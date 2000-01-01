Даниил проводит ещё 3 экскурсии

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Волгоград сквозь века

Погулять по центру города, увидеть его «визитные карточки» и отыскать следы Царицынской крепости

Даниил
Даниил – Гид из Волгограда
Вы услышите краткую историю 📖 Волгограда, раскроете происхождение его названия и узнаете, почему Царицын называли «русским Чикаго».

А также оцените важнейшие символы города и пройдете вдоль границ Царицынской крепости XVI века.

Я расскажу, как она связана со Стенькой Разиным, Петром I и Емельяном Пугачевым и какую роль она сыграла в истории страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века

Что вас ожидает

Предания и были города
Вы пройдете по самому центру современного Волгограда и увидите его знаменитые места: площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей 🖼, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского. А еще рассмотрите фотографии 📸 достопримечательностей 🏛️, которые город 🏙️ потерял в огне пожаров и под бульдозерами советской власти. Кроме того, я расскажу о местном татарском наследии и поделюсь историями о казаках и разбойниках.

Легендарная Царицынская крепость
В конце XVI века на территории нижневолжских степей появилась небольшая сторожевая крепость, которую нарекли Царицынской. Вы увидите, где находились ее границы и каких размеров она была. Рассмотрите связанные с ней гравюры и зарисовки и без труда представите утерянные частоколы, башни и срубы. Я раскрою, кто населял крепость, какую роль она сыграла в истории 📖 страны, какие события пережила и кого из известных личностей видели ее деревянные стены.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниил
Даниил
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Даниил. Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог. Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать еще более насыщенным и интересным. С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!
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