Вологда деревянная

Елена С.
Елена С. – Гид из Вологды
Мы посмотрим одну из особенностей Вологды — деревянные дома.

Мы увидим доходные дома и дворянские особняки, знаменитый вологодский тип дома, застройку «с прозорами» и резные палисады.

Мы узнаем про особенности реставрации деревянных домов и поймём, почему дома меняли своё местоположение.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Вологда деревянная
Вологда деревянная

Что вы увидите

  • Дом Алаева
  • Дом Засецких
  • Ромбовидная площадь
  • «Самаринский квартал»
«В доме, где резной палисад»
Истории 📖 деревянных домов — это истории 📖 жителей города: дворян и купцов, учителей и врачей, арендодателей и квартиросъёмщиков начала XX века и жителей коммунальных квартир советского периода. А ещё это истории 📖 про то, как менялось отношение к исторической застройке и реставрационным технологиям.
Деревянные дома могут рассказать нам, как люди защищались от пожаров, зарабатывали деньги, лечились, учились, хитрили и занимались благотворительностью. Обо всём этом мы и будем узнавать на нашей экскурсии 🧭.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 дом Алаева, пр. Победы, 32, Вологда
Место завершения
🏁 Советский пр., 20, Вологда
Вологда деревянная
Вологда деревянная
Вологда деревянная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена С.
Елена С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Елена С. проводит ещё 1 экскурсию

Открывая настоящую Вологду
3 000
2 часа
Открывая настоящую Вологду

Еще несколько необычных экскурсий в Вологде

Уютная Вологда!
2 600
1.5 часа
Уютная Вологда!
97 отзывов
Неспешная обзорная прогулка по самым атмосферным местам города
Город, где резной палисад
1 900
1.5 часа
Город, где резной палисад
27 отзывов
Знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества Вологды
Неповторимая Вологда
2 600
2 часа
Неповторимая Вологда
14 отзывов
Многовековая история, северная красота и старинная архитектура на обзорной экскурсии
Вологда православная
3 500
4 часа
Вологда православная
9 отзывов
Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
9 100
8 часов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
10 отзывов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
Здесь русский дух в веках произошёл
3 125
3 часа
Здесь русский дух в веках произошёл
32 отзыва