Город воинской славы Волоколамск на протяжении всей своей истории защищал Москву от неприятеля. Через связь времён мы проследим его роль в становлении российской государственности, поговорим об обороне столицы в тяжёлые годы Великой Отечественной. И обсудим те испытания, которые пришлось вынести жителям и защитникам Волоколамска.

Описание экскурсии

Земляные валы, где находились укрепления. Мы обсудим связь появления первого герба города с отражением атак польского короля Сигизмунда III.

Кремлёвские соборы. Вы узнаете об их роли в защите города, посмотрите исторические фото. И услышите про страшные находки, которые до сих пор хранит волоколамская земля.

Мемориал погибшим волоколамцам. Поговорим о том, кто был самым результативным танковым асом советской армии, кто такие кремлёвские курсанты и почему их потомки каждый год повторяют их маршрут.

Мемориал «Героям-панфиловцам». Вы увидите величественные фигуры солдат, которые до сих пор смотрят в сторону, откуда наступал неприятель.

Памятник «Взрыв». Я расскажу, каким образом немецкая самоходка оказалась на Волоколамском шоссе и как это событие связано с именем русского Ивана Сусанина периода Великой Отечественной войны.

Организационные детали