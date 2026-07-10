Даниил проводит ещё 3 экскурсии

Описание экскурсии

Предания и были города

Вы пройдете по самому центру современного Волгограда и увидите его знаменитые места: площадь Павших Борцов, аллею Героев, центральную набережную, краеведческий музей, старую пожарную каланчу и собор Александра Невского. А еще рассмотрите фотографии достопримечательностей, которые город потерял в огне пожаров и под бульдозерами советской власти. Кроме того, я расскажу о местном татарском наследии и поделюсь историями о казаках и разбойниках.

Легендарная Царицынская крепость

В конце XVI века на территории нижневолжских степей появилась небольшая сторожевая крепость, которую нарекли Царицынской. Вы увидите, где находились ее границы и каких размеров она была. Рассмотрите связанные с ней гравюры и зарисовки и без труда представите утерянные частоколы, башни и срубы. Я раскрою, кто населял крепость, какую роль она сыграла в истории страны, какие события пережила и кого из известных личностей видели ее деревянные стены.

Организационные детали