Каждое название в Волгограде хранит свою историю.
Прогулка по Центральной набережной - это не просто экскурсия, а увлекательная игра-викторина, где участники узнают о топонимах города. На маршруте встретятся храм Иоанна Предтечи, памятники и ротонда. Победитель викторины получит звание самого умного и небольшой приз.
Экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже понять историю Волгограда и насладиться его архитектурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🎯 Узнать историю топонимов
- 🏛 Посетить знаковые места
- 🎁 Получить приз за победу
- 👥 Индивидуальный подход
- 📸 Отличные фото-возможности
Что можно увидеть
- Храм Иоанна Предтечи
- Памятник Петру и Февронии
- Смотровая площадка
- Волгоградская ротонда
- Кафедральный храм
Описание экскурсии
Формат экскурсии
Это будет не просто исторический рассказ, а целая игра — и довольно азартная! — на тему топонимики, или названий, которые мы встретим в городе. Победитель получит звание самого умного, почёт и зависть со стороны друзей, +100 к самооценке и маленький, но очень полезный приз.
Точки маршрута
- Храм Иоанна Предтечи, построенный на месте самой первой церкви в Царицыне. Вы узнаете, почему это уникальный образец церковной архитектуры
- Памятник Петру и Февронии — покровителям семьи, верности и любви
- Смотровая площадка с видом на древнее поселение людей в центре Волгограда, бывшую границу города, остров, на котором был основан Царицын, уникальный корабль, переживший все эпохальные события в истории нашей страны
- Памятник герою-лётчику из Волгограда
- Волгоградская ротонда
- Памятник самому народному художнику Волгограда, главный фонтан города, центральная лестница, речной вокзал и кафедральный храм Волгоградской области
Организационные детали
- Максимальное кол-во участников — 20 чел. (без изменения стоимости)
- Можно продлить экскурсию из расчёта 1500 ₽ за час
- Если вы уже что-то видели, мы можем внести изменения в маршрут
- В стоимость включён небольшой приз победителю. По вашему желанию призовой фонд может быть увеличен
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 1416 туристов
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», педагог. Окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специальноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Елена
17 июн 2025
Данную экскурсию брали вторую у Александра. Прекрасное время препровождение в виде игры. В конце викторины победитель получил памятный приз. Спасибо большое за подобный формат
А
Алина
1 июн 2025
Отличная идея с экскурсией- викториной, в конце которой победитель получает приз! Было познавательно и весело! подходит как для детей, так и для взрослых! Спасибо Александру!
