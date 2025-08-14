Мои заказы

Волгоград сквозь века

Погрузитесь в историю Волгограда, узнайте о его значении и символах. Пройдите по границам Царицынской крепости и ощутите дух времени
Экскурсия "Волгоград сквозь века" предлагает уникальную возможность узнать историю города, раскрыть происхождение его названия и понять, почему Царицын называли "русским Чикаго".

Участники смогут оценить важнейшие символы Волгограда и пройти вдоль границ Царицынской крепости XVI века.

Путешествие расскажет о связи крепости с историческими личностями, такими как Стенька Разин, Петр I и Емельян Пугачев, и о её роли в истории России
5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю Волгограда
  • 🏰 Пройтись по Царицынской крепости
  • 🗺️ Оценить символы города
  • 🤝 Понять значение в истории России
  • 👥 Погрузиться в атмосферу прошлого

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Волгограда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплом и солнечными днями. В апреле и октябре также возможно провести экскурсию, хотя может быть прохладнее. Зимой прогулки возможны, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века

Что можно увидеть

  • Царицынская крепость

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Волгограду

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, где вы сможете узнать о богатой истории Волгограда. Этот город полон тайн и интересных фактов, которые мы раскроем вам в течение нашей встречи.

История и происхождение названия

На экскурсии вы услышите краткую историю Волгограда, раскроете происхождение его названия и выясните, почему Царицын когда-то называли «русским Чикаго». Это название связано с его важнейшими торговыми путями и ролью в экономике страны.

Символы города

Во время нашей прогулки вы сможете оценить важнейшие символы Волгограда, которые отразят культуру и дух этого выдающегося места. Вы увидите:

  • величественные памятники;
  • исторические здания;
  • прекрасные парки и набережные.

Царицынская крепость

Мы пройдем вдоль границ Царицынской крепости XVI века. Узнаете, как она связана со знаменитыми историческими фигурами, такими как Стенька Разин, Петр I и Емельян Пугачев. Эта крепость не просто архитектурный объект, а важная часть истории страны.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии, и вы откроете для себя Волгоград с новой стороны, узнаете его секреты и погрузитесь в его атмосферу!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснознаменская ул., 2, Церковь Иоанна Предтечи
Завершение: Площадь Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Вам был полезен этот отзыв?

Похожие экскурсии на «Волгоград сквозь века»

Первая встреча с Волгоградом
На машине
3 часа
523 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Первая встреча с Волгоградом
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Начало: На площади Павших Борцов
27 авг в 09:00
28 авг в 15:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Волгограда
Пешая
1.5 часа
35 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по центру Волгограда
Погулять по знаковым местам города и получить профессиональные снимки на фоне городских пейзажей
Начало: На площади Павших борцов
Завтра в 12:00
19 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Волгоград сквозь века
Пешая
2 часа
145 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Волгоград сквозь века
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
Завтра в 08:30
19 авг в 12:00
от 4930 ₽ за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
На машине
На микроавтобусе
3 часа
274 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 13:00
19 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде
4950 ₽ за экскурсию