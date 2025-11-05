Юрий Хотим выразить огромную благодарность гиду Ирине за удивительную экскурсию! Её любовь к Вологде и глубокие знания чувствовались в каждом слове. Ирина не только показала нам все ключевые достопримечательности, но и делилась интереснейшими деталями, историями и легендами, которые не найдешь в путеводителях. Её доброжелательность, готовность ответить на любой вопрос и широчайший кругозор сделали прогулку по-настоящему незабываемой. Обязательно порекомендуем Ирину всем друзьям!

О Огнева Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию, интересный, структурированный рассказ. Неспеша, без суеты, слушая интересный рассказ Ирины, мы обошли все знаковые места, которые были намечены. Несмотря на промозглую погоду, 2 часа пролетели незаметно и познавательно.

О Ольга Ирине огромное спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно для детей и взрослых и очень душевно. Она оставила в наших сердцах частичку Вологды.

Л Леонид Все было здорово! Интересно!

А Алена Экскурсия была великолепна, Ирина рассказывает о своём городе очень увлекательно, без перегруза теорией! Наша компания осталась очень довольна, спасибо большое!

А Анна Экскурсия очень понравилась! Разнообразие интересных фактов и объектов, неожиданные повороты маршрута. Ирина любит своё дело, свой город и гостей, мы это почувствовали в полной мере. Большое спасибо за увлекательную. полезную и такую душевную прогулку по Вологде!

К Карина Спасибо, нам все очень понравилось!

А Анна Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень интересно было слушать про историю Вологды. Столько интересных фактов из жизни города узнали. Очень рекомендую.

Ю Юлия Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Ожидания полностью оправдались, информация была преподнесена в понятной, увлекательной форме, с позитивом и заботой. Чувствуется заинтересованность и глубокие знания. Несмотря на холодную погоду, мы остались очень довольны👍😊 Отдельное спасибо за прекрасные фото))

Ю Юрий Экскурсия прошла на ура. Несмотря на то, что договариваться пришлось накануне поздно вечером, и на то, что Вологда вся раскопана, Ирина вошла в наше положение и провела замечательную экскурсию. Очень четко, интересно и запоминаемо!

Ю Юляна Замечательная экскурсия,очень профессионально,интересно подан материал. Рекомендуем!

Т Татьяна Экскурсия была интересная, увлекательная, познавательная и нам понравилась очень-очень! Ирину можно слушать бесконечно. Если нам посчастливится приехать в Вологду еще раз, мы обязательно обратимся к Ирине. Рекомендуем.

Н Наталья Прекрасная подача истории города, легко и интересно. Рекомендую

Наталья Чудесная прогулка по Вологде в компании Ирины прошла у нас. Основные исторические факты, легенды и истории преподнесены нам были в интересной форме. Мы полюбили Вологду, спасибо Ирине за это.