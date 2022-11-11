Вы услышите краткую историю Волгограда, раскроете происхождение его названия и узнаете, почему Царицын называли «русским Чикаго». А также оцените важнейшие символы города и пройдете вдоль границ Царицынской крепости XVI века. Я расскажу, как она связана со Стенькой Разиным, Петром I и Емельяном Пугачевым и какую роль она сыграла в истории страны.

При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание