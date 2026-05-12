Вологда: история и современность

Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Вологде, где вы сможете погрузиться в атмосферу прошлых веков и одновременно ощутить дыхание современного города.
Вас ждет знакомство с историческими памятниками, величественными храмами и читать дальшеуменьшить
уютными улочками, которые хранят в себе множество тайн и легенд.
Мы пройдем по берегу реки Вологда, увидим место основания города, осмотрим остатки древней крепости и посетим знаменитый «вологодский кремль». Вашему взору предстанут старинные торговые ряды, площадь Революции и здания с богатой историей.
Экскурсия не требует дополнительных расходов и подарит вам массу впечатлений и новых знаний о Вологде
Лучшее время для экскурсии по Вологде - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и цветущими садами. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и снега, но это не мешает насладиться историей и атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ленивая площадка
Храмы на набережной Заречья
Остатки крепости времен Ивана Грозного
Софийский собор
Архиерейский двор
Старинные торговые ряды
Каменный мост
Площадь Революции
Здание бывшей мужской гимназии
Монумент Героям Советского Союза
Особняк вологодских губернаторов
Описание экскурсии
Набережная, тихие улочки и «вологодский кремль»
Мы пройдём по правому берегу реки Вологда, увидим место основания города — Ленивую площадку — и храмы на набережной Заречья. Заглянем на тихие улочки с деревянными домами, осмотрим остатки крепости времен Ивана Грозного и прикоснёмся к истории Софийского собора. А также посетим Архиерейский двор, который сейчас называют «вологодским кремлём». Я поделюсь интересными фактами об этих местах и покажу старинные фото: они помогут лучше прочувствовать исторический колорит.
Торговые ряды, площадь Революции и дома с историей
Прогуливаясь мимо старинных торговых рядов, мы выйдем на самую короткую улицу Вологды — Каменный мост. С неё открывается вид на площадь Революции: я расскажу, как менялся её облик на протяжении 20 столетия. Кроме того, вы увидите здание бывшей мужской гимназии и узнаете о её выдающихся выпускниках. Рассмотрите монумент Героям Советского Союза и услышите о судьбе одного лётчика. Завершится экскурсия возле особняка, который более 100 лет был резиденцией вологодских губернаторов.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кремлёвской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 748 туристов
Здравствуйте! Я коренной вологжанин и профессиональный гид. С детства интересуюсь историей, географией и архитектурой родного края. Более 15 лет преподаю историю в школе. Буду рад помочь гостям Вологды узнать и полюбить наш древний город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Дата посещения: 10 мая 2026
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края! Павел не просто экскурсовод, а Учитель истории, а это много значит! Однозначно рекомендуем! В читать дальшеуменьшить
следующем году Вологде исполнится 880 лет, сейчас многие объекты реставрируются, и посмотреть их нет возможности! Но и сейчас, особенно в такой солнечный день, как было 10 мая, Вологда выглядит великолепно! Приезжайте! Получите незабываемые впечатления! Вологда- душа русского севера! А благодаря Павлу вы сможете ее лучше понять!
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О
Ольга
Погуляли по Вологде в сопровождении чудесного гида Павла. На экскурсии он нам рассказал как появилась Вологда,как менялась. Павел с интересом рассказывал о своем городе. Время экскурсии пролетело незаметно.
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Л
Лариса
Дата посещения: 2 ноя 2025
Интересная экскурсия!
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Светлана
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу города, узнали лучше его историю и современную жизнь. Было очень увлекательно, время экскурсии пролетело незаметно.
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А
Александра
Недавно побывали на пешеходной экскурсии по Вологде — и остались в полном восторге! Прогулка состоялась 4 июля 2026 года, и этот день запомнится надолго.
Наш экскурсовод, Павел, сразу покорил своим профессионализмом: читать дальшеуменьшить
рассказывал не заученные фразы, а живые истории с деталями, датами, именами, но без перегруза фактами. Было видно, что человек отлично знает материал и умеет его подать: темп речи комфортный, паузы в нужных местах, внимание к вопросам группы.
Особенно тронула искренняя любовь гида к родному городу. Он замечал мелочи: старинную резьбу на наличниках, необычные детали фасадов, старые таблички - и делился ими с такой теплотой, будто открывал нам свои самые дорогие воспоминания. Чувствовались настоящая гордость за Вологду и желание передать эту любовь гостям.
Заинтересованность экскурсовода в своём деле ощущалась в каждой минуте экскурсии: он не просто вёл группу по маршруту, а вовлекал, предлагал присмотреться, угадать назначение зданий, вспомнить похожие места в других городах. Благодаря этому прогулка получилась не просто познавательной, а по-настоящему увлекательной.
От всей души хотим поблагодарить нашего гида Павла за этот чудесный день! Желаем неиссякаемого вдохновения, благодарных слушателей и новых интересных маршрутов. Пусть любовь к Вологде и дальше помогает открывать её красоту для других людей! 😊
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Валерия
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида. Вместе с Павлом нам это удалось! За время экскурсии мы узнали очень много из читать дальшеуменьшить
истории города, а Павел, как местный житель, с воодушевлением рассказывал множество подробностей, которые не прочитаешь в интернете. Также Павел порекомендовал нам посетить экскурсию на колокольне рядом с Софийским собором -"Огни вечерней Вологды", которая проводится не каждый день. Мы с удовольствием посетили эту экскурсию тоже, а за рекомендацию Павлу отдельное спасибо! Нам очень понравилась Вологда, в следующий раз надо будет приехать на подольше, не все интересные локации успели посмотреть.
+2
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Входит в следующие категории Вологды
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