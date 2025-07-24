Мои заказы

Экскурсии на микроавтобусе в Волгограде с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Волгограде, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Знакомьтесь, Волгоград
На машине
На микроавтобусе
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
«Трансфер на 8-местном минивэне включен в стоимость»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Волгоградом - обзорная автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
Групповая
Первое знакомство с Волгоградом - обзорная автобусная экскурсия
Начало: Ул. Мира, 12, около входа в отель «Волгоград»
«Перемещения между локациями проходят на комфортабельном автобусе или минивэне»
22 ноя в 18:00
29 ноя в 18:00
3000 ₽ за человека
Волгоград во всей красе. Обзорная экскурсия
На микроавтобусе
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Волгоград во всей красе. Обзорная экскурсия
Начало: Аллея Героев 1
«Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие по Волгограду на комфортабельном минивене, который обеспечит вам максимальный комфорт и удобство во время экскурсии»
Расписание: По субботам в 8:00 и в 14:30
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
15 500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бримова
    24 июля 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Дата посещения: 24 июля 2025
    Макарчук Андрей Геннадьевич -замечательный экскурсовод! Он рассказал так много интересных фактов, которые не оставили равнодушным никого из нашей группы. Очень понимающий, заботливый гид!
    Огромное спасибо!
  • С
    Сказик
    3 ноября 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Нам очень понравилось.
    Нам очень понравилось.
  • Д
    Дина
    3 ноября 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Мы приехали большим коллективом и в разные дни, поэтому пришлось разделиться. У нас был гид Андрей- житель Волгограда, и мы
    читать дальше

    очень рады, что он случился с нами. Очень много информации он дал нам, что мы потом рассказывали все эти нюансы нашему коллективу, о которых им не рассказывали. Проехался с нами в их метро. После экскурсии скинул нам рекомендации, что посетить, где поесть. Видно, что человеку нравится, чем он занимается и отдается всецело этому. Андрюша- ты the best!

    Мы приехали большим коллективом и в разные дни, поэтому пришлось разделиться. У нас был гид Андрей-
  • М
    Мария
    11 августа 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Экскурсовод Анастасия, прекрасный рассказчик, доступный материал для детей 10 и 11 дней, да и взрослые узнали интересные факты. Рекомендую к посещению
  • М
    Марина
    10 августа 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Мы были на экскурсии "Знакомьтесь, Волгоград!", которую для нас провел Андрей. Три часа пролетели незаметно. За это время узнали много
    читать дальше

    нового и познавательного. Андрей интересно всё рассказал, очень грамотный и начитанный человек, на все вопросы отвечал. Автомобиль чистый и комфортный! Экскурсия была очень интересной и оставила замечательные воспоминания! Спасибо гиду и организаторам!!!

  • В
    Вероника
    8 августа 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Содержательную и душевную экскурсию провел Андрей, уроженец Волгограда. Детям и взрослым было интересно.
  • А
    Алиса
    25 июля 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Очень понравилась экскурсовод (увы, уже не помню имени) своим трогательным отношением к теме
  • e
    evoloshina49@gmail.com
    22 июля 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Наталья очень хорошо подготовлена. Много интересных фактов о битве в Сталинграде и его восстановлении. Экскурсия рассчитана так чтоб увидеть смену почетного караула на Мамаев Кургане. Для детей старше 14 лет (при условии заинтересованности в истории)
    Наталья очень хорошо подготовлена. Много интересных фактов о битве в Сталинграде и его восстановлении. Экскурсия рассчитана так чтоб увидеть смену почетного караула на Мамаев Кургане. Для детей старше 14 лет (при условии заинтересованности в истории)
  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Гид Виктория замечательная!
  • Р
    Резеда
    29 июня 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Наш гид Юлия. Внимательная,эрудированная,доброжелательная. Много интересных фактов пронесла через себя,чем и дополнила содержательную экскурсию по великим историческим местам. Ни дождь,ни ветер не испугали даже наших внучат-туристов. Спасибо организаторам и гиду!
    Наш гид Юлия. Внимательная,эрудированная,доброжелательная. Много интересных фактов пронесла через себя,чем и дополнила содержательную экскурсию по великим
  • Е
    Екатерина
    12 июня 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Семён, отличный экскурсовод.
    Очень познавательно!
    Спасибо большое.
  • О
    Ольга
    8 июня 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Здравствуйте, замечательный гид Андрей рассказал про Волгоград наверное больше, чем запрос в интернете. Смог заинтересовать не только взрослых, но и
    читать дальше

    детей (8 и 10 лет). Экскурсия начинается с Мамаева Кургана переплетаясь с историей города. Окончание возле нулевого километра. Очень интересно и познавательно 👍🏻

    Здравствуйте, замечательный гид Андрей рассказал про Волгоград наверное больше, чем запрос в интернете. Смог заинтересовать не только взрослых, но и детей (8 и 10 лет). Экскурсия начинается с Мамаева Кургана переплетаясь с историей города. Окончание возле нулевого километра. Очень интересно и познавательно 👍🏻
  • С
    Светлана
    12 мая 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Выражаем благодарность Юлии за потрясающую экскурсию, которая оставила яркие впечатления и много положительных эмоций!
    Май 2025
  • И
    Инна
    9 мая 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Большую благодарность выражением эскурсоводу Игорю!!!
    Много интересного было рассказано про город Герой Сталинград, спасибо большое за вашу любовь к городу и
    читать дальше

    за гордость за вашего деда. Было очень приятно подердать в руках награды вашей семьи, это самые настоящие сокровища. Каждое ваше слово пропитанно любовь к городу. Было приятно слушать и окунуться в историю города. Ваши стихи затронули до глубины души. Огромное спасибо вам!

  • К
    Ксения
    21 марта 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Сильный город, с важной историей! Обязательно брать гида и наслаждаться экскурсией!
  • Н
    Надя
    11 февраля 2025
    Знакомьтесь, Волгоград
    Экскурсия неплохая, довольно познавательная. Но локаций всего 3 - Мамаев курган, дом Павлова и Собор (у вокзала) - многое промахнули мимо, только глядя из окна машины. К экскурсоводу Семену претензий нет - очень содержательно и по делу.
  • М
    Михаил
    25 октября 2024
    Знакомьтесь, Волгоград
    Отличное знание материала, интересная подача информации. Однозначно рекомендовано для знакомства с городом! Спасибо
  • Г
    Галина
    10 августа 2024
    Знакомьтесь, Волгоград
    Качественная экскурсия на хорошем уровне без сюрпризов и неожиданностей
  • Е
    Екатерина
    18 июля 2024
    Знакомьтесь, Волгоград
    Великолепная экскурсия. У нас был бесподобный экскурсовод, три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо огромное
  • Т
    Тамара
    16 июня 2024
    Знакомьтесь, Волгоград
    Ооочень содержательная экскурсия по Мамаеву кургану, по этому потрясающему и атмосферному месту, мурашечки от всей экскурсии и места! Центр города тоже интересно и об истории! Потрясающе красивая экскурсия и познавательная! Спасибо нашему гиду за нашу атмосферу!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Волгоград
  2. Первое знакомство с Волгоградом - обзорная автобусная экскурсия
  3. Волгоград во всей красе. Обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Родина-мать зовёт!
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Волжская ГЭС
  10. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в ноябре 2025
Сейчас в Волгограде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Волгограде с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Волгограда и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!