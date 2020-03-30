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Последние новости коронавируса в Вологодской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 317+19
  • Умерло 1
  • Выздоровело 106+2
  • Болеют сейчас 210+17
  • Летальность 0.32%около 3 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Вологодской области, включая Вологду, находится 0.14%, 317 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 106 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 210 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Вологде и Вологодской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Вологодской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.8 разав Вологодской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
3 человекав среднем умирает в Вологодской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Вологодской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Вологодской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Вологодской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020317+19+6%1106+2+2%210+17
11 мая 2020298+12+4%1104+6+6%193+6
10 мая 2020286+19+7%198+8+9%187+11
9 мая 2020267+14+6%190+2+2%176+12
8 мая 2020253+12+5%188+4+5%164+8
7 мая 2020241+5+2%184+2+2%156+3
6 мая 2020236+6+3%182+5+6%153+1
5 мая 2020230+7+3%077+2+3%153+5
4 мая 2020223+4+2%075+7+10%148-3
3 мая 2020219+20+10%068+3+5%151+17
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Вологодской области по дням

Вологодская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Вологодской области

Назван предполагаемый срок продления ограничений в России из-за коронавируса
Назван предполагаемый срок продления ограничений в России из-за коронавируса
lenta.ru
27.04.2020 06:41
Назван предполагаемый срок продления ограничений, связанных с коронавирусом. Президент России Владимир Путин может продлить режим нерабочих дней как минимум до 11 мая, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Путин проведет совещание с главами регионов во вторник, 28 апреля.
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции
lenta.ru
30.03.2020 18:30
Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Следом за Москвой режим ввели в Мурманской, Калининградской, Вологодской, Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее. Режим самоизоляции ввели также в Липецкой области. Там выявили пять случаев заражения.
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
РБК
30.03.2020 12:04
Впервые случаи заражения COVID-19 подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России
Еще в одном российском городе ввели режим ЧС из-за коронавируса
Еще в одном российском городе ввели режим ЧС из-за коронавируса
lenta.ru
28.03.2020 14:37
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении в Череповце режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса. По его словам, мера принята в связи выявлением в городе новых случаев заражения. Он призвал усилить режим самоизоляции. Мэр Череповца призвал горожан сидеть дома.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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