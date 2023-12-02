Посетить главные места старинного города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Вологда — уютный город, где каждый найдёт для себя что-то родное и дорогое.
Вместе мы представим её в 12 веке, переживём события периода раздробленности, проследим за ходом работ Ивана Грозного, полюбуемся имперской архитектурой и встретим советскую власть. А ещё поговорим о местных брендах и современной жизни города.
Вместе мы представим её в 12 веке, переживём события периода раздробленности, проследим за ходом работ Ивана Грозного, полюбуемся имперской архитектурой и встретим советскую власть. А ещё поговорим о местных брендах и современной жизни города.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Я покажу вам главные достопримечательности Вологды: место основания города, Дворянское собрание, памятник букве «О», шедевры деревянного зодчества и легендарный резной палисад. На знаменитой Кремлёвской площади мы рассмотрим в деталях Софийский и Воскресенский соборы, колокольню и памятник поэту Батюшкову. Вы узнаете:
- Как и при каких обстоятельствах возникла Вологда
- Чем она жила во времена Романовых и при советской власти
- Как родились вологодские бренды: кружево, масло и резной палисад
- Какая связь между Вологдой и попытками англичан открыть морской путь в Индию
- Как отпраздновать свадьбу, чтобы не потерять свою новую поэму
Может быть, вы такие же страстные любители кофе как и я? Тогда мы обязательно заглянем по пути в кофейню, расположенную в историческом здании, и продолжим прогулку с кружкой американо или капучино.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 2 км
- По запросу я готов адаптировать экскурсию под детскую аудиторию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Вологде
Меня зовут Михаил, вот уже почти 10 лет я влюбляю гостей Вологодчины в наш край. Две мои главные страсти — это путешествия и любовь к искренним рассказам. Они прекрасно соединяются в профессии гида. А ещё последние два года я готовлю студентов университета, обучающихся на факультете туризма, и время от времени пишу кандидатскую диссертацию по Отечественной истории.
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