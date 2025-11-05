Экскурсия по Вологде предлагает уникальную возможность пройтись по старинным улицам, где сохранились деревянные дома с кружевными наличниками.
Участники увидят Кремлёвскую площадь с её знаменитыми соборами и узнают, как формировался культурный облик города.
Прогулка вдоль набережной реки Вологды подарит виды на заречные храмы и остатки крепости времён Ивана Грозного.
История Вологодского посада и Нижнего посада раскроется через рассказы о торговых рядах и старинных храмах
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🌳 Прогулка по набережной
- 🕍 Исторические соборы
- 🏰 Остатки древней крепости
- 🏘️ Деревянные дома с резьбой
- 🗺️ Интересные истории
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Верхний посад
- Квартал с деревянной застройкой
- Набережная реки Вологды
- Кремлёвская площадь
- Нижний посад
Описание экскурсии
- Верхний посад. С этого места, по легенде, началась история города. Расскажу, как развивался Вологодский посад и что сохранилось от его ранней планировки
- Квартал с деревянной застройкой 18–20 веков. Пройдём по улочкам, где сохранились дома с ажурной резьбой, резные палисады и тенистые дворики — символы вологодского зодчества
- Набережная реки Вологды. Погуляем вдоль правого берега: виды на заречные храмы, современное искусство, Кремлёвский сад и остатки крепости времён Ивана Грозного
- Кремлёвская площадь. Посмотрим на Софийский и Воскресенский соборы, колокольню, Музей кружева, памятник Батюшкову. Объясню, почему именно здесь формировался культурный облик города
- Нижний посад. Торговые ряды, Каменный мост и речка Золотуха, старинные храмы и площадь Революции — поговорим, как менялся центр города за последние 100 лет
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 366 туристов
Приветствую вас, путешественники! Меня зовут Ирина, я профессиональный аккредитованный гид в Вологде, а ещё преподаватель Вологодского государственного университета, доцент, кандидат психологических наук. Живу здесь с 1994 года и люблю этот город! Могу рассказывать о Вологде, превращая скучные факты в любопытные подробности.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Юрий
5 ноя 2025
Хотим выразить огромную благодарность гиду Ирине за удивительную экскурсию! Её любовь к Вологде и глубокие знания чувствовались в каждом слове. Ирина не только показала нам все ключевые достопримечательности, но и делилась интереснейшими деталями, историями и легендами, которые не найдешь в путеводителях. Её доброжелательность, готовность ответить на любой вопрос и широчайший кругозор сделали прогулку по-настоящему незабываемой. Обязательно порекомендуем Ирину всем друзьям!
О
Огнева
2 ноя 2025
Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию, интересный, структурированный рассказ. Неспеша, без суеты, слушая интересный рассказ Ирины, мы обошли все знаковые места, которые были намечены. Несмотря на промозглую погоду, 2 часа пролетели незаметно и познавательно.
О
Ольга
29 окт 2025
Ирине огромное спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно для детей и взрослых и очень душевно. Она оставила в наших сердцах частичку Вологды.
Л
Леонид
22 окт 2025
Все было здорово! Интересно!
А
Алена
21 окт 2025
Экскурсия была великолепна, Ирина рассказывает о своём городе очень увлекательно, без перегруза теорией! Наша компания осталась очень довольна, спасибо большое!
А
Анна
20 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Разнообразие интересных фактов и объектов, неожиданные повороты маршрута. Ирина любит своё дело, свой город и гостей, мы это почувствовали в полной мере. Большое спасибо за увлекательную. полезную и такую душевную прогулку по Вологде!
К
Карина
6 окт 2025
Спасибо, нам все очень понравилось!
А
Анна
2 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень интересно было слушать про историю Вологды. Столько интересных фактов из жизни города узнали. Очень рекомендую.
Ю
Юлия
28 сен 2025
Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Ожидания полностью оправдались, информация была преподнесена в понятной, увлекательной форме, с позитивом и заботой. Чувствуется заинтересованность и глубокие знания. Несмотря на холодную погоду, мы остались очень довольны👍😊 Отдельное спасибо за прекрасные фото))
Ю
Юрий
28 сен 2025
Экскурсия прошла на ура. Несмотря на то, что договариваться пришлось накануне поздно вечером, и на то, что Вологда вся раскопана, Ирина вошла в наше положение и провела замечательную экскурсию. Очень четко, интересно и запоминаемо!
Ю
Юляна
14 сен 2025
Замечательная экскурсия,очень профессионально,интересно подан материал. Рекомендуем!
Т
Татьяна
8 сен 2025
Экскурсия была интересная, увлекательная, познавательная и нам понравилась очень-очень! Ирину можно слушать бесконечно. Если нам посчастливится приехать в Вологду еще раз, мы обязательно обратимся к Ирине. Рекомендуем.
Н
Наталья
23 авг 2025
Прекрасная подача истории города, легко и интересно. Рекомендую
Наталья
21 авг 2025
Чудесная прогулка по Вологде в компании Ирины прошла у нас. Основные исторические факты, легенды и истории преподнесены нам были в интересной форме. Мы полюбили Вологду, спасибо Ирине за это.
Наталья
13 авг 2025
Все хорошо, спасибо. Жалко, что доступ ко многим объектам ограничен из-за ремонтных работ, пришлось ходить кругами.
