Вологда — уютный город, где каждый найдёт для себя что-то родное и дорогое. Вместе мы представим её в 12 веке, переживём события периода раздробленности, проследим за ходом работ Ивана Грозного, полюбуемся имперской архитектурой и встретим советскую власть. А ещё поговорим о местных брендах и современной жизни города.

Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам главные достопримечательности Вологды: место основания города, Дворянское собрание, памятник букве «О», шедевры деревянного зодчества и легендарный резной палисад. На знаменитой Кремлёвской площади мы рассмотрим в деталях Софийский и Воскресенский соборы, колокольню и памятник поэту Батюшкову. Вы узнаете:

Как и при каких обстоятельствах возникла Вологда

Чем она жила во времена Романовых и при советской власти

Как родились вологодские бренды: кружево, масло и резной палисад

Какая связь между Вологдой и попытками англичан открыть морской путь в Индию

Как отпраздновать свадьбу, чтобы не потерять свою новую поэму

Может быть, вы такие же страстные любители кофе как и я? Тогда мы обязательно заглянем по пути в кофейню, расположенную в историческом здании, и продолжим прогулку с кружкой американо или капучино.

Организационные детали