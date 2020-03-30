Заразилось 317 +19

Умерло 1

Выздоровело 106 +2

Болеют сейчас 210 +17

Летальность 0.32% около 3 чел. на 1000 заболевших

В Вологодской области, включая Вологду, находится 0.14%, 317 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 106 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 210 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Вологде и Вологодской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Вологодской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 2.8 раза в Вологодской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 3 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Вологодской области

Карта распространения коронавируса в Вологодской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Вологодской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Вологодской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 317 +19+6% 1 106 +2+2% ▲ 210+17 11 мая 2020 298 +12+4% 1 104 +6+6% ▲ 193+6 10 мая 2020 286 +19+7% 1 98 +8+9% ▲ 187+11 9 мая 2020 267 +14+6% 1 90 +2+2% ▲ 176+12 8 мая 2020 253 +12+5% 1 88 +4+5% ▲ 164+8 7 мая 2020 241 +5+2% 1 84 +2+2% ▲ 156+3 6 мая 2020 236 +6+3% 1 82 +5+6% ▲ 153+1 5 мая 2020 230 +7+3% 0 77 +2+3% ▲ 153+5 4 мая 2020 223 +4+2% 0 75 +7+10% ▼ 148-3 3 мая 2020 219 +20+10% 0 68 +3+5% ▲ 151+17 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Вологодской области по дням