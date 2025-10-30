На индивидуальной экскурсии по Вологде можно узнать об истории города с 13 по 21 века. Прогулка охватывает ключевые достопримечательности, включая Арт-объект «Дверь в Вологду», памятник Герасиму и дом купца Караулова. Участники услышат легенды о Вологде, познакомятся с её архитектурой и узнают о знаменитых жителях. Это уникальная возможность понять роль Вологды в истории России и развенчать мифы о резном палисаде

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Это обзорная экскурсия, охватывающая основные вехи развития города с 13 по 21 века. Я расскажу о богатой истории Вологды, её взлетах и падениях, а также самых знаменитых жителях. А помогут мне в этом городские достопримечательности:

Арт-объект «Дверь в Вологду» на Верхнем Посаде

Памятник преподобному Герасиму, небесному покровителю Вологды

Дом купца Караулова, богато украшенный вологодской пропильной резьбой (про тот самый палисад поговорим именно здесь!)

Центр народных художественных промыслов и ремёсел

Храмовый ансамбль церкви Ильи Пророка в Каменье

Дома, усадьбы и дворянские особняки, олицетворяющие дореволюционный быт зажиточных горожан

Кремлёвский парк, где сохранились остатки крепостного рва Вологодской крепости

Кованая скамейка «Посидим — поокаем» — памятник вологодскому говору

Арт-объект «Памятник букве «О»

Архитектурный комплекс архиерейского двора, Софийского собора, колокольни и Воскресенского собора

Современная Торговая площадь и церкви на Торгу

Самая короткая улица в Вологде и современный административный центр города с загадочной дверью в никуда

Гостиницы «Эрмитаж», «Пассаж» и «Золотой Якорь»

В лёгкой и доступной форме я расскажу главное о городе: не только исторические факты, но и городские сплетни, слухи и курьёзы. Вы узнаете:

Что гласит легенда об основании города и что подтверждено археологами

Какие есть версии возникновения названия «Вологда»

Как в Вологду приезжали Иван Грозный, Пётр I, Александр I и Александр II

Чем примечателен «вологодский» тип деревянного дома

А ещё мы послушаем Вологодский говор и стихиры Ивана Грозного, пение вологодской свистульки на Соборной площади, стихи Николая Рубцова и Константина Батюшкова, а если повезёт — и перезвон колоколов на колокольне.

Организационные детали