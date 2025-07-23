читать дальше

открыть. Эта культура здесь начинает формироваться, все живое и активное. Не без недостатков, но это только добавляет обаяния.

Безусловный плюс экскурсии - готовность Максима сформировать ее под запросы каждого участника. Самое яркое мое гастрономическое приключение в Вологде - это квас-эспрессо. Звучит дико, но вкус удивительно сбалансированный и нежный.

К рассказу о еде Максим добавил еще истории про муралы, мне это было очень интересно.

Ну и отдельное спасибо за сюрпризы, они очень подняли настроение.

Думаю через год эту прогулку повторить - уверена, она будет все время обновляться, оставаясь увлекательной и искренней