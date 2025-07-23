Мои заказы

Гастрономические экскурсии Вологды

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Вологде, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
Узнать, как менялся город на вкус, и попробовать блюда из локальных продуктов
«Наша прогулка может превратиться и в разговор о жизни: о том, что выбор блюда говорит о человеке, почему некоторые места нас цепляют и как гастрономия становится способом запомнить город»
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
от 7000 ₽ за человека
Волок Славенский и семь озёр Кириллова
На машине
На яхте
10 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Волок Славенский и семь озёр Кириллова
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие из Вологды - на авто и парусной яхте
Начало: По договорённости
«Дополнительные расходы опциональны: питание в кафе и экспозиции в монастыре»
13 янв в 08:30
14 янв в 08:30
40 000 ₽ за всё до 5 чел.
Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
Почувствовать себя не туристом, а гостем и давним другом
«Кофе и десерт в одной из кофеен Вологды, расположенной в историческом памятнике»
17 янв в 08:00
24 янв в 08:30
15 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 июля 2025
    Волок Славенский и семь озёр Кириллова
    Дата посещения: 18 июля 2025
    Это очень неожиданно, но очень интересно. Дети почуствовали себя пиратами, взрослые насладились картинами в галерее и пешеходной экскурсией по поселку. Рекомендую всем кому повезет с погодой.
  • Л
    Людмила
    29 ноября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Прекрасная душевная прогулка по "вкусным" местам Вологды с Максимом!
  • Н
    Наталья
    21 ноября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Мы туристы из Санкт - Петербурга. Гастропрогулка по Вологде с нашим гидом Максимом была познавательной и интересной. Вологда сразу расположила
    читать дальше

    к себе и приоткрыла тайны своей северной кухни. Замечательно, что можно прогуляться по городу с таким увлеченным человеком, как Максим, заглянуть в неожиданные места и открыть для себя гастрономическую Вологду! Большое спасибо Максиму!

  • S
    Svetlana
    11 ноября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Уникальная и необыкновенно вкусная экскурсия. Максим показывает современный город в историческом центре с необычными блюдами и напитками в современных локациях и интересных интерьерах. Приятно поразили гостеприимные хозяева и официанты. Все было здорово!
  • О
    Оксана
    10 ноября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Спасибо огромное Максиму за увлекательный гастротур!!! Все было замечательно, но надо идти на пустой желудок, то все вкусняшки могут не влезть. Было очень интересно и очень вкусно! Спасибо за подарочки- приятный и вкусный бонус.
  • С
    Светлана
    21 октября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Замечательная, легкая, душевная прогулка по городу с дегустацией блюд русской кухни, которые не встретишь в среднестатистическом меню. Экскурсия для тех, кто ищет новые вкусы и впечатления! Спасибо!
  • О
    Ольга
    18 сентября 2025
    Волок Славенский и семь озёр Кириллова
    Замечательная прогулка, за день мы посмотрели 2 монастыря, каждый должен увидеть фрески Дионисия, это уникальное чудо русского искусства. Деревня Ферапонтово
    читать дальше

    осталась в сердце. Кирилло- Белозерский монастырь, огромный, единственный стоящий близко на воде, тоже нельзя пропускать никому. С воды зрелище потрясающее, не сравнимо ни с чем. По дороге Саша рассказывал любопытные подробности из истории, лучше и последовательнее любого гида. Мы проплыли по древнему морскому пути, увидели как работает шлюз. Уникальная прогулка и в историческом и в прогулочном формате, советую всем без исключения. Александр очень образованный и светлый человек, общаться с ним одно удовольствие. Одна из лучших экскурсий! 🙏🚤🌸

  • О
    Ольга
    15 сентября 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Прекрасная экскурсия, Максим провел по самым интересным и аутентичным местам. Мы сами бы туда не зашли, потому, что ориентируясь только
    читать дальше

    на отзывы никогда не найдешь среди заведений именно то, что раскроет местный кухонный менталитет. Попробовали множество блюд, десерт, очень интересные напитки, и при этом абсолютно не переели. От всей души рекомендую Максима, радостный и приятный гид👍🌸

  • Ю
    Юлия
    18 августа 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Большое спасибо Максиму за прогулку! Я много много раз была в Вологде, но с гастрономической стороны не очень получалось город
    читать дальше

    открыть. Эта культура здесь начинает формироваться, все живое и активное. Не без недостатков, но это только добавляет обаяния.
    Безусловный плюс экскурсии - готовность Максима сформировать ее под запросы каждого участника. Самое яркое мое гастрономическое приключение в Вологде - это квас-эспрессо. Звучит дико, но вкус удивительно сбалансированный и нежный.
    К рассказу о еде Максим добавил еще истории про муралы, мне это было очень интересно.
    Ну и отдельное спасибо за сюрпризы, они очень подняли настроение.
    Думаю через год эту прогулку повторить - уверена, она будет все время обновляться, оставаясь увлекательной и искренней

  • С
    Сергей
    13 августа 2025
    Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей
    Формат гастропрогулки заинтересовал своей необычностью и всей семье очень понравился. Сценарий может меняться в зависимости от Ваших предпочтений. У нас прогулка заняла больше запланированного времени, за что отдельная благодарность Максиму. Многое узнали увидели и попробовали!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Гастропрогулка по Вологде: вкусно, душевно, с историей;
  2. Волок Славенский и семь озёр Кириллова;
  3. Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид.
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Вологодский Кремль;
  2. Софийский собор;
  3. Архиерейский двор;
  4. Площадь Революции;
  5. Самое главное;
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»;
  7. Воскресенский собор;
  8. Дом Засецких;
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь;
  10. Музей Кружева.
Сколько стоит экскурсия по Вологде в январе 2026
Сейчас в Вологде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Вологды, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026