Я живу в Вологде, 13 лет работал в общепите, веду гастрономический блог с тысячами подписчиков. Хорошо знаю кухню с обеих сторон: как гость и как бывший сотрудник. И на прогулке помогу вам отыскать ключ к настоящей Вологде с помощью вкусов. Мы зайдём в 3–4 заведения и поговорим о локальных блюдах, «местах для своих» и кофейной культуре.

Описание экскурсии

В программе — 3–4 заведения. Вы сможете попробовать:

Серые вологодские шти (щи)

Кочан по-Вологодски

Ржаную и полбяную каши

Белозерского судака

Кулебяку с палтусом

Ржаной капучино

Блинный пирог-доспешник с толокном по рецепту из Кадуйскоо района

Десерты из фермерских продуктов и сокольской сгущёнки

Овсяный кисель

Снежковое мороженое

И многое другое

Я покажу Вологду глазами человека, который здесь живёт, ест, наблюдает и замечает суть. Вы узнаете:

Где в Вологде делают блюда с локальными продуктами

Что такое гастрокоды и почему важны не только вкус, но и подача, атмосфера и история

Какие рестораны стали точками притяжения, а где всё осталось, как 10 лет назад

По пути вы увидите, и мы обсудим:

деревянные дома — какими они были и какими стали

уличные муралы — кто их создаёт и какой смысл в них вкладывает

Наша прогулка может превратиться и в разговор о жизни: о том, что выбор блюда говорит о человеке, почему некоторые места нас цепляют и как гастрономия становится способом запомнить город.

Организационные детали