Дорогами ратного подвига: по местам боевой славы Волоколамска

Узнать город через военную историю, посетить мемориалы и почтить память его защитников
Город воинской славы Волоколамск на протяжении всей своей истории защищал Москву от неприятеля.

Через связь времён мы проследим его роль в становлении российской государственности, поговорим об обороне столицы в тяжёлые годы Великой Отечественной. И обсудим те испытания, которые пришлось вынести жителям и защитникам Волоколамска.
Описание экскурсии

Земляные валы, где находились укрепления. Мы обсудим связь появления первого герба города с отражением атак польского короля Сигизмунда III.

Кремлёвские соборы. Вы узнаете об их роли в защите города, посмотрите исторические фото. И услышите про страшные находки, которые до сих пор хранит волоколамская земля.

Мемориал погибшим волоколамцам. Поговорим о том, кто был самым результативным танковым асом советской армии, кто такие кремлёвские курсанты и почему их потомки каждый год повторяют их маршрут.

Мемориал «Героям-панфиловцам». Вы увидите величественные фигуры солдат, которые до сих пор смотрят в сторону, откуда наступал неприятель.

Памятник «Взрыв». Я расскажу, каким образом немецкая самоходка оказалась на Волоколамском шоссе и как это событие связано с именем русского Ивана Сусанина периода Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Kia Pikanto, детского кресла нет
  • Мы можем провести экскурсию на вашем транспорте, детали — в переписке
  • По желанию за доплату мы можем посетить интерактивный музей и колокольню: взрослые — 200 ₽, льготные — 100 ₽, дошкольники бесплатно (цена указана за одну локацию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На парковке у кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Волоколамске
Провела экскурсии для 1305 туристов
Родилась и живу в Волоколамске, здесь же жили мои предки. Люблю свой город и стараюсь, чтобы моё отношение к нему хотя бы чуть-чуть передалось нашим гостям. Изучением истории родного края занимаюсь более тридцати лет. Считаю, что несмотря на внешнюю скромность Волоколамска, даже искушённые туристы могут здесь найти впечатления, которые надолго останутся в памяти.

