Прогулка по центру Русского севера — Вологде. Городу, который славится деревянным зодчеством, вологодским кружевом, церковной архитектурой.
Мы увидим Вологодский кремль, Софийский собор, комплекс Архиерейского двора (его каменные стены и основные здания построены в XVII—XVIII вв. еках). Церковь ⛪ Покрова XVIII века. Пройдем по Соборной горке на правом берегу реки Вологды. Находящиеся здесь здания предназначались для книгохранилища — знаменитой библиотеки Ивана Грозного.
Продолжим экскурсию ⛳ в центральной части города. Увидим купеческие и дворянские особняки, торговые ряды и гостиницы. Познакомимся с основными архитектурными стилями конца XVIII-начала XX веков: от классицизма и ампира до модерна и рационализма.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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