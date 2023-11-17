Вологда: история и современность

Приглашаю вместе прогуляться по улицам и площадям старинной Вологды! Вы проследите её путь от небольшого городка на окраине Новгородской земли до губернского, а затем и областного центра. Увидите многочисленные памятники архитектуры 16-20 веков и узнаете, память о каких событиях и людях они хранят.

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Описание

Что вас ожидает

Набережная, тихие улочки и «вологодский кремль»

Мы пройдём по правому берегу реки Вологда, увидим место основания города — Ленивую площадку — и храмы на набережной Заречья. Заглянем на тихие улочки с деревянными домами, осмотрим остатки крепости времен Ивана Грозного и прикоснемся к истории Софийского собора. А также посетим Архиерейский двор, который сейчас называют «вологодским кремлём». Я поделюсь интересными фактами об этих местах и покажу старинные фото: они помогут лучше прочувствовать исторический колорит.

Торговые ряды, площадь Революции и дома с историей

Прогуливаясь мимо старинных торговых рядов, мы выйдем на самую короткую улицу Вологды — Каменный мост. С неё открывается вид на площадь Революции: я расскажу, как менялся её облик на протяжении 20 столетия. Кроме того, вы увидите здание бывшей мужской гимназии и узнаете о её выдающихся выпускниках. Рассмотрите монумент Героям Советского Союза и услышите о судьбе одного летчика. Завершится экскурсия возле особняка, который более 100 лет был резиденцией вологодских губернаторов.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.