Если вы уже погуляли по центральным улицам, почему бы не посмотреть на город с необычного ракурса? С борта катера вы увидите главные достопримечательности — Мамаев Курган, Волжскую ГЭС, мельницу Гергардта, памятник Ленину. Полюбуетесь архитектурой Волгограда, подышите свежим речным воздухом. И конечно, познакомитесь с военной историей.

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Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Встретимся у причала — сначала я проведу для вас несложный инструктаж, а затем отправимся в поездку! Вы увидите:

плавучий монумент в виде якоря

Мамаев Курган

«танцующий» мост

музей-панораму «Сталинградская битва»

мельницу Гергардта

Стену Родимцева

бронекатер БК-31

Волжскую ГЭС

самый высокий в мире памятник Ленину

Волго-Донской канал

кладбище затонувших кораблей

Во время пути будем делать остановки для фото. И конечно, я расскажу о военной истории Волгограда и поделюсь главными фактами об основных достопримечательностях.

Организационные детали