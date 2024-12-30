По Волге - на катере: обзорная экскурсия

Увидеть главные достопримечательности Волгограда с воды
Если вы уже погуляли по центральным улицам, почему бы не посмотреть на город с необычного ракурса? С борта катера вы увидите главные достопримечательности — Мамаев Курган, Волжскую ГЭС, мельницу Гергардта, памятник Ленину. Полюбуетесь архитектурой Волгограда, подышите свежим речным воздухом. И конечно, познакомитесь с военной историей.
По Волге - на катере: обзорная экскурсия
По Волге - на катере: обзорная экскурсия
По Волге - на катере: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание водной прогулки

Встретимся у причала — сначала я проведу для вас несложный инструктаж, а затем отправимся в поездку! Вы увидите:

  • плавучий монумент в виде якоря
  • Мамаев Курган
  • «танцующий» мост
  • музей-панораму «Сталинградская битва»
  • мельницу Гергардта
  • Стену Родимцева
  • бронекатер БК-31
  • Волжскую ГЭС
  • самый высокий в мире памятник Ленину
  • Волго-Донской канал
  • кладбище затонувших кораблей

Во время пути будем делать остановки для фото. И конечно, я расскажу о военной истории Волгограда и поделюсь главными фактами об основных достопримечательностях.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном катере Yamaha 777
  • На борту есть спасательные жилеты
  • Приносить с собой спиртные напитки и находиться на борту в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В речном порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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