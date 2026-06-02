От крепости на границе до «русского Чикаго»: погрузитесь в эпоху величия дореволюционного Царицына. Узнайте о пути города от форпоста Ивана Грозного до промышленного сердца империи. Мы раскроем тайны купцов, узнаем, как в городе соседствовали заводы, храмы и шумные торговые ряды.
Описание экскурсииОт пограничной крепости до промышленного сердца империи: на экскурсии вы погрузитесь в эпоху величия дореволюционного Царицына. Приглашаем вас в уникальное путешествие во времени, во время которого мы раскроем тайны города, который смело можно было назвать «Русским Чикаго». Это не просто прогулка — это сага о деньгах, стали, меценатстве и революции, навсегда изменившей ход истории. На экскурсии вы узнаете:
- истинные причины основания форпоста «Царицын» и его путь от эпохи Ивана Грозного до правления Петра Великого;
- историю могущественных купеческих родов — как они сколотили состояния, как задавали тон в роскоши и почему вошли в историю;
- как в Царицыне соседствовали гигантские заводы и сияющие церкви, великолепные особняки и шумные торговые ряды;
- историю, запечатленную в архитектуре. Вы познакомитесь со знаковыми постройками — от величественных храмов и финансовых учреждений до уникальных индустриальных объектов. Важная информация: Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой камеру — центральная часть города, в которой сосредоточены главные достопримечательности, чрезвычайно фотогенична. Рекомендуем взять с собой бутылочку воды, на всякий случай зонт и небольшой перекус для вашего ребёнка. Большая часть пешеходной экскурсии проходит в одной плоскости. Экскурсия является достаточно размеренной и проходит по общедоступным местам и не требует какой-либо особой физической подготовки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Святого пророка Иоанна Предтечи
- Здание ресторана «Маяк»
- Памятник «Казачья Слава»
- Бюст «Петр I»
- Здание Мариинской женской гимназии
- Дом братьев Рысиных
- Дом купца Мишнина
- Дом В. Ф Лапшина
- Дом купца Донцова
- Дом купца Алексеева
- Дом медиков
- Памятник основателям крепости Царицын
- Здание бывшей земской управы
- Волжско-Камский банк в Царицыне
- Здание «Каланча Царицынской пожарной команды»
- Памятник им. Якову Ерману
- Здание Царицынского Дома науки и искусства
- Собор Александра Невского
- Особняк Ю.Д. Репниковой
- Здание гвоздильного завода братьев Серебряковых
- Реальное училище
- Улица ИМ.В.И. Ленина / А.С. Пушкина
- Дом с лебедями
- Здание второй женской гимназии
- Памятник Царицынскому трамваю
Что включено
- Экскурсионная программа
- Услуги сертифицированного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснознаменская улица, 2
Завершение: Ул. Мира, 9
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Выбирайте удобную одежду и обувь, возьмите с собой камеру - центральная часть города, в которой сосредоточены главные достопримечательности, чрезвычайно фотогенична
- Рекомендуем взять с собой бутылочку воды, на всякий случай зонт и небольшой перекус для вашего ребёнка
- Большая часть пешеходной экскурсии проходит в одной плоскости. Экскурсия является достаточно размеренной и проходит по общедоступным местам и не требует какой-либо особой физической подготовки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на ««Русский Чикаго. Царицынъ-на-Волге»: истории Волгограда»
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборВолгоград сквозь века
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборПрогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Увидеть город с необычной перспективы и поймать попутный ветер на крупнейшей реке Европы
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
19 990 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Волгоград в первый раз
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
15 500 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первая встреча с Волгоградом
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
4 июн в 15:00
5 июн в 18:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
3500 ₽ за человека