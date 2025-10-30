На индивидуальной экскурсии по Вологде можно узнать об истории города с 13 по 21 века.
Прогулка охватывает ключевые достопримечательности, включая Арт-объект «Дверь в Вологду», памятник Герасиму и дом купца Караулова. Участники услышат легенды о Вологде, познакомятся с её архитектурой и узнают о знаменитых жителях. Это уникальная возможность понять роль Вологды в истории России и развенчать мифы о резном палисаде
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Вологды
- 🖼️ Знакомство с уникальной архитектурой
- 🗣️ Легенды и мифы города
- 🎨 Арт-объекты и памятники
- 🏛️ Важные исторические места
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Арт-объект «Дверь в Вологду»
- Памятник преподобному Герасиму
- Дом купца Караулова
- Центр народных художественных промыслов
- Храмовый ансамбль церкви Ильи Пророка
- Кремлёвский парк
- Кованая скамейка «Посидим - поокаем»
- Арт-объект "Памятник букве"О "
- Архитектурный комплекс архиерейского двора
Описание экскурсии
Это обзорная экскурсия, охватывающая основные вехи развития города с 13 по 21 века. Я расскажу о богатой истории Вологды, её взлетах и падениях, а также самых знаменитых жителях. А помогут мне в этом городские достопримечательности:
- Арт-объект «Дверь в Вологду» на Верхнем Посаде
- Памятник преподобному Герасиму, небесному покровителю Вологды
- Дом купца Караулова, богато украшенный вологодской пропильной резьбой (про тот самый палисад поговорим именно здесь!)
- Центр народных художественных промыслов и ремёсел
- Храмовый ансамбль церкви Ильи Пророка в Каменье
- Дома, усадьбы и дворянские особняки, олицетворяющие дореволюционный быт зажиточных горожан
- Кремлёвский парк, где сохранились остатки крепостного рва Вологодской крепости
- Кованая скамейка «Посидим — поокаем» — памятник вологодскому говору
- Арт-объект «Памятник букве «О»
- Архитектурный комплекс архиерейского двора, Софийского собора, колокольни и Воскресенского собора
- Современная Торговая площадь и церкви на Торгу
- Самая короткая улица в Вологде и современный административный центр города с загадочной дверью в никуда
- Гостиницы «Эрмитаж», «Пассаж» и «Золотой Якорь»
В лёгкой и доступной форме я расскажу главное о городе: не только исторические факты, но и городские сплетни, слухи и курьёзы. Вы узнаете:
- Что гласит легенда об основании города и что подтверждено археологами
- Какие есть версии возникновения названия «Вологда»
- Как в Вологду приезжали Иван Грозный, Пётр I, Александр I и Александр II
- Чем примечателен «вологодский» тип деревянного дома
А ещё мы послушаем Вологодский говор и стихиры Ивана Грозного, пение вологодской свистульки на Соборной площади, стихи Николая Рубцова и Константина Батюшкова, а если повезёт — и перезвон колоколов на колокольне.
Организационные детали
- Экскурсия не подойдет для маленьких детей до 12 лет и для пожилых людей с ограничениями движения без сопровождения помощника
- При неблагоприятных погодных условиях маршрут экскурсии может быть сокращен с окончанием на Соборной площади.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 155 туристов
Я живу в Вологде не с самого рождения, но вот уже более 30 лет. Подлинный интерес к городу пришёл, когда я начала путешествовать. Узнавая об истории и архитектуре других городовЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Р
Роженчикова
30 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Гид Марина погрузила в историю северного русского города. Также мы узнали многое о том, как и чем Вологда живет сейчас. С удовольствием будем рекомендовать экскурсию всем своим друзьям и знакомым, независимо от возраста.
Евгения
12 окт 2025
11.10.25 г. были на экскурсии "Удивительная Вологда сквозь века". Экскурсия в целом понравилась. Гид Марина интересный рассказчик. Форма подачи материала была в виде рассказа, беседы с участниками экскурсии, поэтому информация усваивалась более легко и просто. Спасибо за приятные впечатления!
Григорий
9 окт 2025
Позновательно, хорошо и грамотно!
Е
Елена
3 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно. Марина интересный рассказчик искренне любящий свой город.
Е
Екатерина
31 авг 2025
Нашим гидом была Марина. Очень благодарны, за её понимание, немного задержались в дороге.
Сама экскурсия была интересной, и познавательной. Вологда прекрасный город, и навсегда останется в моем сердечке.
По экскурсии,
Сама экскурсия была интересной, и познавательной. Вологда прекрасный город, и навсегда останется в моем сердечке.
По экскурсии,
И
Ирина
29 авг 2025
Хочу сказать большое спасибо Марине за увлекательную прогулку по Вологде. В непринуждённой беседе получили много интересной информации.
Е
Евгений
20 авг 2025
С Мариной заранее договорились об экскурсии озорной по Вологде. Встретились вовремя, очень приятно погуляли. Марина дилкатно и с любовью рассказала о Вологде.
Е
Елена
21 июл 2025
Здравствуйте! Экскурсию проводила экскурсовод Марина доступным языком и не загружая особо датами, интересно и с любовью к городу о котором рассказывает! Марина помогла сориентироваться и обратила внимание на места, которые желательно рассмотреть более углубленно! Спасибо огромное Марине! Елена и Юлия, Москва
В
Валентина
6 июл 2025
Большое спасибо Марине за великолепную экскурсию, душевное отношение и помощь в планировании дополнительных мероприятий в Вологде! 🌸
О
Олег
6 июл 2025
Мы благодарны Марине за интересную экскурсию. В ходе экскурсии мы многое узнали об истории Вологды, об ее архитектуре и резном палисаде, прониклись очарованием тихих улочек и деревянных домов Вологды. Марина увлекательно рассказала об исторических событиях, связанных с городом, о знаменитых людях и исторических личностях, оставивших свой след в истории Вологды. Время экскурсии пролетело для нас незаметно.
Л
Людмила
20 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Марина отличный рассказчик и гид. Два часа пролетели не заметно, познавательно и не принужденно. Буду рекомендовать и в следующий приезд воспользуемся еще раз услугами этого гида. Спасибо огромное.
Н
Надежда
17 июн 2025
Провели с Мариной чудесные 3 часа экскурсии по Вологде. Несмотря на то, что это не первая наша поездка было ощущение, что город мы видим впервые. Марина показала нам уголки старой Вологды, с любовью рассказывала о городе, его истории, ее жителях.
в
виктория
5 июн 2025
Нам провели увлекательную экскурсию по городу Вологда. Мы прошли по главным достопримечательностям, узнали много интересного о истории и культуре города.
Наш гид, Марина, был очень хорошо подготовлен и четко следовал графику
Наш гид, Марина, был очень хорошо подготовлен и четко следовал графику
Наш гид, Марина, был очень хорошо подготовлен и четко следовал графику
О
Ольга
21 мая 2025
Огромное спасибо Марине. Жалко что экскурсия только 2 часа. Очень интересно и познавательно.
Светлана
6 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Марина доходчиво и интересно рассказывает + есть доп. материал с фотографиями.
Спасибо за прогулку по городу!
Спасибо за прогулку по городу!
Спасибо за прогулку по городу!
