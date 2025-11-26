Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Погружение в читать дальше важнейшие исторические события и знаковые места делает эту экскурсию не только интересной, но и познавательной.



Каждый уголок Волгограда полон удивительных фактов, которые подарят вам яркие впечатления и оставят след в памяти. Откройте для себя Волгоград в лучшем свете! Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Волгограду на комфортабельном минивене! Вы сможете с комфортом посетить все ключевые достопримечательности, наслаждаясь увлекательными рассказами нашего опытного гида о богатой истории и культуре города.Погружение в Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-7 человек На чём проводится На микроавтобусе Когда По субботам в 8:00 и в 14:30 13 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие по Волгограду на комфортабельном минивене, который обеспечит вам максимальный комфорт и удобство во время экскурсии. Этот способ передвижения позволяет комфортно охватить все ключевые достопримечательности города, наслаждаясь каждым моментом. Наш опытный гид создаст атмосферу погружения в богатую историю и культуру Волгограда, делая акцент на важнейших исторических событиях и знаковых местах. Каждый уголок этого удивительного города хранит в себе множество интересных фактов, о которых наш гид с радостью расскажет, что сделает вашу экскурсию не только интересной, но и познавательной. Удобное сочетание комфортного передвижения и глубокого погружения в тему делает эту экскурсию идеальным выбором для всех, кто стремится узнать больше о Волгограде и его памятных страницах. Мы уверены, что это путешествие оставит яркие впечатления и запомнится надолго.

