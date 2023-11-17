Вологда: история и современность

Обзорная экскурсия по центру города с профессиональным гидом
Увидите многочисленные памятники архитектуры 16-20 веков и узнаете, память о каких событиях и людях они хранят.
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Описание
Что вас ожидает
Набережная, тихие улочки и «вологодский кремль»
Мы пройдём по правому берегу реки Вологда, увидим место основания города — Ленивую площадку — и храмы на набережной Заречья. Заглянем на тихие улочки с деревянными домами, осмотрим остатки крепости времен Ивана Грозного и прикоснемся к истории Софийского собора. А также посетим Архиерейский двор, который сейчас называют «вологодским кремлём». Я поделюсь интересными фактами об этих местах и покажу старинные фото: они помогут лучше прочувствовать исторический колорит.
Торговые ряды, площадь Революции и дома с историей
Прогуливаясь мимо старинных торговых рядов, мы выйдем на самую короткую улицу Вологды — Каменный мост. С неё открывается вид на площадь Революции: я расскажу, как менялся её облик на протяжении 20 столетия. Кроме того, вы увидите здание бывшей мужской гимназии и узнаете о её выдающихся выпускниках. Рассмотрите монумент Героям Советского Союза и услышите о судьбе одного летчика. Завершится экскурсия возле особняка, который более 100 лет был резиденцией вологодских губернаторов.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Кремлёвской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.