Программа тура по дням
Посещение Тихвинского Успенского монастыря. Экскурсия по городу Устюжне
07:00 Отправление от ст. метро “Улица Дыбенко”.
Переезд в г. Тихвин. Посещение Тихвинского Успенского монастыря.
Монастырь, построенный по указу Ивана Грозного, хранит в себе святыню русской православной церкви – икону Тихвинской Божьей Матери Одигитрии. Мы сможем посетить монастырь и полюбоваться его постройкам.
Переезд в г. Устюжна. Короткая обзорная экскурсия по городу.
Считается, что чиновники именно этого городка послужили прототипами для знаменитого “Ревизора” Гоголя.
Вы увидите Казанскую церковь, которая была построена по заказу купца Григория Строганова с удивительной шатровой колокольней, знаменитыми белокаменными резными узорами вокруг окон и сохранившимися фресками XVII века.
Обед в уютном кафе “У Городничего” по рецептам XIX века.
Как в Гоголевской пьесе городничий пригласил “Петербургского чиновника” на роскошный обед, так и мы приглашаем отведать блюда русской кухни, приготовленные по особым рецептам. Переезд в Вологду.
Размещение в гостинице Атриум 4*.
Размещение в гостинице Мартон Вологда 3*.
Свободный день или экскурсии за дополнительную оплату
Завтрак в гостинице. Свободный день.
Дополнительно вы можете приобрести пакет "Второй экскурсионный день" за 4000 руб. /чел с оплатой при бронировании.
Пакет "Второй экскурсионный день" включает:
Посещение Кирилло-Белозерского монастыря. Экскурсия по территории и Архимандричий корпус, осмотр келий или другие объекты по усмотрению сотрудников музея.
Обед в кафе.
Посещение историко-этнографического комплекса"Сугорье" с новогодней программой и чаепитием.
Вы узнаете, что было общего и чем отличались обряды и ритуалы у наших народов в глубокой древности и какие христианские рождественские традиции пришли им на смену.
Приглашаем прикоснуться к народным новогодним традициям и узнать, как проходило празднование древнего славянского Нового года – Зимнего Солнцеворота или Карачуна и праздника Йоль скандинавских народов и сменившего их светлого праздника Рождества Христова!
Возвращение в Вологду. Свободное время.
Встреча Нового Года в банкетном зале гостиницы Атриум 4* (дополнительная оплата).
Встреча Нового Года в банкетном зале гостиницы Мартон Вологда 3* (дополнительная оплата).
Экскурсия по Вологде. Посещение фирменного магазина «Промыслы Вологодчины» с дегустацией
Поздний завтрак в гостинице.
Большая обзорная экскурсия по Вологде от местного краеведа. Во время экскурсии мы узнаем, как застраивался и менялся от века к веку исторический центр Вологды.
Мы увидим ансамбли трех площадей: Кремлевской, Революции и Советской, познакомимся с архитектурой Вологды XVI-XX веков, в том числе, памятниками деревянного и каменного зодчества и торжественными вологодскими храмами.
Попутно мы услышим истории о знаменитых людях, родившихся и живших в этом замечательном городе, познакомимся со Спасо-Прилуцким монастырём.
Обед по вологодским рецептам.
Вас ждет настоящий пир с блюдами, приготовленными по старинным вологодским рецептам. Сегодня вам предстоит попробовать то, что ели люди в далекой Древней Руси на вологодской земле!
Посещение фирменного магазина "Промыслы Вологодчины" с дегустацией. В фирменном магазине собрано все богатство народных художественных промыслов Вологодской области.
Здесь вы сможете приобрести изящное кружево и льняные изделия, настоящее вологодское масло и ликеро-водочную продукцию, северную чернь и роспись по дереву, вологодскую финифть, валенки и многое другое!
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Экскурсия в музее Кружева. Развлекательная фольклорная программа в Сизьме
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Экскурсия в музее Кружева. Музей кружева в Вологде — мир красоты и гармонии вологодского кружева, сотканный искусными руками кружевниц, ожившая сказка, куда хочется возвращаться снова и снова.
Музей расположен в здании городской усадьбы XIX века, которое является объектом культурного наследия. Основная экспозиция посвящена развитию традиционного художественного промысла Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения с конца XIX по начало XXI века.
Переезд из Вологды в Сизьму.
Развлекательная фольклорная программа.
Село Сизьма — удивительный самобытный уголок, где уже много лет возрождают культурные традиции Вологодского края. Собранные по окрестным деревням предметы позволили создать милые деревенские музеи крестьянского быта, льна, хлеба, истории села.
Во время многочисленных экспедиций местного "Центра традиционной культуры" были записаны интересные истории о традициях и обычаях сиземского края, собраны занятные рецепты, песни, игры. Нас ждет прогулка по селу, посещение крестьянской избы, музеи и мастер-класс.
Обед по-деревенски.
Вкусный и сытный деревенский обед в старинной русской избе — то что нужно после интересной и насыщенной экскурсии!
Отправление в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Улица Дыбенко" ориентировочно в 23:50.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения руб:
Мартон Вологда 3*, 2-местный номер (раздельные кровати) – 33600 руб.
Мартон Вологда 3*, 1-местный стандарт – 34910 руб.
Атриум Вологда 4* 2-местный стандарт (двуспальная кровать) – 37100 руб.
Атриум Вологда 4* 1-местный стандарт – 37910 руб.
Скидка детям до 16 лет – 3000 руб.
Варианты проживания
Атриум
Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.
Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.
В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.
Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.
Мартон Вологда
Отель «Мартон Вологда» располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.
Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.
Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 м.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака и 3 обеда
- Услуги гида
- Персональное радиооборудование
- Входные билеты на объекты тура по программе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: 1 обед и ужины
- Дополнительные экскурсии: пакет «Второй экскурсионный день» с обедом - 4000 руб
- Новогодний банкет
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Скидка детям до 16 лет – 3000 руб.
Какая стоимость новогоднего банкета?
Новогодний банкет Атриум 4*. Дети до 12 лет — 3500 руб.
Новогодний банкет Атриум 4*. Взрослый — 7000 руб.
Алкоголь не включен, можно приносить свои напитки, пробкового сбора нет.
Новогодний банкет Мартон Вологда 3*. Дети до 12 лет — 3500 руб.
Новогодний банкет Мартон Вологда 3*. Взрослый — 6500 руб.
Алкоголь включен из расчета 500 мл. на человека.
Какие особенности у тура?
Особенности данного тура: При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский полис.
Тур проводится на комфортабельном большом автобусе, чтобы сделать вашу поездку максимально приятной!