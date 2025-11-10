1 день

Переславль-Залесский - Ростов Великий

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Переезд в Переславль-Залесский (~ 140 км). Путевая информация.

Посещение музея «Царство ряпушки».

В ходе экскурсии вам поведают, почему эта рыбка уникальна и за что была удостоена чести быть увековеченной на гербе города, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.

Вы узнаете много удивительных, а порой даже нереальных фактов о красивейшем и загадочном озере Плещеево.

В завершении программы радушные хозяева предложат гостям отведать рыбки в сопровождении крафтового пива.

Транзитная обзорная экскурсия в Переславле-Залесском (без выходов).

Отправление в Ростов Великий.

Обед в кафе города.

Путевая обзорная экскурсия по городу с посещением Ростовского кремля.

Ростов Великий, расположенный в Ярославской области в двухстах километрах от Москвы, — один из древнейших и красивейших городов Золотого кольца России. История города уходит вглубь веков.

Первое упоминание о Ростове встречается в летописи «Повесть временных лет», а в 2012 году город отпраздновал 1150-летие.

Визитной карточкой Ростова Великого по праву является Ростовский кремль, расположенный в самом центре города, и величественный Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь.

Древний Ростов знаменит не только своими памятниками, колокольными звонами и православными святынями, но и народными исконно ростовскими промыслами: ростовской финифтью и чернолощеной керамикой.

Посещение Ростовского кремля — самого грандиозного сооружения города. Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада.

Церкви Архиерейского двора соединены между собой с помощью переходов по крепостным стенам. Именно здесь проходили съемки так любимого нами фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

15:00 Переезд в Вологду (~ 250 км).

Размещение в отеле «Спасская», г. Вологда — 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года 2026!

Новогодний банкет в ресторане отеля «Спасская» (за доп. плату).

При заказе банкета просьба выбрать блюдо на горячее, а также алкогольный напиток и указать это в примечании к бронированию.

