Прогулка по центру Русского севера — Вологде. Городу, который славится деревянным зодчеством, вологодским кружевом, церковной архитектурой.

Мы увидим Вологодский кремль, Софийский собор, комплекс Архиерейского двора (его каменные стены и основные здания построены в XVII—XVIII вв. еках). Церковь ⛪ Покрова XVIII века. Пройдем по Соборной горке на правом берегу реки Вологды. Находящиеся здесь здания предназначались для книгохранилища — знаменитой библиотеки Ивана Грозного.

Продолжим экскурсию ⛳ в центральной части города. Увидим купеческие и дворянские особняки, торговые ряды и гостиницы. Познакомимся с основными архитектурными стилями конца XVIII-начала XX веков: от классицизма и ампира до модерна и рационализма.