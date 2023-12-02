Здравствуй, Вологда

Индивидуальная экскурсия в Вологде

Посетить главные места старинного города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом

Вологда — уютный город, где каждый найдёт для себя что-то родное и дорогое.

Вместе мы представим её в 12 веке, переживём события периода раздробленности, проследим за ходом работ Ивана Грозного, полюбуемся имперской архитектурой и встретим советскую власть. А ещё поговорим о местных брендах и современной жизни города.
Здравствуй, Вологда
Здравствуй, Вологда
Здравствуй, Вологда
Здравствуй, Вологда
Здравствуй, Вологда
Здравствуй, Вологда
Здравствуй, Вологда
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам главные достопримечательности Вологды: место основания города, Дворянское собрание, памятник букве «О», шедевры деревянного зодчества и легендарный резной палисад. На знаменитой Кремлёвской площади мы рассмотрим в деталях Софийский и Воскресенский соборы, колокольню и памятник поэту Батюшкову. Вы узнаете:

  • Как и при каких обстоятельствах возникла Вологда
  • Чем она жила во времена Романовых и при советской власти
  • Как родились вологодские бренды: кружево, масло и резной палисад
  • Какая связь между Вологдой и попытками англичан открыть морской путь в Индию
  • Как отпраздновать свадьбу, чтобы не потерять свою новую поэму

Может быть, вы такие же страстные любители кофе как и я? Тогда мы обязательно заглянем по пути в кофейню, расположенную в историческом здании, и продолжим прогулку с кружкой американо или капучино.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — около 2 км
  • По запросу я готов адаптировать экскурсию под детскую аудиторию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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