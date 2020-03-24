Последние новости коронавируса в Волгоградской области на сегодня со статистикой
Заразилось 1135+74
Умерло 12
Выздоровело 316+2
Болеют сейчас 807+72
Летальность 1.06%около 11 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Волгоградской области, включая Волгоград, находится 0.49%, 1135 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 316 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 807 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Волгограде и Волгоградской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Волгоградской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Волгоградской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Волгоградской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Волгоградской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1135+74+7%
12
316+2+1%
▲807+72
11 мая 2020
1061+49+5%
12
314+20+7%
▲735+29
10 мая 2020
1012+119+13%
12
294+7+2%
▲706+112
9 мая 2020
893+102+13%
12
287+54+23%
▲594+48
8 мая 2020
791+80+11%
12
233+39+20%
▲546+41
7 мая 2020
711+64+10%
12
194+85+78%
▼505-21
6 мая 2020
647+69+12%
12
109
▲526+69
5 мая 2020
578+62+12%
12
109+18+20%
▲457+44
4 мая 2020
516+42+9%
12+2+20%
91+3+3%
▲413+37
3 мая 2020
474+42+10%
10+1+11%
88
▲376+41
Показать все дни
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Волгоградской области по дням
Волгоградская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Волгоградской области
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
За сутки в России от коронавируса вылечились 2476 человек, с начала пандемии число выздоровевших превысило 23 тысячи. В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 — в Подмосковье, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, 71 — в Нижегородской области, 70 — в Воронежской области.
Волгоградской компании «Рэдмэджик», выпускающей медную и алюминиевую крошку открыта кредитная линия на сумму 50 миллионов рублей в МСП Банке. Об этом говорится в сообщении Корпорации МСП, обеспечившей гарантии по кредиту на сумму 25 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по ставке 8,25 процента годовых.
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Лидером по данному показателю оказалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская и Волгоградская области, а также Ингушетия и Башкортостан.
Сотрудника больницы в московском поселке Коммунарка госпитализировали в другом городе с коронавирусом. Он вернулся из Москвы в Волгоград. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева. По ее словам, госпитализированный — не медицинский работник.
В Волгоградской области провели воздушный крестный ход против пандемии коронавируса. Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе молебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб.
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб. Так, в российский столице зафиксировано 157 новых случаев заражения. Далее следует Крым — 12 человек, восемь случаев подтверждены в Московской области, три в Волгоградской.
В Волгограде обнаружили первую заразившуюся коронавирусной инфекцией. 16 марта заразившаяся вернулась из ОАЭ. По словам Себелева, женщина чувствует себя нормально. Ранее 24 марта в Башкирии зафиксировали три первых случая заражения. Двое заразившихся приехали из-за границы, третий вернулся из рабочей поездки в Москву.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.