«В доме, где резной палисад»

Истории 📖 деревянных домов — это истории 📖 жителей города: дворян и купцов, учителей и врачей, арендодателей и квартиросъёмщиков начала XX века и жителей коммунальных квартир советского периода. А ещё это истории 📖 про то, как менялось отношение к исторической застройке и реставрационным технологиям.

Деревянные дома могут рассказать нам, как люди защищались от пожаров, зарабатывали деньги, лечились, учились, хитрили и занимались благотворительностью. Обо всём этом мы и будем узнавать на нашей экскурсии 🧭.

Важная информация: