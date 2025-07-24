Б Бримова Знакомьтесь, Волгоград Дата посещения: 24 июля 2025 Макарчук Андрей Геннадьевич -замечательный экскурсовод! Он рассказал так много интересных фактов, которые не оставили равнодушным никого из нашей группы. Очень понимающий, заботливый гид!

Огромное спасибо!

С Сказик Знакомьтесь, Волгоград Нам очень понравилось.

Д Дина Знакомьтесь, Волгоград

Мы приехали большим коллективом и в разные дни, поэтому пришлось разделиться. У нас был гид Андрей- житель Волгограда, и мы очень рады, что он случился с нами. Очень много информации он дал нам, что мы потом рассказывали все эти нюансы нашему коллективу, о которых им не рассказывали. Проехался с нами в их метро. После экскурсии скинул нам рекомендации, что посетить, где поесть. Видно, что человеку нравится, чем он занимается и отдается всецело этому. Андрюша- ты the best!

М Мария Знакомьтесь, Волгоград Экскурсовод Анастасия, прекрасный рассказчик, доступный материал для детей 10 и 11 дней, да и взрослые узнали интересные факты. Рекомендую к посещению

М Марина Знакомьтесь, Волгоград

Мы были на экскурсии "Знакомьтесь, Волгоград!", которую для нас провел Андрей. Три часа пролетели незаметно. За это время узнали много нового и познавательного. Андрей интересно всё рассказал, очень грамотный и начитанный человек, на все вопросы отвечал. Автомобиль чистый и комфортный! Экскурсия была очень интересной и оставила замечательные воспоминания! Спасибо гиду и организаторам!!!

В Вероника Знакомьтесь, Волгоград Содержательную и душевную экскурсию провел Андрей, уроженец Волгограда. Детям и взрослым было интересно.

А Алиса Знакомьтесь, Волгоград Очень понравилась экскурсовод (увы, уже не помню имени) своим трогательным отношением к теме

e evoloshina49@gmail.com Знакомьтесь, Волгоград Наталья очень хорошо подготовлена. Много интересных фактов о битве в Сталинграде и его восстановлении. Экскурсия рассчитана так чтоб увидеть смену почетного караула на Мамаев Кургане. Для детей старше 14 лет (при условии заинтересованности в истории)

О Ольга Знакомьтесь, Волгоград Гид Виктория замечательная!

Р Резеда Знакомьтесь, Волгоград Наш гид Юлия. Внимательная,эрудированная,доброжелательная. Много интересных фактов пронесла через себя,чем и дополнила содержательную экскурсию по великим историческим местам. Ни дождь,ни ветер не испугали даже наших внучат-туристов. Спасибо организаторам и гиду!

Е Екатерина Знакомьтесь, Волгоград Семён, отличный экскурсовод.

Очень познавательно!

Спасибо большое.

О Ольга Знакомьтесь, Волгоград

Здравствуйте, замечательный гид Андрей рассказал про Волгоград наверное больше, чем запрос в интернете. Смог заинтересовать не только взрослых, но и детей (8 и 10 лет). Экскурсия начинается с Мамаева Кургана переплетаясь с историей города. Окончание возле нулевого километра. Очень интересно и познавательно 👍🏻

С Светлана Знакомьтесь, Волгоград Выражаем благодарность Юлии за потрясающую экскурсию, которая оставила яркие впечатления и много положительных эмоций!

Май 2025

И Инна Знакомьтесь, Волгоград

И Инна Знакомьтесь, Волгоград

Большую благодарность выражением эскурсоводу Игорю!!! Много интересного было рассказано про город Герой Сталинград, спасибо большое за вашу любовь к городу и за гордость за вашего деда. Было очень приятно подердать в руках награды вашей семьи, это самые настоящие сокровища. Каждое ваше слово пропитанно любовь к городу. Было приятно слушать и окунуться в историю города. Ваши стихи затронули до глубины души. Огромное спасибо вам!

К Ксения Знакомьтесь, Волгоград Сильный город, с важной историей! Обязательно брать гида и наслаждаться экскурсией!

Н Надя Знакомьтесь, Волгоград Экскурсия неплохая, довольно познавательная. Но локаций всего 3 - Мамаев курган, дом Павлова и Собор (у вокзала) - многое промахнули мимо, только глядя из окна машины. К экскурсоводу Семену претензий нет - очень содержательно и по делу.

М Михаил Знакомьтесь, Волгоград Отличное знание материала, интересная подача информации. Однозначно рекомендовано для знакомства с городом! Спасибо

Г Галина Знакомьтесь, Волгоград Качественная экскурсия на хорошем уровне без сюрпризов и неожиданностей

Е Екатерина Знакомьтесь, Волгоград Великолепная экскурсия. У нас был бесподобный экскурсовод, три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо огромное