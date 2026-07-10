Даниил проводит ещё 3 экскурсии

Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Узнайте краткую историю Волгограда, раскройте происхождение его названия и поймите, почему Царицын называли «русским Чикаго».
Пройдите вдоль границ Царицынской крепости XVI века, оцените важнейшие символы города и услышите истории о Стеньке читать дальшеуменьшить
Разине, Петре I и Емельяне Пугачеве.
Исследуйте площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского. Узнайте о местном татарском наследии и историях о казаках и разбойниках
Вы пройдете по самому центру современного Волгограда и увидите его знаменитые места: площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского. А еще рассмотрите фотографии достопримечательностей, которые город потерял в огне пожаров и под бульдозерами советской власти. Кроме того, я расскажу о местном татарском наследии и поделюсь историями о казаках и разбойниках.
Легендарная Царицынская крепость
В конце XVI века на территории нижневолжских степей появилась небольшая сторожевая крепость, которую нарекли Царицынской. Вы увидите, где находились ее границы и каких размеров она была. Рассмотрите связанные с ней гравюры и зарисовки и без труда представите утерянные частоколы, башни и срубы. Я раскрою, кто населял крепость, какую роль она сыграла в истории страны, какие события пережила и кого из известных личностей видели ее деревянные стены.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Всем моим участникам экскурсий отправляю в электронном виде «Памятку туриста», где я собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Иоанно-Предтеченской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 7990 туристов
Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета читать дальшеуменьшить
исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог.
Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать ещё более насыщенным и интересным.
С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 145 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Очень интересный маршрут. Самостоятельно даже мысли не возникло бы сходить туда, куда сопровождал Даниил. Узнали много интересного и нового о городе. Даниил нигде не торопил, давал возможность задержаться и пофотографировать. Однозначно!!!! Советую этого гида!!!
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Елена
Экскурсия очень понравилась, грамотно построенный маршрут, отличное владение материалом, хорошая его подача позволили нам представить историю города. Увидели интересные улицы и уголки, куда сами бы никогда не попали. Однозначно рекомендуем гида и экскурсию.
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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И
Ирина
Очень интересно! Даниил готов ответить на любой ваш вопрос. Замечательный экскурсовод, превзошел все наши ожидания!
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Людмила
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид вел рассказ интересно, понятно и для взрослых, и для детей! Не торопил, давал возможность читать дальшеуменьшить
сделать фото, осмотреть если что заинтересовало. Если что то пропускали мимо ушей повторял еще раз. На экскурсии была с детьми 10 и 14 лет. И я, и они остались довольны! Даниил, спасибо за отличную экскурсию!
+2
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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Y
Yuliya
Очень довольны экскурсией с Даниилом. Однозначно рекомендуем, так как узнали много интересного из истории Волгограда-Сталинграда-Царицына, увидели архитектуру разных веков, побывали не только на центральных улицах, но и в скрытых от большинства туристов двориках. Хочется отметить хорошую речь и грамотно построенный маршрут.
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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И
Ирина
Огромное спасибо Даниилу за его любовь к родному городу. За такую короткую встречу я побывала в Царицыне-Сталинграде-Волгограде, увидела и узнала затаенные уголки огромного города.