Я живу в Вологде, 13 лет работал в общепите, веду гастрономический блог с тысячами подписчиков. Хорошо знаю кухню с обеих сторон: как гость и как бывший сотрудник. И на прогулке помогу вам отыскать ключ к настоящей Вологде с помощью вкусов. Мы зайдём в 3–4 заведения и поговорим о локальных блюдах, «местах для своих» и кофейной культуре.
Описание экскурсии
В программе — 3–4 заведения. Вы сможете попробовать:
- Серые вологодские шти (щи)
- Кочан по-Вологодски
- Ржаную и полбяную каши
- Белозерского судака
- Кулебяку с палтусом
- Ржаной капучино
- Блинный пирог-доспешник с толокном по рецепту из Кадуйскоо района
- Десерты из фермерских продуктов и сокольской сгущёнки
- Овсяный кисель
- Снежковое мороженое
- И многое другое
Я покажу Вологду глазами человека, который здесь живёт, ест, наблюдает и замечает суть. Вы узнаете:
- Где в Вологде делают блюда с локальными продуктами
- Что такое гастрокоды и почему важны не только вкус, но и подача, атмосфера и история
- Какие рестораны стали точками притяжения, а где всё осталось, как 10 лет назад
По пути вы увидите, и мы обсудим:
- деревянные дома — какими они были и какими стали
- уличные муралы — кто их создаёт и какой смысл в них вкладывает
Наша прогулка может превратиться и в разговор о жизни: о том, что выбор блюда говорит о человеке, почему некоторые места нас цепляют и как гастрономия становится способом запомнить город.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная по центру Вологды. Протяжённость маршрута до 3 км
- Еда и напитки оплачиваются отдельно. Средний чек в заведениях от 250 ₽ до 900 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Вологде
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я живу в Вологде, 13 лет проработал в общепите от бармена до консультанта. С 2020 года веду гастрономический блог с обзорами заведений, анализом сервиса и кухни. Знаю индустрию изнутри: и как гость, и как человек, который сам стоял за стойкой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Svetlana
11 ноя 2025
Уникальная и необыкновенно вкусная экскурсия. Максим показывает современный город в историческом центре с необычными блюдами и напитками в современных локациях и интересных интерьерах. Приятно поразили гостеприимные хозяева и официанты. Все было здорово!
О
Оксана
10 ноя 2025
Спасибо огромное Максиму за увлекательный гастротур!!! Все было замечательно, но надо идти на пустой желудок, то все вкусняшки могут не влезть. Было очень интересно и очень вкусно! Спасибо за подарочки- приятный и вкусный бонус.
С
Светлана
21 окт 2025
Замечательная, легкая, душевная прогулка по городу с дегустацией блюд русской кухни, которые не встретишь в среднестатистическом меню. Экскурсия для тех, кто ищет новые вкусы и впечатления! Спасибо!
О
Ольга
15 сен 2025
Прекрасная экскурсия, Максим провел по самым интересным и аутентичным местам. Мы сами бы туда не зашли, потому, что ориентируясь только на отзывы никогда не найдешь среди заведений именно то, что раскроет местный кухонный менталитет. Попробовали множество блюд, десерт, очень интересные напитки, и при этом абсолютно не переели. От всей души рекомендую Максима, радостный и приятный гид👍🌸
Ю
Юлия
18 авг 2025
Большое спасибо Максиму за прогулку! Я много много раз была в Вологде, но с гастрономической стороны не очень получалось город открыть. Эта культура здесь начинает формироваться, все живое и активное.
Сергей
13 авг 2025
Формат гастропрогулки заинтересовал своей необычностью и всей семье очень понравился. Сценарий может меняться в зависимости от Ваших предпочтений. У нас прогулка заняла больше запланированного времени, за что отдельная благодарность Максиму. Многое узнали увидели и попробовали!!!
О
Ольга
8 авг 2025
Все было отлично. Прогулка, еда, разговоры о местном колорите.
Д
Дарья
3 авг 2025
Нас заинтересовала идея - гастро прогулка, значит, подумали мы, наверняка вкусно поедим местной кухни) так и получилось, вот и весь рассказ)
а если серьезно, то мы прошлись по нескольким заведениям, одно
а если серьезно, то мы прошлись по нескольким заведениям, одно
Мария
24 июл 2025
23 июля мы с мужем совершили с Максимом гастропрогулку по Вологде.
Нам очень понравилось! 👍
У мужа в этот день был день рождения, и мы пробовали вологодские блюда, слушали интересные истории Максима
Нам очень понравилось! 👍
У мужа в этот день был день рождения, и мы пробовали вологодские блюда, слушали интересные истории Максима
В
Виктор
8 июл 2025
Прогулка превзошла все ожидания. Было интересно, познавательно, весело. Максим в курсе всех последних событий вологодской ресторанной и барной жизни. Обсудили феномен региональной кухни, развитие чайной и кофейной культуры, посетили некоторые знаковые места и, конечно, попробовали наиболее интересные блюда
