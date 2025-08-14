Погрузитесь в историю Волгограда, узнайте о его значении и символах. Пройдите по границам Царицынской крепости и ощутите дух времени
Экскурсия "Волгоград сквозь века" предлагает уникальную возможность узнать историю города, раскрыть происхождение его названия и понять, почему Царицын называли "русским Чикаго".
Участники смогут оценить важнейшие символы Волгограда и пройти вдоль границ Царицынской крепости XVI века.
Путешествие расскажет о связи крепости с историческими личностями, такими как Стенька Разин, Петр I и Емельян Пугачев, и о её роли в истории России
5
1 оценка
5 причин купить эту экскурсию
📜 Узнать историю Волгограда
🏰 Пройтись по Царицынской крепости
🗺️ Оценить символы города
🤝 Понять значение в истории России
👥 Погрузиться в атмосферу прошлого
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Волгограда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплом и солнечными днями. В апреле и октябре также возможно провести экскурсию, хотя может быть прохладнее. Зимой прогулки возможны, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Царицынская крепость
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Волгограду
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, где вы сможете узнать о богатой истории Волгограда. Этот город полон тайн и интересных фактов, которые мы раскроем вам в течение нашей встречи.
История и происхождение названия
На экскурсии вы услышите краткую историю Волгограда, раскроете происхождение его названия и выясните, почему Царицын когда-то называли «русским Чикаго». Это название связано с его важнейшими торговыми путями и ролью в экономике страны.
Символы города
Во время нашей прогулки вы сможете оценить важнейшие символы Волгограда, которые отразят культуру и дух этого выдающегося места. Вы увидите:
величественные памятники;
исторические здания;
прекрасные парки и набережные.
Царицынская крепость
Мы пройдем вдоль границ Царицынской крепости XVI века. Узнаете, как она связана со знаменитыми историческими фигурами, такими как Стенька Разин, Петр I и Емельян Пугачев. Эта крепость не просто архитектурный объект, а важная часть истории страны.
Присоединяйтесь к нашей экскурсии, и вы откроете для себя Волгоград с новой стороны, узнаете его секреты и погрузитесь в его атмосферу!
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Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснознаменская ул., 2, Церковь Иоанна Предтечи
Завершение: Площадь Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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