Последние новости коронавируса в Вологодской области на сегодня со статистикой
Заразилось 317+19
Умерло 1
Выздоровело 106+2
Болеют сейчас 210+17
Летальность 0.32%около 3 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Вологодской области, включая Вологду, находится 0.14%, 317 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 1 умер, 106 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 210 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Вологде и Вологодской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Вологодской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Вологодской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Вологодской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Вологодской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
317+19+6%
1
106+2+2%
▲210+17
11 мая 2020
298+12+4%
1
104+6+6%
▲193+6
10 мая 2020
286+19+7%
1
98+8+9%
▲187+11
9 мая 2020
267+14+6%
1
90+2+2%
▲176+12
8 мая 2020
253+12+5%
1
88+4+5%
▲164+8
7 мая 2020
241+5+2%
1
84+2+2%
▲156+3
6 мая 2020
236+6+3%
1
82+5+6%
▲153+1
5 мая 2020
230+7+3%
0
77+2+3%
▲153+5
4 мая 2020
223+4+2%
0
75+7+10%
▼148-3
3 мая 2020
219+20+10%
0
68+3+5%
▲151+17
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Вологодской области по дням
Вологодская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Вологодской области
Назван предполагаемый срок продления ограничений, связанных с коронавирусом. Президент России Владимир Путин может продлить режим нерабочих дней как минимум до 11 мая, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Путин проведет совещание с главами регионов во вторник, 28 апреля.
Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Следом за Москвой режим ввели в Мурманской, Калининградской, Вологодской, Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее. Режим самоизоляции ввели также в Липецкой области. Там выявили пять случаев заражения.
Впервые случаи заражения COVID-19 подтверждены в пяти регионах — Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае. Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении в Череповце режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с распространением коронавируса. По его словам, мера принята в связи выявлением в городе новых случаев заражения. Он призвал усилить режим самоизоляции. Мэр Череповца призвал горожан сидеть дома.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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