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Вологда: история и современность

Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Вологде, где вы сможете погрузиться в атмосферу прошлых веков и одновременно ощутить дыхание современного города.

Вас ждет знакомство с историческими памятниками, величественными храмами и
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уютными улочками, которые хранят в себе множество тайн и легенд.

Мы пройдем по берегу реки Вологда, увидим место основания города, осмотрим остатки древней крепости и посетим знаменитый «вологодский кремль». Вашему взору предстанут старинные торговые ряды, площадь Революции и здания с богатой историей.

Экскурсия не требует дополнительных расходов и подарит вам массу впечатлений и новых знаний о Вологде

5
93 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Вологды
  • 🏛️ Архитектурные памятники 16-20 веков
  • 📸 Старинные фотографии и факты
  • 🌳 Прогулка по набережной и тихим улочкам
  • 🏰 Вологодский кремль и Софийский собор
  • 🎓 Истории выдающихся выпускников гимназии
  • ✈️ Монумент Героям Советского Союза

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Вологде - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует зеленью и цветущими садами. Май и сентябрь также подойдут для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальное время года, особенно зимой, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода и снега, но это не мешает насладиться историей и атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Вологда: история и современность
Вологда: история и современность
Вологда: история и современность

Что можно увидеть

  • Ленивая площадка
  • Храмы на набережной Заречья
  • Остатки крепости времен Ивана Грозного
  • Софийский собор
  • Архиерейский двор
  • Старинные торговые ряды
  • Каменный мост
  • Площадь Революции
  • Здание бывшей мужской гимназии
  • Монумент Героям Советского Союза
  • Особняк вологодских губернаторов

Описание экскурсии

Набережная, тихие улочки и «вологодский кремль»

Мы пройдём по правому берегу реки Вологда, увидим место основания города — Ленивую площадку — и храмы на набережной Заречья. Заглянем на тихие улочки с деревянными домами, осмотрим остатки крепости времен Ивана Грозного и прикоснёмся к истории Софийского собора. А также посетим Архиерейский двор, который сейчас называют «вологодским кремлём». Я поделюсь интересными фактами об этих местах и покажу старинные фото: они помогут лучше прочувствовать исторический колорит.

Торговые ряды, площадь Революции и дома с историей

Прогуливаясь мимо старинных торговых рядов, мы выйдем на самую короткую улицу Вологды — Каменный мост. С неё открывается вид на площадь Революции: я расскажу, как менялся её облик на протяжении 20 столетия. Кроме того, вы увидите здание бывшей мужской гимназии и узнаете о её выдающихся выпускниках. Рассмотрите монумент Героям Советского Союза и услышите о судьбе одного лётчика. Завершится экскурсия возле особняка, который более 100 лет был резиденцией вологодских губернаторов.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кремлёвской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 748 туристов
Здравствуйте! Я коренной вологжанин и профессиональный гид. С детства интересуюсь историей, географией и архитектурой родного края. Более 15 лет преподаю историю в школе. Буду рад помочь гостям Вологды узнать и полюбить наш древний город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 10 мая 2026
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Павел не просто экскурсовод, а Учитель истории, а это много значит!
Однозначно рекомендуем!
В
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следующем году Вологде исполнится 880 лет, сейчас многие объекты реставрируются, и посмотреть их нет возможности!
Но и сейчас, особенно в такой солнечный день, как было 10 мая, Вологда выглядит великолепно!
Приезжайте! Получите незабываемые впечатления! Вологда- душа русского севера!
А благодаря Павлу вы сможете ее лучше понять!

Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
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О
Погуляли по Вологде в сопровождении чудесного гида Павла. На экскурсии он нам рассказал как появилась Вологда,как менялась. Павел с интересом рассказывал о своем городе. Время экскурсии пролетело незаметно.
Погуляли по Вологде в сопровождении чудесного гида Павла. На экскурсии он нам рассказал как появилась Вологда,как
Погуляли по Вологде в сопровождении чудесного гида Павла. На экскурсии он нам рассказал как появилась Вологда,как
Погуляли по Вологде в сопровождении чудесного гида Павла. На экскурсии он нам рассказал как появилась Вологда,как
Погуляли по Вологде в сопровождении чудесного гида Павла. На экскурсии он нам рассказал как появилась Вологда,как
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Л
Дата посещения: 2 ноя 2025
Интересная экскурсия!
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Светлана
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу города, узнали лучше его историю и современную жизнь. Было очень увлекательно, время экскурсии пролетело незаметно.
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу
Спасибо Павлу за интересный и глубокий рассказ о его родной Вологде. Благодаря ему мы почувствовали душу
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А
Недавно побывали на пешеходной экскурсии по Вологде — и остались в полном восторге! Прогулка состоялась 4 июля 2026 года, и этот день запомнится надолго.

Наш экскурсовод, Павел, сразу покорил своим профессионализмом:
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рассказывал не заученные фразы, а живые истории с деталями, датами, именами, но без перегруза фактами. Было видно, что человек отлично знает материал и умеет его подать: темп речи комфортный, паузы в нужных местах, внимание к вопросам группы.

Особенно тронула искренняя любовь гида к родному городу. Он замечал мелочи: старинную резьбу на наличниках, необычные детали фасадов, старые таблички - и делился ими с такой теплотой, будто открывал нам свои самые дорогие воспоминания. Чувствовались настоящая гордость за Вологду и желание передать эту любовь гостям.

Заинтересованность экскурсовода в своём деле ощущалась в каждой минуте экскурсии: он не просто вёл группу по маршруту, а вовлекал, предлагал присмотреться, угадать назначение зданий, вспомнить похожие места в других городах. Благодаря этому прогулка получилась не просто познавательной, а по-настоящему увлекательной.

От всей души хотим поблагодарить нашего гида Павла за этот чудесный день! Желаем неиссякаемого вдохновения, благодарных слушателей и новых интересных маршрутов. Пусть любовь к Вологде и дальше помогает открывать её красоту для других людей! 😊

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Валерия
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида. Вместе с Павлом нам это удалось! За время экскурсии мы узнали очень много из
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истории города, а Павел, как местный житель, с воодушевлением рассказывал множество подробностей, которые не прочитаешь в интернете. Также Павел порекомендовал нам посетить экскурсию на колокольне рядом с Софийским собором -"Огни вечерней Вологды", которая проводится не каждый день. Мы с удовольствием посетили эту экскурсию тоже, а за рекомендацию Павлу отдельное спасибо! Нам очень понравилась Вологда, в следующий раз надо будет приехать на подольше, не все интересные локации успели посмотреть.

Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.+2
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.
Мы никогда раньше не были в Вологде, и хотелось познакомиться с городом в компании опытного гида.
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Входит в следующие категории Вологды

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