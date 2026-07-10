Даниил проводит ещё 3 экскурсии

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Волгоград сквозь века

Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Узнайте краткую историю Волгограда, раскройте происхождение его названия и поймите, почему Царицын называли «русским Чикаго».

Пройдите вдоль границ Царицынской крепости XVI века, оцените важнейшие символы города и услышите истории о Стеньке
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Разине, Петре I и Емельяне Пугачеве.

Исследуйте площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского. Узнайте о местном татарском наследии и историях о казаках и разбойниках

5
145 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Волгограда
  • 🏰 Посетить знаковые места города
  • 📸 Рассмотреть старинные фотографии
  • 📚 Услышать интересные рассказы
  • 🗺️ Прогуляться по историческим местам
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века
Волгоград сквозь века

Что можно увидеть

  • Площадь Павших Борцов
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Краеведческий музей
  • Старая пожарная каланча
  • Собор Александра Невского
  • Царицынская крепость

Описание экскурсии

Предания и были города

Вы пройдете по самому центру современного Волгограда и увидите его знаменитые места: площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского. А еще рассмотрите фотографии достопримечательностей, которые город потерял в огне пожаров и под бульдозерами советской власти. Кроме того, я расскажу о местном татарском наследии и поделюсь историями о казаках и разбойниках.

Легендарная Царицынская крепость

В конце XVI века на территории нижневолжских степей появилась небольшая сторожевая крепость, которую нарекли Царицынской. Вы увидите, где находились ее границы и каких размеров она была. Рассмотрите связанные с ней гравюры и зарисовки и без труда представите утерянные частоколы, башни и срубы. Я раскрою, кто населял крепость, какую роль она сыграла в истории страны, какие события пережила и кого из известных личностей видели ее деревянные стены.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
  • Всем моим участникам экскурсий отправляю в электронном виде «Памятку туриста», где я собрал самое важное — от достопримечательностей до сувениров

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Иоанно-Предтеченской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 7990 туристов
Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета
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исторического и правового образования, а также автор ряда научных публикаций. Несмотря на это, мой стиль общения — не сухое изложение фактов, а живой диалог. Я много путешествую, обожаю спорт, художественную литературу, кинематограф, видеоигры и бокал хорошего вина по выходным. Поэтому наш диалог вполне может выйти за пределы заявленной тематики и стать ещё более насыщенным и интересным. С радостью помогу вам узнать Волгоград как с исторической, так и с бытовой точки зрения!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 145 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
143
4
2
3
2
1
М
Очень интересный маршрут. Самостоятельно даже мысли не возникло бы сходить туда, куда сопровождал Даниил. Узнали много интересного и нового о городе. Даниил нигде не торопил, давал возможность задержаться и пофотографировать. Однозначно!!!! Советую этого гида!!!
Очень интересный маршрут. Самостоятельно даже мысли не возникло бы сходить туда, куда сопровождал Даниил. Узнали много
Очень интересный маршрут. Самостоятельно даже мысли не возникло бы сходить туда, куда сопровождал Даниил. Узнали много
Очень интересный маршрут. Самостоятельно даже мысли не возникло бы сходить туда, куда сопровождал Даниил. Узнали много
Очень интересный маршрут. Самостоятельно даже мысли не возникло бы сходить туда, куда сопровождал Даниил. Узнали много
Очень интересный маршрут. Самостоятельно даже мысли не возникло бы сходить туда, куда сопровождал Даниил. Узнали много
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Елена
Экскурсия очень понравилась, грамотно построенный маршрут, отличное владение материалом, хорошая его подача позволили нам представить историю города. Увидели интересные улицы и уголки, куда сами бы никогда не попали. Однозначно рекомендуем гида и экскурсию.
Экскурсия очень понравилась, грамотно построенный маршрут, отличное владение материалом, хорошая его подача позволили нам представить историю
Экскурсия очень понравилась, грамотно построенный маршрут, отличное владение материалом, хорошая его подача позволили нам представить историю
Экскурсия очень понравилась, грамотно построенный маршрут, отличное владение материалом, хорошая его подача позволили нам представить историю
Экскурсия очень понравилась, грамотно построенный маршрут, отличное владение материалом, хорошая его подача позволили нам представить историю
Экскурсия очень понравилась, грамотно построенный маршрут, отличное владение материалом, хорошая его подача позволили нам представить историю
Даниил
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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И
Очень интересно! Даниил готов ответить на любой ваш вопрос. Замечательный экскурсовод, превзошел все наши ожидания!
Очень интересно! Даниил готов ответить на любой ваш вопрос. Замечательный экскурсовод, превзошел все наши ожидания!
Очень интересно! Даниил готов ответить на любой ваш вопрос. Замечательный экскурсовод, превзошел все наши ожидания!
Очень интересно! Даниил готов ответить на любой ваш вопрос. Замечательный экскурсовод, превзошел все наши ожидания!
Очень интересно! Даниил готов ответить на любой ваш вопрос. Замечательный экскурсовод, превзошел все наши ожидания!
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Людмила
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид вел рассказ интересно, понятно и для взрослых, и для детей! Не торопил, давал возможность
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сделать фото, осмотреть если что заинтересовало. Если что то пропускали мимо ушей повторял еще раз.
На экскурсии была с детьми 10 и 14 лет. И я, и они остались довольны! Даниил, спасибо за отличную экскурсию!

Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид+2
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид
Экскурсия по улицам Царицына-Сталинграда-Волгограда очень понравилась. На ней кратко познакомились с историей и архитектурой города. Гид
Даниил
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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Y
Очень довольны экскурсией с Даниилом. Однозначно рекомендуем, так как узнали много интересного из истории Волгограда-Сталинграда-Царицына, увидели архитектуру разных веков, побывали не только на центральных улицах, но и в скрытых от большинства туристов двориках. Хочется отметить хорошую речь и грамотно построенный маршрут.
Даниил
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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И
Огромное спасибо Даниилу за его любовь к родному городу. За такую короткую встречу я побывала в Царицыне-Сталинграде-Волгограде, увидела и узнала затаенные уголки огромного города.
Даниил
Даниил
Ответ организатора:
Спасибо!
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