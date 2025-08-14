Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Волгограда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплом и солнечными днями. В апреле и октябре также возможно провести экскурсию, хотя может быть прохладнее. Зимой прогулки возможны, но стоит учесть холод и возможные осадки.

Экскурсия "Волгоград сквозь века" предлагает уникальную возможность узнать историю города, раскрыть происхождение его названия и понять, почему Царицын называли "русским Чикаго". Участники смогут оценить важнейшие символы Волгограда и пройти вдоль границ Царицынской крепости XVI века. Путешествие расскажет о связи крепости с историческими личностями, такими как Стенька Разин, Петр I и Емельян Пугачев, и о её роли в истории России

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Волгограду

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, где вы сможете узнать о богатой истории Волгограда. Этот город полон тайн и интересных фактов, которые мы раскроем вам в течение нашей встречи.

История и происхождение названия

На экскурсии вы услышите краткую историю Волгограда, раскроете происхождение его названия и выясните, почему Царицын когда-то называли «русским Чикаго». Это название связано с его важнейшими торговыми путями и ролью в экономике страны.

Символы города

Во время нашей прогулки вы сможете оценить важнейшие символы Волгограда, которые отразят культуру и дух этого выдающегося места. Вы увидите:

величественные памятники;

исторические здания;

прекрасные парки и набережные.

Царицынская крепость

Мы пройдем вдоль границ Царицынской крепости XVI века. Узнаете, как она связана со знаменитыми историческими фигурами, такими как Стенька Разин, Петр I и Емельян Пугачев. Эта крепость не просто архитектурный объект, а важная часть истории страны.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии, и вы откроете для себя Волгоград с новой стороны, узнаете его секреты и погрузитесь в его атмосферу!