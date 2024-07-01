Экскурсии выходного дня в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Вологде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
7 июля в 21:00
8 июля в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.
О Вологде - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
106 отзывов
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Вологды, осматривая купеческие и дворянские усадьбы, древние соборы и кремлевские тайны. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: В центре города
Завтра в 11:30
8 июля в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 12:00
Завтра в 16:00
3 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    О Вологде - с интересом и любовью
    Прекрасная экскурсия! С Анной время пролетело как один миг, рассказ очень интересный, плавный переход от одной темы к другой. Не было
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    ни одного вопроса, на который Анна не ответила. Считаем, что тема раскрыта полностью, в приятной непринужденной манере, с шутками в тему.

    Прекрасная экскурсия!
  • Л
    Людмила
    21 июня 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Экскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художника. А сейчас это школа
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    римской мозаики Александра Асафова. Невероятное прикосновение к творчеству. Погружаешься в эту атмосферу. Живая беседа с мастером в настоящей мастерской! Мы услышали удивительную историю паренька из Усть-Кубинского района, который поехал в большой город, чтобы получить рабочую профессию, а стал художником-самобытным,ярким и глубоким! Мы говорили о римских мозаиках и их продолжении в советской культуре. Александр очень интересный рассказчик и очень увлеченный человек. Хочется слушать и слушать! Рекомендую однозначно! А какой вид с балкона мастерской открывается! Ммм…

    Экскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художникаЭкскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художникаЭкскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художникаЭкскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художникаЭкскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художникаЭкскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художника
  • С
    Сергей
    20 июня 2024
    О Вологде - с интересом и любовью
    Елена Юрьевна, просто потрясающий гид: влюблена в свой город и его историю, рассказывает динамично и интересно и просто заражает этим слушателя. Однозначно всем рекомендую.
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Встреча с Вологдой
    13 июня 2024 года познакомились со старинным русским городом Вологдой. Нашим проводником в этом путешествии была Елена. Елена очень хороший
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    и увлеченный гид. Очарована этим городом,и поможет вам познакомиться с ним ближе и окунуться в его атмосферу. Откроет вам много интересных знаменательных личностей этого города,познакомит с уютной кружевной и разнообразной Вологодской архитектурой. Расскажет об обычаях и жизни города. Экскурсию Елены рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    16 июня 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Эта была чудесная встреча в самой настоящей художественной мастерской! Где не только интересно слушать про мозаику, но можно всё потрогать,
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    прикоснуться к искусству в прямом смысле слова! Очень атмосферное место! Спасибо большое Александру Асафову за интересный и доступный к пониманию каждому рассказ об истории мозаики. Очень рекомендую!

    Эта была чудесная встреча в самой настоящей художественной мастерской! Где не только интересно слушать про мозаикуЭта была чудесная встреча в самой настоящей художественной мастерской! Где не только интересно слушать про мозаику
  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Сегодня небольшой группой побывали в школе римской мозаики. Находимся под большим впечатлением! Это очень атмосферное место! Настоящая мастерская художника! Творческая
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    обстановка, интересный рассказ увлечённого человека - всё это делает экскурсию незабываемой! Мы узнали о творчестве известного вологодского художника Генриха Асафова и очень многое о римской мозаике, в том числе, что происходит с этой техникой в России и Вологде. Очень рекомендуем к посещению эту экскурсию как жителям Вологды, так и иногородним туристам!!!

  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «На выходные»

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  4. Архиерейский двор
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  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Набережная
  8. Воскресенский собор
  9. Дом Засецких
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июле 2024
Сейчас в Вологде в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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