Прогулка по историческому центру Вологды с осмотром как «открыточных» видов, так и потайных уголков города.
В ходе экскурсии мы увидим архитектурные и скульптурные памятники, средовую деревянную застройку, поговорим как о Вологде древней, так и совсем недавней истории.
суббота 10:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремлевская площадь, 12, у музея Кружева
Завершение: Советский проспект, 6, рядом с почтамтом
Когда и сколько длится?
Когда: суббота 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вологде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них