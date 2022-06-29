Прогулка по историческому центру Вологды с осмотром как «открыточных» видов, так и потайных уголков города.



В ходе экскурсии мы увидим архитектурные и скульптурные памятники, средовую деревянную застройку, поговорим как о Вологде древней, так и совсем недавней истории.