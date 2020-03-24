Заразилось 1135 +74

Умерло 12

Выздоровело 316 +2

Болеют сейчас 807 +72

Летальность 1.06% около 11 чел. на 1000 заболевших

В Волгоградской области, включая Волгоград, находится 0.49%, 1135 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 316 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 807 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Волгограде и Волгоградской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Волгоградской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.16 раза в Волгоградской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 11 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Волгоградской области

Карта распространения коронавируса в Волгоградской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Волгоградской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Волгоградской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1135 +74+7% 12 316 +2+1% ▲ 807+72 11 мая 2020 1061 +49+5% 12 314 +20+7% ▲ 735+29 10 мая 2020 1012 +119+13% 12 294 +7+2% ▲ 706+112 9 мая 2020 893 +102+13% 12 287 +54+23% ▲ 594+48 8 мая 2020 791 +80+11% 12 233 +39+20% ▲ 546+41 7 мая 2020 711 +64+10% 12 194 +85+78% ▼ 505-21 6 мая 2020 647 +69+12% 12 109 ▲ 526+69 5 мая 2020 578 +62+12% 12 109 +18+20% ▲ 457+44 4 мая 2020 516 +42+9% 12 +2+20% 91 +3+3% ▲ 413+37 3 мая 2020 474 +42+10% 10 +1+11% 88 ▲ 376+41 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Волгоградской области по дням