Как торговля превратила мелкий уездный городишко в «русский Чикаго»? Где и что здесь продавали? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в центре Волгограда — на прогулке по торговым артериям дореволюционного Царицына.
Вы пройдёте по Базарной, Александровской и Скорбященской площадям, услышите их историю, увидите рынок, купеческие торговые дома и многое другое.
Вы пройдёте по Базарной, Александровской и Скорбященской площадям, услышите их историю, увидите рынок, купеческие торговые дома и многое другое.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте сквозь крупнейшее сохранившееся здание в стиле модерн, интерьеры которого позволяют лучше прочувствовать атмосферу торгового Царицына.
- Увидите крытый рынок и купеческие торговые дома, женскую гимназию и пивные склады, восстановленный Александро-Невский собор. А ещё — единственный в России Дом науки и искусств и одно из первых ремесленных училищ.
- Узнаете, где совершались крупнейшие торговые сделки, а затем жил и работал Сталин.
- Прогуляетесь по бывшему кладбищу.
- Услышите истории о злоупотреблениях спиртными напитками и купцах, которые держали в своих руках крупные сделки на миллионы пудов самого разного товара.
в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Комсомольская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный историк и краевед, аттестованный экскурсовод, действительный член Царицынского генеалогического общества, коренной волгоградец. Окончил аспирантуру, работаю научным сотрудником, разрабатываю и вожу авторские пешеходные экскурсии. Я увлекаюсь историей Царицына и с удовольствием поделюсь своими знаниями с вами. Приглашаю узнать новое о Волгограде с необычной стороны и просто с интересом провести время! Откройте для себя Царицын — «город, которого нет».
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии на «Волгоград с новой стороны: прогулка по 3 площадям Царицына»
Групповая
В трендеАвтобусная обзорная экскурсия по Волгограду
По следам воинской славы - от Царицына до Сталинградской битвы
Начало: На площади Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
Волгоград - четыре века истории
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По Волгограду с гостем из прошлого
Прогуляться по старинным кварталам и погрузиться в дореволюционную атмосферу города
Начало: На центральной набережной
1 июн в 09:00
2 июн в 08:00
6990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
4 июн в 09:00
8 июн в 09:00
4800 ₽ за всё до 3 чел.
625 ₽ за человека