Новый год у вологодских викингов. Автобусный тур в Вологду на 3 дня

Новый год у вологодских викингов
Приглашаем вас провести незабываемый Новый год в Вологде! Этот тур подарит вам возможность окунуться в атмосферу древних викингов, которые когда-то обитали на этих землях.

По маршруту вы посетите музей «Царство Ряпушки»
в Переславль-Залесском, Ростов Великий и его знаменитый Кремль, затем отправитесь в Вологду, где вы окунетесь в мир кружева и посетите северную святыню – Ферапонтов монастырь, украшенный фресками Дионисия.

Не пропустите и интерактивные программы «Зимний Солнцеворот» или «Йоль-Карачун», которые познакомят вас с традициями и обычаями древних времен.

Ближайшие даты:
31
дек

Программа тура по дням

1 день

Переславль-Залесский - Ростов Великий

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Переезд в Переславль-Залесский (~ 140 км). Путевая информация.

Посещение музея «Царство ряпушки».

В ходе экскурсии вам поведают, почему эта рыбка уникальна и за что была удостоена чести быть увековеченной на гербе города, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.

Вы узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.

В завершении программы радушные хозяева предложат гостям отведать рыбки в сопровождении крафтового пива.

Транзитная обзорная экскурсия в Переславле-Залесском (без выходов).

Отправление в Ростов Великий.

Обед в кафе города.

Путевая обзорная экскурсия по городу с посещением Ростовского кремля.

Ростов Великий, расположенный в Ярославской области в двухстах километрах от Москвы, — один из древнейших и красивейших городов Золотого кольца России. История города уходит вглубь веков.

Первое упоминание о Ростове встречается в летописи «Повесть временных лет», а в 2012 году город отпраздновал 1150-летие.

Визитной карточкой Ростова Великого по праву является Ростовский кремль, расположенный в самом центре города, и величественный Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь.

Древний Ростов знаменит не только своими памятниками, колокольными звонами и православными святынями, но и народными исконно ростовскими промыслами: ростовской финифтью и чернолощеной керамикой.

Посещение Ростовского кремля — самого грандиозного сооружения города. Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада.

Церкви Архиерейского двора соединены между собой с помощью переходов по крепостным стенам. Именно здесь проходили съемки так любимого нами фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

15:00 Переезд в Вологду (~ 250 км).

Размещение в отеле «Спасская», г. Вологда — 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года 2026!

Новогодний банкет в ресторане отеля «Спасская» (за доп. плату).

При заказе банкета просьба выбрать блюдо на горячее, а также алкогольный напиток и указать это в примечании к бронированию.

Переславль-Залесский - Ростов ВеликийПереславль-Залесский - Ростов ВеликийПереславль-Залесский - Ростов ВеликийПереславль-Залесский - Ростов ВеликийПереславль-Залесский - Ростов Великий
2 день

Сугорье. Ферапонтов монастырь

Поздний завтрак в ресторане отеля.

11:00 Отправление в Сугорье (~ 130 км).

Сугорье — так в далекой древности называлась покрытая холмами часть Белозерского княжества по левобережью реки Шексны.

Сегодня эти лесные и озерные места знамениты на весь мир своими православными монастырями – Кирилло-Белозерским, Ферапонтовым, Горицким, основанными в XV-XVI вв.

Земли, расположенные здесь же, по левобережью реки Шексны, в старину были известны под певучим названием Сугорье. Управлялись они князьями Сугорскими, жившими в своих укрепленных усадьбах – дворах с дружиной и челядью.

Правили они мудро и справедливо, а в лихую годину отважно вставали на защиту родной земли.

В период раннего средневековья шведские викинги с о. Готланд – воины и купцы, были частыми гостями на Руси, включая Сугорье, где они останавливались для отдыха и меновой торговли.

Много минуло веков с той поры, но не прервалась связь времен: как и прежде, гордо высится над величавой Шексной мощная сторожевая башня – вежа, а распахнутые резные ворота приглашают гостей посетить удивительное место – древнерусскую парадную палату для пиров и приемов «Княжеская гридница».

Интерактивная программа «Зимний Солнцеворот» или «Йоль-Карачун».

В ходе экскурсии Вы сможете прикоснуться к народным новогодним традициям и узнать, как проходило празднование древнего славянского Нового года – Зимнего Солнцеворота или Карачуна и праздника Йоль скандинавских народов и сменившего их светлого праздника Рождества Христова.

А после насыщенной программы — чаепитие с традиционными новогодними лакомствами — рогульками и йольским поленом.

Переезд в Ферапонтово (~ 20 км).

Обед в кафе.

Экскурсия по территории монастыря, а также посещение собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия.

Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ансамбль Ферапонтова монастыря уникален по красоте, подлинности, согласованности архитектурных деталей разных столетий, объединяющих его в единое целое.

Здания монастыря, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров.

Возвращение в Вологду.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура с ужином).

3 день

Вологда

Завтрак в ресторане отеля.

Вологда – культурная столица и необычайно красивый город Русского Севера с известными во всём мире народными промыслами и резными палисадами.

Обзорная экскурсия по Вологде познакомит Вас с историей и самыми значимыми достопримечательностями города.

Вы узнаете о том, как был основан город и какую роль в его истории сыграл сам Иван Грозный, увидите своими глазами архитектурные ансамбли центральных площадей, памятники деревянного и каменного зодчества.

Вологодский кремль начал возводиться в XVI веке по приказу Ивана Грозного. Планируемая территория в 2 раза превосходила территорию Московского кремля.

Закладка каменной крепости проходила 28 апреля 1565 года, в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Это событие впоследствии дало другое название Вологде — Насон-город.

Царь хотел сделать из Вологды личную резиденцию, однако ликвидация опричнины, вероятно, изменила его планы, а Кремль не был построен.

Комплекс сооружений, который сейчас называется Вологодским Кремлем, создавался в течение нескольких столетий, его разновременные постройки сильно отличаются друг от друга по своему стилю. Это была Резиденция вологодских Архиереев.

До середины XVII века все постройки владычной резиденции были деревянными. Уже в первой половине XVII века в резиденции вологодских архиереев находились все необходимые для административного епархиального центра помещения.

Эти многочисленные деревянные здания неоднократно перестраивались, и в настоящее время не сохранены. О них можно судить лишь по различным документальным материалам, в частности по писцовой книге Вологды 1627 года.

Прогулка по территории кремля.

Древнейшее каменное здание Вологды — Софийский собор – памятник архитектуры XVI века.

Его строительство связано с именем Ивана IV Грозного, по приказу которого с 1565 по 1570 гг. в Вологде разворачивается грандиозное строительство Кремля-крепости, в которой Софийский собор должен был стать главной достопримечательностью.

Софийский собор построен по образу и подобию Успенского собора Московского Кремля (внешний осмотр храма).

Посещение Музея Кружева.

Основная экспозиция посвящена развитию традиционного художественного промысла Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения с к. XIX- н. XXI вв.

Первый зал посвящён европейским кружевным центрам – Германии, Франции, Польше, Словакии, Испании, а также эпохе зарождения искусства кружевоплетения (XVII-XVIII вв.).

В главной галерее представлены экспонаты, раскрывающие кружевные темы: кружево в культовых предметах, кружево в крестьянском костюме, авторские работы и многое другое.

Обед в кафе города с элементами вологодской кухни и дегустацией местной настойки.

Отправление домой.

23:00 Ориентировочное прибытие в Москву: ст. м. ВДНХ.

02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир. День прибытия следующий, после основной даты окончания тура.

ВологдаВологдаВологдаВологда
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

Размещение в отеле:

«Спасская» 3* г. Вологда

Стоимость на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
23 900 25 400

Доплата за одноместное размещение на заезды – 5 900 рублей.

Скидка для взрослого / ребенка до 16 лет на дополнительном месте – 400 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница Спасская, Вологда

2 ночи

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности, как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа- центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

Расстояние до аэропорта составит около 8 километров, до железнодорожного вокзала - полтора.

Гостиница Спасская, ВологдаГостиница Спасская, ВологдаГостиница Спасская, ВологдаГостиница Спасская, Вологда
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин (если куплен тариф полный пансион) )
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Спасская» - взрослый / ребенок (от 7 до 12 лет вкл.). Стоимость уточняется
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Владимир / Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какая стоимость новогоднего банкета?

Стоимость новогоднего банкета в гостинице «Спасская» – взрослый / ребенок (7-12 лет вкл.) – 9000 / 4500 руб. (меню и программа появятся позже).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Вологды

