Курган, площадь Павших Борцов, набережная, Дом Павлова, мельница Гергардта, вокзал, планетарий и старейшая церковь. Вы проследите четырехсотлетнюю историю нашего города от его основания до современности. Узнаете, кто захватил Царицын, какие три мечты были у жителей Сталинграда и как они исполнились, а также услышите много малоизвестных фактов из мемуаров участников событий.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в историю города

Экскурсия посвящена наиболее интересным событиям из истории Волгограда, о которых я расскажу вам во время осмотра знаковых достопримечательностей. Вы увидите Иоанно-Предтеченскую церковь — место основания города, — узнаете, какое здание было первой каменной постройкой Царицына и почему так назвали город. Побываете на живописной набережной Волги и услышите о том, как в истории Волгограда отразились крестьянские восстания Пугачёва и Разина, Гражданская война.

«Кусок земли, он весь пропитан кровью»

Значительная часть экскурсии — это история Сталинградской битвы. Вы побываете на площади Павших Борцов, увидите легендарные Дом Павлова и мельницу Гергардта и узнаете, как не спутать эти здания. Услышите о самых значимых событиях тех дней и разберётесь, где находится музей Сталинградской битвы, а где Зал Воинской Славы. И конечно, вас ждёт непокорённый Мамаев Курган. Вы осмотрите мемориальный комплекс, а я расскажу вам историю этого места и памятника-ансамбля.

Городские легенды

Исторический экскурс будет разбавлен интересными фактами и легендами, которые годами пересказываются в семьях коренных волгоградцев. Вы узнаете, как Царицын оказался Российским Чикаго, что Хрущёв делал в Сталинграде, почему новый мост Волгограда назван танцующим и почему Сталин назначил Чуйкова командующим 62 армией, когда от армии почти ничего не осталось.

Организационные детали