Удивительная Вологда сквозь века

На прогулке по Вологде вы узнаете её историю, легенды и увидите знаменитый резной палисад. Откройте для себя город, полный тайн и красоты
На индивидуальной экскурсии по Вологде можно узнать об истории города с 13 по 21 века.

Прогулка охватывает ключевые достопримечательности, включая Арт-объект «Дверь в Вологду», памятник Герасиму и дом купца Караулова. Участники услышат легенды о Вологде, познакомятся с её архитектурой и узнают о знаменитых жителях. Это уникальная возможность понять роль Вологды в истории России и развенчать мифы о резном палисаде
4.9
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Вологды
  • 🖼️ Знакомство с уникальной архитектурой
  • 🗣️ Легенды и мифы города
  • 🎨 Арт-объекты и памятники
  • 🏛️ Важные исторические места
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Арт-объект «Дверь в Вологду»
  • Памятник преподобному Герасиму
  • Дом купца Караулова
  • Центр народных художественных промыслов
  • Храмовый ансамбль церкви Ильи Пророка
  • Кремлёвский парк
  • Кованая скамейка «Посидим - поокаем»
  • Арт-объект "Памятник букве"О "
  • Архитектурный комплекс архиерейского двора

Описание экскурсии

Это обзорная экскурсия, охватывающая основные вехи развития города с 13 по 21 века. Я расскажу о богатой истории Вологды, её взлетах и падениях, а также самых знаменитых жителях. А помогут мне в этом городские достопримечательности:

  • Арт-объект «Дверь в Вологду» на Верхнем Посаде
  • Памятник преподобному Герасиму, небесному покровителю Вологды
  • Дом купца Караулова, богато украшенный вологодской пропильной резьбой (про тот самый палисад поговорим именно здесь!)
  • Центр народных художественных промыслов и ремёсел
  • Храмовый ансамбль церкви Ильи Пророка в Каменье
  • Дома, усадьбы и дворянские особняки, олицетворяющие дореволюционный быт зажиточных горожан
  • Кремлёвский парк, где сохранились остатки крепостного рва Вологодской крепости
  • Кованая скамейка «Посидим — поокаем» — памятник вологодскому говору
  • Арт-объект «Памятник букве «О»
  • Архитектурный комплекс архиерейского двора, Софийского собора, колокольни и Воскресенского собора
  • Современная Торговая площадь и церкви на Торгу
  • Самая короткая улица в Вологде и современный административный центр города с загадочной дверью в никуда
  • Гостиницы «Эрмитаж», «Пассаж» и «Золотой Якорь»

В лёгкой и доступной форме я расскажу главное о городе: не только исторические факты, но и городские сплетни, слухи и курьёзы. Вы узнаете:

  • Что гласит легенда об основании города и что подтверждено археологами
  • Какие есть версии возникновения названия «Вологда»
  • Как в Вологду приезжали Иван Грозный, Пётр I, Александр I и Александр II
  • Чем примечателен «вологодский» тип деревянного дома

А ещё мы послушаем Вологодский говор и стихиры Ивана Грозного, пение вологодской свистульки на Соборной площади, стихи Николая Рубцова и Константина Батюшкова, а если повезёт — и перезвон колоколов на колокольне.

Организационные детали

  • Экскурсия не подойдет для маленьких детей до 12 лет и для пожилых людей с ограничениями движения без сопровождения помощника
  • При неблагоприятных погодных условиях маршрут экскурсии может быть сокращен с окончанием на Соборной площади.

Марина
Марина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 155 туристов
Я живу в Вологде не с самого рождения, но вот уже более 30 лет. Подлинный интерес к городу пришёл, когда я начала путешествовать. Узнавая об истории и архитектуре других городов
и стран, я поняла, что совсем ничего не знаю о том месте, где живу, и начала жадно впитывать знания. А потом я встретила увлеченных краеведов и влюбилась в профессию гида. По основному роду деятельности я — преподаватель, поэтому люблю чётко структурировать информацию и не перегружать лишними фактами, не просто рассказывать, а строить общение в виде беседы, задавать вопросы, наводить на размышления. Для разнообразия иллюстрирую свой рассказ аудиотреками, редкими снимками и поэтическими минутками.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

Удивительная Вологда сквозь века (Евгения)Удивительная Вологда сквозь века (Евгения)Удивительная Вологда сквозь века (Евгения)Удивительная Вологда сквозь века (Евгения)Удивительная Вологда сквозь века (Евгения)Удивительная Вологда сквозь века (Евгения)Удивительная Вологда сквозь века (Екатерина)Удивительная Вологда сквозь века (Екатерина)Удивительная Вологда сквозь века (Екатерина)Удивительная Вологда сквозь века (Екатерина)Удивительная Вологда сквозь века (Екатерина)Удивительная Вологда сквозь века (Екатерина)Удивительная Вологда сквозь века (Екатерина)Удивительная Вологда сквозь века (Евгений)Удивительная Вологда сквозь века (виктория)Удивительная Вологда сквозь века (виктория)Удивительная Вологда сквозь века (виктория)Удивительная Вологда сквозь века (виктория)Удивительная Вологда сквозь века (виктория)Удивительная Вологда сквозь века (виктория)
Р
Роженчикова
30 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Гид Марина погрузила в историю северного русского города. Также мы узнали многое о том, как и чем Вологда живет сейчас. С удовольствием будем рекомендовать экскурсию всем своим друзьям и знакомым, независимо от возраста.
Евгения
Евгения
12 окт 2025
11.10.25 г. были на экскурсии "Удивительная Вологда сквозь века". Экскурсия в целом понравилась. Гид Марина интересный рассказчик. Форма подачи материала была в виде рассказа, беседы с участниками экскурсии, поэтому информация усваивалась более легко и просто. Спасибо за приятные впечатления!
Григорий
Григорий
9 окт 2025
Позновательно, хорошо и грамотно!
Е
Елена
3 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно. Марина интересный рассказчик искренне любящий свой город.
Е
Екатерина
31 авг 2025
Нашим гидом была Марина. Очень благодарны, за её понимание, немного задержались в дороге.
Сама экскурсия была интересной, и познавательной. Вологда прекрасный город, и навсегда останется в моем сердечке.
По экскурсии,
Марина очень интересно рассказала о Вологде, прошлись по многим значимым местам.
Единственное, что мне и моим друзьям не понравилось, как нам показалось, экскурсовод, очень тянула время. Останавливались в местах, на которые хватило бы и пару минут, ни чего такого особенного, но т. к. люди воспитанные) ждали экскурсовода, когда она закончит повествование об этом месте, а интересные локации, наоборот не хватило время рассмотреть..
Но в целом, экскурсия понравилась.
Как обзорная, для знакомства с городом интересна, по факту она занимает не 2 часа, а 1-1.5 ч. Обойти маршрут можно за 30 минут, с пояснениями час)))

И
Ирина
29 авг 2025
Хочу сказать большое спасибо Марине за увлекательную прогулку по Вологде. В непринуждённой беседе получили много интересной информации.
Е
Евгений
20 авг 2025
С Мариной заранее договорились об экскурсии озорной по Вологде. Встретились вовремя, очень приятно погуляли. Марина дилкатно и с любовью рассказала о Вологде.
Е
Елена
21 июл 2025
Здравствуйте! Экскурсию проводила экскурсовод Марина доступным языком и не загружая особо датами, интересно и с любовью к городу о котором рассказывает! Марина помогла сориентироваться и обратила внимание на места, которые желательно рассмотреть более углубленно! Спасибо огромное Марине! Елена и Юлия, Москва
В
Валентина
6 июл 2025
Большое спасибо Марине за великолепную экскурсию, душевное отношение и помощь в планировании дополнительных мероприятий в Вологде! 🌸
О
Олег
6 июл 2025
Мы благодарны Марине за интересную экскурсию. В ходе экскурсии мы многое узнали об истории Вологды, об ее архитектуре и резном палисаде, прониклись очарованием тихих улочек и деревянных домов Вологды. Марина увлекательно рассказала об исторических событиях, связанных с городом, о знаменитых людях и исторических личностях, оставивших свой след в истории Вологды. Время экскурсии пролетело для нас незаметно.
Л
Людмила
20 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Марина отличный рассказчик и гид. Два часа пролетели не заметно, познавательно и не принужденно. Буду рекомендовать и в следующий приезд воспользуемся еще раз услугами этого гида. Спасибо огромное.
Н
Надежда
17 июн 2025
Провели с Мариной чудесные 3 часа экскурсии по Вологде. Несмотря на то, что это не первая наша поездка было ощущение, что город мы видим впервые. Марина показала нам уголки старой Вологды, с любовью рассказывала о городе, его истории, ее жителях.
в
виктория
5 июн 2025
Нам провели увлекательную экскурсию по городу Вологда. Мы прошли по главным достопримечательностям, узнали много интересного о истории и культуре города.
Наш гид, Марина, был очень хорошо подготовлен и четко следовал графику
экскурсии, что позволило нам посетить все запланированные места и узнать много нового. Мы увидели Вологодский кремль, Спасо-Прилуцкий монастырь, резиной палисад и другие интересные места.
Особенно хотелось бы отметить, что наш гид был не только профессиональным экскурсоводом, но и интересным собеседником, который мог ответить на любые вопросы и рассказать много интересных историй.
В целом, наша экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Мы рекомендуем ее всем, кто хочет узнать больше о городе Вологде и его достопримечательностях. Большое спасибо нашему гиду за отличную работу и профессионализм!

О
Ольга
21 мая 2025
Огромное спасибо Марине. Жалко что экскурсия только 2 часа. Очень интересно и познавательно.
Светлана
Светлана
6 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Марина доходчиво и интересно рассказывает + есть доп. материал с фотографиями.
Спасибо за прогулку по городу!

