читать дальше

римской мозаики Александра Асафова. Невероятное прикосновение к творчеству. Погружаешься в эту атмосферу. Живая беседа с мастером в настоящей мастерской! Мы услышали удивительную историю паренька из Усть-Кубинского района, который поехал в большой город, чтобы получить рабочую профессию, а стал художником-самобытным,ярким и глубоким! Мы говорили о римских мозаиках и их продолжении в советской культуре. Александр очень интересный рассказчик и очень увлеченный человек. Хочется слушать и слушать! Рекомендую однозначно! А какой вид с балкона мастерской открывается! Ммм…