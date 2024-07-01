1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
7 июля в 21:00
8 июля в 08:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Вологды, осматривая купеческие и дворянские усадьбы, древние соборы и кремлевские тайны. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: В центре города
Завтра в 11:30
8 июля в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 12:00
Завтра в 16:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июля 2024Прекрасная экскурсия! С Анной время пролетело как один миг, рассказ очень интересный, плавный переход от одной темы к другой. Не было
- ЛЛюдмила21 июня 2024Экскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художника. А сейчас это школа
- ССергей20 июня 2024Елена Юрьевна, просто потрясающий гид: влюблена в свой город и его историю, рассказывает динамично и интересно и просто заражает этим слушателя. Однозначно всем рекомендую.
- ННаталья17 июня 202413 июня 2024 года познакомились со старинным русским городом Вологдой. Нашим проводником в этом путешествии была Елена. Елена очень хороший
- ААнастасия16 июня 2024Эта была чудесная встреча в самой настоящей художественной мастерской! Где не только интересно слушать про мозаику, но можно всё потрогать,
- ЕЕлена9 июня 2024Сегодня небольшой группой побывали в школе римской мозаики. Находимся под большим впечатлением! Это очень атмосферное место! Настоящая мастерская художника! Творческая
- ВВероника13 мая 2024Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
- ААнна9 мая 2024Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «На выходные»
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