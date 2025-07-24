Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
«Трансфер на 8-местном минивэне включен в стоимость»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Первое знакомство с Волгоградом - обзорная автобусная экскурсия
Начало: Ул. Мира, 12, около входа в отель «Волгоград»
«Перемещения между локациями проходят на комфортабельном автобусе или минивэне»
22 ноя в 18:00
29 ноя в 18:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Волгоград во всей красе. Обзорная экскурсия
Начало: Аллея Героев 1
«Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие по Волгограду на комфортабельном минивене, который обеспечит вам максимальный комфорт и удобство во время экскурсии»
Расписание: По субботам в 8:00 и в 14:30
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББримова24 июля 2025Знакомьтесь, ВолгоградДата посещения: 24 июля 2025Макарчук Андрей Геннадьевич -замечательный экскурсовод! Он рассказал так много интересных фактов, которые не оставили равнодушным никого из нашей группы. Очень понимающий, заботливый гид!
Огромное спасибо!
- ССказик3 ноября 2025Нам очень понравилось.
- ДДина3 ноября 2025Мы приехали большим коллективом и в разные дни, поэтому пришлось разделиться. У нас был гид Андрей- житель Волгограда, и мы
- ММария11 августа 2025Экскурсовод Анастасия, прекрасный рассказчик, доступный материал для детей 10 и 11 дней, да и взрослые узнали интересные факты. Рекомендую к посещению
- ММарина10 августа 2025Мы были на экскурсии "Знакомьтесь, Волгоград!", которую для нас провел Андрей. Три часа пролетели незаметно. За это время узнали много
- ВВероника8 августа 2025Содержательную и душевную экскурсию провел Андрей, уроженец Волгограда. Детям и взрослым было интересно.
- ААлиса25 июля 2025Очень понравилась экскурсовод (увы, уже не помню имени) своим трогательным отношением к теме
- eevoloshina49@gmail.com22 июля 2025Наталья очень хорошо подготовлена. Много интересных фактов о битве в Сталинграде и его восстановлении. Экскурсия рассчитана так чтоб увидеть смену почетного караула на Мамаев Кургане. Для детей старше 14 лет (при условии заинтересованности в истории)
- ООльга20 июля 2025Гид Виктория замечательная!
- РРезеда29 июня 2025Наш гид Юлия. Внимательная,эрудированная,доброжелательная. Много интересных фактов пронесла через себя,чем и дополнила содержательную экскурсию по великим историческим местам. Ни дождь,ни ветер не испугали даже наших внучат-туристов. Спасибо организаторам и гиду!
- ЕЕкатерина12 июня 2025Семён, отличный экскурсовод.
Очень познавательно!
Спасибо большое.
- ООльга8 июня 2025Здравствуйте, замечательный гид Андрей рассказал про Волгоград наверное больше, чем запрос в интернете. Смог заинтересовать не только взрослых, но и
- ССветлана12 мая 2025Выражаем благодарность Юлии за потрясающую экскурсию, которая оставила яркие впечатления и много положительных эмоций!
Май 2025
- ИИнна9 мая 2025Большую благодарность выражением эскурсоводу Игорю!!!
Много интересного было рассказано про город Герой Сталинград, спасибо большое за вашу любовь к городу и
- ККсения21 марта 2025Сильный город, с важной историей! Обязательно брать гида и наслаждаться экскурсией!
- ННадя11 февраля 2025Экскурсия неплохая, довольно познавательная. Но локаций всего 3 - Мамаев курган, дом Павлова и Собор (у вокзала) - многое промахнули мимо, только глядя из окна машины. К экскурсоводу Семену претензий нет - очень содержательно и по делу.
- ММихаил25 октября 2024Отличное знание материала, интересная подача информации. Однозначно рекомендовано для знакомства с городом! Спасибо
- ГГалина10 августа 2024Качественная экскурсия на хорошем уровне без сюрпризов и неожиданностей
- ЕЕкатерина18 июля 2024Великолепная экскурсия. У нас был бесподобный экскурсовод, три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо огромное
- ТТамара16 июня 2024Ооочень содержательная экскурсия по Мамаеву кургану, по этому потрясающему и атмосферному месту, мурашечки от всей экскурсии и места! Центр города тоже интересно и об истории! Потрясающе красивая экскурсия и познавательная! Спасибо нашему гиду за нашу атмосферу!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в ноябре 2025
Сейчас в Волгограде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Волгограде с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Волгограда и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!