Обзорные и познавательные экскурсии Волгограда

Найдено 19 экскурсий в категории «Обзорные» в Волгограде, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
293 отзыва
Популярное предложение
Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой
Начало: На площади Павших Борцов
«Полюбуетесь красавицей Волгой, познакомитесь с местными легендами и услышите, чем живет Волгоград сегодня»
12 июня в 12:00
23 июня в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Волгоград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
99 отзывов
Добро пожаловать в Волгоград: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в историю Волгограда, его знаковые места и памятники, вдохновляющие на подвиги и героизм
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
6 400 за всё до 4 чел.
Волгоград - четыре века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
155 отзывов
Волгоград: путеводитель по векам - экскурсия с личным гидом
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 июня в 08:30
11 июня в 17:00
2 800 за всё до 8 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
«Вас ждут главные достопримечательности Волгограда — Мамаев Курган, площадь Павших Борцов, набережная, Дом Павлова, мельница Гергардта, вокзал, планетарий и старейшая церковь»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 800 за всё до 3 чел.
Волгоград за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам
Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии
«Эта экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом-героем»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:30
7 343 за всё до 7 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
43 отзыва
Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду: Путешествие в историю
Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Начало: На Привокзальной площади
«Обзорная экскурсия превратится для вас в захватывающее путешествие сквозь эпохи — стоит только надеть наушники»
Расписание: во вторник и четверг в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 17:30
1 500 за человека
Царицын, Сталинград, Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Царицын, Сталинград, Волгоград
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Начало: Ул. Краснознаменская, сквер Строителей
«Военные страницы площади Павших БорцовВы познакомитесь с многолетней историей площади»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 250 за всё до 3 чел.
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Авторская обзорная экскурсия по Волгограду: «Город трех эпох»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
«Экскурсия, которую я проведу для Вас, является прекрасной альтернативой обзорной экскурсии, к тому же, содержит все главные достопримечательности: Аллея Героев, Мамаев курган, Центральная набережная и не только»
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
«Экскурсионная программа: Обзорная пешая экскурсия начинается с площади железнодорожного вокзала»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
148 отзывов
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
40 отзывов
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
«Обзорная пешая экскурсия начинается с площади железнодорожного вокзала»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Волгограду (без посещения Мамаева кургана)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
«Уютный формат обзорной экскурсии по центру Волгограда без Мамаева кургана»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800 за всё до 7 чел.
Царицын - Сталинград - Волгоград
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом
Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк
«Познакомитесь с историей дома Павлова и площади Павших борцов»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вечерняя прогулка, полная открытий
Начало: Ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
Расписание: Будни: с 18:00, выходные с 14:00
1 июля в 14:00
2 июля в 14:00
4 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на катере по Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
«В составе небольшой группы (до 11 человек) на современном комфортабельном катере вы отправитесь в увлекательную обзорную прогулку по Волге»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990 за всё до 5 чел.
Оборона Царицына
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Оборона Царицына
На прогулке с историком узнать главное о Гражданской войне
Начало: На улице Гоголя
11 июня в 15:30
13 июня в 13:00
3 338 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    5 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Великолепный экскурсовод! С первых минут становится понятно, что она не только энцекопедически владеет историческим фактами, знаковыми личностями и датами, но
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    и живёт историей своего города. Её повествования погружают в историю и позволяют ощутить себя участником событий, не позволяя остаться равнодушным. Мы получили большое удовольствие и прониклись событиями и подвигами наших соотечественников. От себя очень рекомендуем и экскурсию и экскурсовода, уверены что никто не пожалеет и получит массу положительных, потреатических эмоций.

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Волгоград - четыре века истории
    Заказали экскурсию Волгоград- 4 века истории. С поезда и сразу на встречу с Гидом Дмитрием и Волгоградом. Дмитрий был пунктуален
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    в отличии от нас. Экскурсия очень интересная и содержательная. Нам не помешала даже мошка, которая приехала вместе с нами в Волгоград:-) Рассказ Дмитрия был интересным и увлекательным, что все остальное отходило на задний план. Во время его рассказа перед нами проносились события прошлых лет. Возникали образы. Дмитрий, показывая старые фото города и героев этого города, помогал нам представить все давно произошедшее очень реалистично! Низкий поклон и большое спасибо за такое первое знакомство с Волгоградом. Радует, что и в наше время молодые люди так увлечены историей и так интересно могут ее преподнести нам обычным людям. Нам очень понравилось в Волгограде!

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Большое знакомство с Волгоградом
    В Волгограде - первый раз. До экскурсии прогулялись по центру города. Владимир ждал нас в назначенном месте. Много и интересно
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    рассказывал. Нас было двое. Помимо пешеходного маршрута передвигались на автомобиле с кондиционером. По нашему мнению, мы посетили за три часа бОльшую часть достопримечательностей города

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Первая встреча с Волгоградом
    Замечательная экскурсия и очень приятная, искренняя и душевная экскурсовод.
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Спасибо Александру за такую длительную экскурсию. Всю экскурсию он нам что то рассказывал не останавливаясь. Мы были в Волгограде уже второй раз, но Александр провел нас там,где мы еще не бывали. Фото не прикладываю, потому как снимал видео.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Однозначно надо брать экскурсию при посещении мемориала. Хочу отметить нашего экскурсовода Марину. Нам повезло. Все 3 часа слушали с интересом. Марина обращала наше внимание на многие моменты, которые бы сами точно пропустили.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Волгоград - четыре века истории
    Экскурсия понравилась, Дмитрий приятный молодой человек и отличный рассказчик. Его легко и совсем неутомительно слушать. С точки зрения, ценности исторических сведений, Дмитрий хорошо ориентируется в материале, отвечает на вопросы. С ним действительно было интересно и познавательно прогуляться по Волгограду.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Волгоград - четыре века истории
    Интересная прогулка. Советую
  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Волгоград за 5 часов
    Отзыв можно было бы дать одной фразой: у меня нет слов. Но это неправда – слова есть, причем исключительно хвалебные:
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    удивительно, великолепно, потрясающе, головокружительно, неподражаемо, незабываемо … Я довольно много путешествую и с уверенностью могу сказать, что это один из лучших гидов, каких я встречала. Маршрут продуман идеально: все интересные для посещения места в логической последовательности, при этом совершенно не утомительно для любого возраста и физической кондиции. Грамотная красивая речь. Внимательный индивидуальный подход. Огромное количество серьезной исторической информации гармонично приправлено нетривиальными интересными фактами и историями. Время летит абсолютно незаметно. Глубокие профессиональные знания, любовь к родному краю, интерес к своему делу, личное обаяние – всё сошлось вместе. Человек просто нашел свое призвание – к огромному счастью для нас. Александр, что называется, «сделал» нашу поездку. Помимо основной программы, дал много дополнительной чисто бытовой информации: где поесть, куда сходить и т. п., ответил на все вопросы, даже не имевшие прямого отношения к содержанию экскурсии. С огромным удовольствием буду рекомендовать всем-всем-всем и непременно сама обращусь еще, если снова буду в Волгограде. Идите смотреть и любить Волгоград с Александром, и все другие туристы будут вам завидовать;-)

  • о
    ольга
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Волгоград
    Экскурсию проводил Андрей!! Человек, обладающий знанием темы, дипломатичный, дружелюбный. Невероятный рассказчик, очень эмоциональный, читает стихи, цитирует прозу!!! Погружение в Сталинградскую
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    битву, строительство Мамаева кургана - было полное, до слез!! Все продумано отлично: начало экскурсии, проезд по городу на комфортабельном авто. Так же Андрей дал рекомендации что еще посмотреть, где погулять, места, где можно вкусно поужинать. От всей души наша компания благодарит Андрея!! Рекомендуем его на 100%!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Дом Павлова
  4. Родина-мать зовёт!
  5. Центральная набережная Волгограда
  6. Мельница Гергардта
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. ГЭС
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Обзорные" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 1 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 1027 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Изучение достопримечательностей города Волгограда нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Волгограде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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