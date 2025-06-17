Мои заказы

Прогулка-викторина по Центральной набережной Волгограда

Погрузитесь в атмосферу Волгограда через увлекательную викторину по его топонимам. Откройте для себя храм Иоанна Предтечи и другие памятники
Каждое название в Волгограде хранит свою историю.

Прогулка по Центральной набережной - это не просто экскурсия, а увлекательная игра-викторина, где участники узнают о топонимах города. На маршруте встретятся храм Иоанна Предтечи, памятники и ротонда. Победитель викторины получит звание самого умного и небольшой приз.

Экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже понять историю Волгограда и насладиться его архитектурой
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎯 Узнать историю топонимов
  • 🏛 Посетить знаковые места
  • 🎁 Получить приз за победу
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 📸 Отличные фото-возможности
Что можно увидеть

  • Храм Иоанна Предтечи
  • Памятник Петру и Февронии
  • Смотровая площадка
  • Волгоградская ротонда
  • Кафедральный храм

Описание экскурсии

Формат экскурсии

Это будет не просто исторический рассказ, а целая игра — и довольно азартная! — на тему топонимики, или названий, которые мы встретим в городе. Победитель получит звание самого умного, почёт и зависть со стороны друзей, +100 к самооценке и маленький, но очень полезный приз.

Точки маршрута

  • Храм Иоанна Предтечи, построенный на месте самой первой церкви в Царицыне. Вы узнаете, почему это уникальный образец церковной архитектуры
  • Памятник Петру и Февронии — покровителям семьи, верности и любви
  • Смотровая площадка с видом на древнее поселение людей в центре Волгограда, бывшую границу города, остров, на котором был основан Царицын, уникальный корабль, переживший все эпохальные события в истории нашей страны
  • Памятник герою-лётчику из Волгограда
  • Волгоградская ротонда
  • Памятник самому народному художнику Волгограда, главный фонтан города, центральная лестница, речной вокзал и кафедральный храм Волгоградской области

Организационные детали

  • Максимальное кол-во участников — 20 чел. (без изменения стоимости)
  • Можно продлить экскурсию из расчёта 1500 ₽ за час
  • Если вы уже что-то видели, мы можем внести изменения в маршрут
  • В стоимость включён небольшой приз победителю. По вашему желанию призовой фонд может быть увеличен

Александр
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 1416 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально
читать дальше

нуждающиеся дети. Всё это позволило получить огромный опыт в донесении разной информации и умении заинтересовать слушателей. В Волгограде живу больше 15 лет. Люблю и знаю свой город. Готов окунуть вас в мир истории Царицына, Сталинграда и Волгограда, пройти вместе с вами сквозь время истории и поведать все тайны войны и Сталинградской битвы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Елена
17 июн 2025
Данную экскурсию брали вторую у Александра. Прекрасное время препровождение в виде игры. В конце викторины победитель получил памятный приз. Спасибо большое за подобный формат
А
Алина
1 июн 2025
Отличная идея с экскурсией- викториной, в конце которой победитель получает приз! Было познавательно и весело! подходит как для детей, так и для взрослых! Спасибо Александру!
