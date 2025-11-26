Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Волгограду на комфортабельном минивене! Вы сможете с комфортом посетить все ключевые достопримечательности, наслаждаясь увлекательными рассказами нашего опытного гида о богатой истории и культуре города.
Описание экскурсииМы приглашаем вас в незабываемое путешествие по Волгограду на комфортабельном минивене, который обеспечит вам максимальный комфорт и удобство во время экскурсии. Этот способ передвижения позволяет комфортно охватить все ключевые достопримечательности города, наслаждаясь каждым моментом. Наш опытный гид создаст атмосферу погружения в богатую историю и культуру Волгограда, делая акцент на важнейших исторических событиях и знаковых местах. Каждый уголок этого удивительного города хранит в себе множество интересных фактов, о которых наш гид с радостью расскажет, что сделает вашу экскурсию не только интересной, но и познавательной. Удобное сочетание комфортного передвижения и глубокого погружения в тему делает эту экскурсию идеальным выбором для всех, кто стремится узнать больше о Волгограде и его памятных страницах. Мы уверены, что это путешествие оставит яркие впечатления и запомнится надолго. Важная информация: Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Волгограду на комфортабельном минивене! Экскурсия предлагает максимальный комфорт и удобство, позволяя вам охватить все ключевые достопримечательности города. Под руководством опытного гида вы погрузитесь в богатую историю и культуру Волгограда, узнавая о его значимых событиях и памятниках. Удобное сочетание комфорта и познавательности делает нашу экскурсию идеальным выбором для тех, кто хочет глубже понять это удивительное место. Мы уверены, что это путешествие оставит яркие впечатления и запомнится надолго.
По субботам в 8:00 и в 14:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На экскурсии туристы смогут насладиться великолепием Центральной площади города, которая является сердцем культурной жизни. Неподалеку расположен театр, где звучит музыка и царит атмосфера творчества. На площади павших борцов воздается дань уважения тем, кто отдал свои жизни за родину, а Вечный огонь символизирует вечную память о героях
- Посетив пост №1 со школьниками, мы ощутим патриотический дух, а Центральный универмаг, ставший местом пленения Паулюса, погрузит в исторические события войны. Живой памятник - величественный тополь - напоминает о времени, которое пронесло через себя историю города
- Александроневский собор восхищает своей архитектурной красотой, а на Верхней и Нижней террасах набережной открывается живописный вид на водные просторы. Ротонда и речной пост добавляют романтики прогулке вдоль реки. Бронепоезд 10 дивизии НКВД и памятник «Гаситель» олицетворяют бесстрашие и мужество защитников
- Современные образцы военной техники поражают воображение, а Остров Голодный становится символом рождения города. БК 31 и Панорама погружают в атмосферу исторической значимости, без необходимости посещения. Мельница Герхарда и Дом Павлова рассказывают о реальных судьбах людей, а Мамаев курган, с его величественными композициями и монументом «Родина-мать зовет», вызывает трепет и гордость
- Заводы "Красный Октябрь", "Баррикады" и Сталинградский тракторный, ставшие символом промышленного начала, олицетворяют трудовой подвиг народа. Остров Людникова и Волжская ГЭС с шлюзом дополняют картину современности, а город-спутник Волжский, хотя и без заезда, завершает экскурсию, открывая новые горизонты на фоне исторического и промышленного наследия региона
Что включено
- Услуги авто. Услуги гида.
Что не входит в цену
- Питание, личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аллея Героев 1
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 8:00 и в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Волгограда
