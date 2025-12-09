1 день

Посещение Тихвинского Успенского монастыря. Экскурсия по городу Устюжне

07:00 Отправление от ст. метро “Улица Дыбенко”.

Переезд в г. Тихвин. Посещение Тихвинского Успенского монастыря.

Монастырь, построенный по указу Ивана Грозного, хранит в себе святыню русской православной церкви – икону Тихвинской Божьей Матери Одигитрии. Мы сможем посетить монастырь и полюбоваться его постройкам.

Переезд в г. Устюжна. Короткая обзорная экскурсия по городу.

Считается, что чиновники именно этого городка послужили прототипами для знаменитого “Ревизора” Гоголя.

Вы увидите Казанскую церковь, которая была построена по заказу купца Григория Строганова с удивительной шатровой колокольней, знаменитыми белокаменными резными узорами вокруг окон и сохранившимися фресками XVII века.

Обед в уютном кафе “У Городничего” по рецептам XIX века.

Как в Гоголевской пьесе городничий пригласил “Петербургского чиновника” на роскошный обед, так и мы приглашаем отведать блюда русской кухни, приготовленные по особым рецептам. Переезд в Вологду.

Размещение в гостинице Атриум 4*.

Размещение в гостинице Мартон Вологда 3*.

