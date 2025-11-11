Работа с пряжей — древний русский промысел, которому должна была обучиться каждая девушка.
На мастер-классе вы сможете окунуться в тёплую атмосферу прядильной мастерской, попробуете поработать на различных видах прялок, сделаете свою первую нить. А ещё — пообщаетесь с животными, которые дают шерсть для пряжи.
Описание мастер-класса
- Я расскажу о различных видах прялок, распространённых на Русском Севере.
- Познакомлю вас с особенностями росписи прялок в Вологодской области.
- Поделюсь интересными фактами, пословицами, поговорками о пряже и прядильном промысле.
Но главное в нашей встрече — работа руками
- Вы научитесь стричь овцу, чтобы получить шерсть.
- Узнаете о технологии работы с различными видами волокон.
- Получите практические навыки работы с веретеном.
- И создадите собственную пряжу!
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в прядильной мастерской, в зимнее время помещение отапливается.
- Будьте внимательны: мы будем работать с шерстью овцы и кролика, аллергия на них редко, но всё же встречается.
- Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет. Дети помладше могут пообщаться с животными и посмотреть как работают другие.
в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стен Спасо-Прилуцкого монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 23 туристов
Я — профессиональный прядильный мастер с богатым опытом работы. Создаю уникальные мастер-классы по прядению на веретене, где каждый участник может погрузиться в мир традиционного ремесла и создать свою первую нить.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 ноя 2025
Тема интересная, но осталось ощущение какой-то недосказанности, нехватки какого-то материала, теоретической интересной базы. То есть Евгения сама прекрасно знает материал, но научить пока не очень получается, много разговоров на отвлеченные
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Очень понравилось! Евгения замечательный рассказчик и учитель. Животные милые. Даже взрослым понравилось, а ребенок вообще в восторге.
Спасибо большое 🤗
А
Алиса
1 ноя 2025
Всё понравилось. Здорово, что можно взаимодействовать с животными, а потом научиться пользоваться прялкой. В конце забрала с собой сувенир на память - свою первую ниточку на веретене
Мария
31 окт 2025
сегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть с
настоящей живой овцы, дальше вычесывали шерсть и плели кудель (как в сказке у бабы яги). все очень атмосферно, взаправду и получили настоящую нить. очень здорово придумано! в процессе можно было гладить живого кролика. С детьми обязательно рекомендую! сын очень проникся
И
Ирина
19 окт 2025
Очень увлекательный мастер-класс! Евгения - мастер своего дела, очень интересно и подробно все рассказывает и показывает! Чудесные гуси, овечка (которых можно покормить) и кролик. Овечку подстригли, шерсть прочесали, попробовали себя в качестве пряльщицы на разных прялках. Будет классно всем - и взрослым и детям!
Царева
18 окт 2025
Евгения отличный рассказчик и учитель.
Меня поразило насколько продуманно и с любовью к своему мастерству составлена программа мероприятия.
Мы сначала покормили и погладили овечку, потом немного состригли с неё шерсти для нашего
