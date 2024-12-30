Если вы уже погуляли по центральным улицам, почему бы не посмотреть на город с необычного ракурса? С борта катера вы увидите главные достопримечательности — Мамаев Курган, Волжскую ГЭС, мельницу Гергардта, памятник Ленину. Полюбуетесь архитектурой Волгограда, подышите свежим речным воздухом. И конечно, познакомитесь с военной историей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание водной прогулки
Встретимся у причала — сначала я проведу для вас несложный инструктаж, а затем отправимся в поездку! Вы увидите:
- плавучий монумент в виде якоря
- Мамаев Курган
- «танцующий» мост
- музей-панораму «Сталинградская битва»
- мельницу Гергардта
- Стену Родимцева
- бронекатер БК-31
- Волжскую ГЭС
- самый высокий в мире памятник Ленину
- Волго-Донской канал
- кладбище затонувших кораблей
Во время пути будем делать остановки для фото. И конечно, я расскажу о военной истории Волгограда и поделюсь главными фактами об основных достопримечательностях.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном катере Yamaha 777
- На борту есть спасательные жилеты
- Приносить с собой спиртные напитки и находиться на борту в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В речном порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Волгограде
Приветствую! Водными прогулками я занимаюсь с 2017 года. С радостью проведу для вас обзорные экскурсии по красивейшим достопримечательностям на берегах Волги на комфортабельном катере Yamaha 777. И конечно, поделюсь интересными историями.Задать вопрос
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии из Волгограда
1 час
Аудиогид
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
1 час
Водная прогулка
Визитные карточки Волгограда за 60 минут
Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами
Начало: У яхт-клуба «Олимп»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 86007 310₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
1 час
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Начало: На Центральной набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69006 210₽ за всё до 5 чел.