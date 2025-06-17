Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Каждое название в Волгограде хранит свою историю.



Прогулка по Центральной набережной - это не просто экскурсия, а увлекательная игра-викторина, где участники узнают о топонимах города. На маршруте встретятся храм Иоанна Предтечи, памятники и ротонда. Победитель викторины получит звание самого умного и небольшой приз.



Экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже понять историю Волгограда и насладиться его архитектурой

5 2 отзыва