Вологда: история и современность

Обзорная экскурсия по центру города с профессиональным гидом

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Ответы на вопросы
Приглашаю вместе прогуляться по улицам и площадям старинной Вологды! Вы проследите её путь от небольшого городка на окраине Новгородской земли до губернского, а затем и областного центра.

Увидите многочисленные памятники архитектуры 16-20 веков и узнаете, память о каких событиях и людях они хранят.
Вологда: история и современность
Вологда: история и современность
Вологда: история и современность
Вологда: история и современность
Вологда: история и современность
Вологда: история и современность
Вологда: история и современность
Вологда: история и современность
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Набережная, тихие улочки и «вологодский кремль»

Мы пройдём по правому берегу реки Вологда, увидим место основания города — Ленивую площадку — и храмы на набережной Заречья. Заглянем на тихие улочки с деревянными домами, осмотрим остатки крепости времен Ивана Грозного и прикоснемся к истории Софийского собора. А также посетим Архиерейский двор, который сейчас называют «вологодским кремлём». Я поделюсь интересными фактами об этих местах и покажу старинные фото: они помогут лучше прочувствовать исторический колорит.

Торговые ряды, площадь Революции и дома с историей

Прогуливаясь мимо старинных торговых рядов, мы выйдем на самую короткую улицу Вологды — Каменный мост. С неё открывается вид на площадь Революции: я расскажу, как менялся её облик на протяжении 20 столетия. Кроме того, вы увидите здание бывшей мужской гимназии и узнаете о её выдающихся выпускниках. Рассмотрите монумент Героям Советского Союза и услышите о судьбе одного летчика. Завершится экскурсия возле особняка, который более 100 лет был резиденцией вологодских губернаторов.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Кремлёвской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Софийский собор
Популярные места
Святые места
Площадь Революции
Вологодский Кремль
Архиерейский двор
Здание мужской гимназии
Самое главное
Ленивая площадка с памятником 800-летия Вологды

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