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Обзорная экскурсия по Вологде

4.3
3 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Вологды
На берегу реки Вологды находится одноименный город 🏙️.

Город Вологда — центр Русского севера, который известен своим деревянным зодчеством и церковной архитектурой.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по улочкам и узнаете больше об истории 📖 этого места, рассмотрите величественные соборы и увидите старинные усадьбы.

Никакие новостройки не заменят красоту прошлых веков!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Вологде
Обзорная экскурсия по Вологде

Что вы увидите

  • Вологодский кремль
  • Софийский собор
  • комплекс Архиерейского двора
  • Церковь Покрова XVIII века
  • Соборная горка
  • купеческие и дворянские особняки.
Прогулка по центру Русского севера — Вологде. Городу, который славится деревянным зодчеством, вологодским кружевом, церковной архитектурой.
Мы увидим Вологодский кремль, Софийский собор, комплекс Архиерейского двора (его каменные стены и основные здания построены в XVII—XVIII вв. еках). Церковь ⛪ Покрова XVIII века. Пройдем по Соборной горке на правом берегу реки Вологды. Находящиеся здесь здания предназначались для книгохранилища — знаменитой библиотеки Ивана Грозного.
Продолжим экскурсию ⛳ в центральной части города. Увидим купеческие и дворянские особняки, торговые ряды и гостиницы. Познакомимся с основными архитектурными стилями конца XVIII-начала XX веков: от классицизма и ампира до модерна и рационализма.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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