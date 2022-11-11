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Описание
Об экскурсии:
Вы услышите краткую историю Волгограда, раскроете происхождение его названия и узнаете, почему Царицын называли «русским Чикаго». А также оцените важнейшие символы города и пройдете вдоль границ Царицынской крепости XVI века. Я расскажу, как она связана со Стенькой Разиным, Петром I и Емельяном Пугачевым и какую роль она сыграла в истории страны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснознаменская ул. , 2, Церковь Иоанна Предтечи
Завершение: Площадь Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.