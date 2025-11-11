Мои заказы

«Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде

Создать пряжу своими руками и услышать о традициях ремесла
Работа с пряжей — древний русский промысел, которому должна была обучиться каждая девушка.

На мастер-классе вы сможете окунуться в тёплую атмосферу прядильной мастерской, попробуете поработать на различных видах прялок, сделаете свою первую нить. А ещё — пообщаетесь с животными, которые дают шерсть для пряжи.
4.9
6 отзывов
Описание мастер-класса

  • Я расскажу о различных видах прялок, распространённых на Русском Севере.
  • Познакомлю вас с особенностями росписи прялок в Вологодской области.
  • Поделюсь интересными фактами, пословицами, поговорками о пряже и прядильном промысле.

Но главное в нашей встрече — работа руками

  • Вы научитесь стричь овцу, чтобы получить шерсть.
  • Узнаете о технологии работы с различными видами волокон.
  • Получите практические навыки работы с веретеном.
  • И создадите собственную пряжу!

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в прядильной мастерской, в зимнее время помещение отапливается.
  • Будьте внимательны: мы будем работать с шерстью овцы и кролика, аллергия на них редко, но всё же встречается.
  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 5 лет. Дети помладше могут пообщаться с животными и посмотреть как работают другие.

в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00

Забронировать эту экскурсию

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стен Спасо-Прилуцкого монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 23 туристов
Я — профессиональный прядильный мастер с богатым опытом работы. Создаю уникальные мастер-классы по прядению на веретене, где каждый участник может погрузиться в мир традиционного ремесла и создать свою первую нить.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Е
Елена
11 ноя 2025
Тема интересная, но осталось ощущение какой-то недосказанности, нехватки какого-то материала, теоретической интересной базы. То есть Евгения сама прекрасно знает материал, но научить пока не очень получается, много разговоров на отвлеченные
читать дальше

темы. Нужна хорошая программа, отработанный материл и придерживаться его.

Не очень повезло с погодой, было прохладно, в сарайчике, где сам мастер-класс зимой будет очень холодно, он совсем для этого не предназначен. И очень хотелось бы обратить внимание, что просто необходимо сделать дорогу, потому что грязь была и дождь пошел, а у туристов не всегда много сменной обуви. Ну и в целом, это сервис, поэтому нужно такие вещи предусматривать.
Барашка и кролик замечательные:)

Ю
Юлия
2 ноя 2025
Очень понравилось! Евгения замечательный рассказчик и учитель. Животные милые. Даже взрослым понравилось, а ребенок вообще в восторге.
Спасибо большое 🤗
А
Алиса
1 ноя 2025
Всё понравилось. Здорово, что можно взаимодействовать с животными, а потом научиться пользоваться прялкой. В конце забрала с собой сувенир на память - свою первую ниточку на веретене
Всё понравилось. Здорово, что можно взаимодействовать с животными, а потом научиться пользоваться прялкой. В конце забрала с собой сувенир на память - свою первую ниточку на веретене
Мария
Мария
31 окт 2025
сегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть с
настоящей живой овцы, дальше вычесывали шерсть и плели кудель (как в сказке у бабы яги). все очень атмосферно, взаправду и получили настоящую нить. очень здорово придумано! в процессе можно было гладить живого кролика. С детьми обязательно рекомендую! сын очень проникся
сегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть с настоящей живой овцы, дальше вычесывали шерсть и плели кудель (как в сказке у бабы яги). все очень атмосферно, взаправду и получили настоящую нить. очень здорово придумано! в процессе можно было гладить живого кролика. С детьми обязательно рекомендую! сын очень проникся
И
Ирина
19 окт 2025
Очень увлекательный мастер-класс! Евгения - мастер своего дела, очень интересно и подробно все рассказывает и показывает! Чудесные гуси, овечка (которых можно покормить) и кролик. Овечку подстригли, шерсть прочесали, попробовали себя в качестве пряльщицы на разных прялках. Будет классно всем - и взрослым и детям!
Царева
Царева
18 окт 2025
Евгения отличный рассказчик и учитель.
Меня поразило насколько продуманно и с любовью к своему мастерству составлена программа мероприятия.
Мы сначала покормили и погладили овечку, потом немного состригли с неё шерсти для нашего
читать дальше

урока, затем эту шесть приготовили для прядения и только после этого подошли к прялке.
При этом я узнавала много новых и интересных деталей о самом процессе и истории ремесла.
Мастер-класс будет интересен и взрослым, и детям.
Спасибо за чудесный вечер!

