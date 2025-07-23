Индивидуальная
Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
Узнать, как менялся город на вкус, и попробовать блюда из локальных продуктов
«Наша прогулка может превратиться и в разговор о жизни: о том, что выбор блюда говорит о человеке, почему некоторые места нас цепляют и как гастрономия становится способом запомнить город»
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
от 7000 ₽ за человека
Водная прогулка
Волок Славенский и семь озёр Кириллова
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие из Вологды - на авто и парусной яхте
Начало: По договорённости
«Дополнительные расходы опциональны: питание в кафе и экспозиции в монастыре»
13 янв в 08:30
14 янв в 08:30
40 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
Почувствовать себя не туристом, а гостем и давним другом
«Кофе и десерт в одной из кофеен Вологды, расположенной в историческом памятнике»
17 янв в 08:00
24 янв в 08:30
15 000 ₽ за экскурсию
- ЕЕкатерина23 июля 2025Волок Славенский и семь озёр КирилловаДата посещения: 18 июля 2025Это очень неожиданно, но очень интересно. Дети почуствовали себя пиратами, взрослые насладились картинами в галерее и пешеходной экскурсией по поселку. Рекомендую всем кому повезет с погодой.
- ЛЛюдмила29 ноября 2025Прекрасная душевная прогулка по "вкусным" местам Вологды с Максимом!
- ННаталья21 ноября 2025Мы туристы из Санкт - Петербурга. Гастропрогулка по Вологде с нашим гидом Максимом была познавательной и интересной. Вологда сразу расположила
- SSvetlana11 ноября 2025Уникальная и необыкновенно вкусная экскурсия. Максим показывает современный город в историческом центре с необычными блюдами и напитками в современных локациях и интересных интерьерах. Приятно поразили гостеприимные хозяева и официанты. Все было здорово!
- ООксана10 ноября 2025Спасибо огромное Максиму за увлекательный гастротур!!! Все было замечательно, но надо идти на пустой желудок, то все вкусняшки могут не влезть. Было очень интересно и очень вкусно! Спасибо за подарочки- приятный и вкусный бонус.
- ССветлана21 октября 2025Замечательная, легкая, душевная прогулка по городу с дегустацией блюд русской кухни, которые не встретишь в среднестатистическом меню. Экскурсия для тех, кто ищет новые вкусы и впечатления! Спасибо!
- ООльга18 сентября 2025Замечательная прогулка, за день мы посмотрели 2 монастыря, каждый должен увидеть фрески Дионисия, это уникальное чудо русского искусства. Деревня Ферапонтово
- ООльга15 сентября 2025Прекрасная экскурсия, Максим провел по самым интересным и аутентичным местам. Мы сами бы туда не зашли, потому, что ориентируясь только
- ЮЮлия18 августа 2025Большое спасибо Максиму за прогулку! Я много много раз была в Вологде, но с гастрономической стороны не очень получалось город
- ССергей13 августа 2025Формат гастропрогулки заинтересовал своей необычностью и всей семье очень понравился. Сценарий может меняться в зависимости от Ваших предпочтений. У нас прогулка заняла больше запланированного времени, за что отдельная благодарность Максиму. Многое узнали увидели и попробовали!!!
