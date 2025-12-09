Дорогами ратного подвига: по местам боевой славы Волоколамска
Узнать город через военную историю, посетить мемориалы и почтить память его защитников
Город воинской славы Волоколамск на протяжении всей своей истории защищал Москву от неприятеля.
Через связь времён мы проследим его роль в становлении российской государственности, поговорим об обороне столицы в тяжёлые годы Великой Отечественной. И обсудим те испытания, которые пришлось вынести жителям и защитникам Волоколамска.
Описание экскурсии
Земляные валы, где находились укрепления. Мы обсудим связь появления первого герба города с отражением атак польского короля Сигизмунда III.
Кремлёвские соборы. Вы узнаете об их роли в защите города, посмотрите исторические фото. И услышите про страшные находки, которые до сих пор хранит волоколамская земля.
Мемориал погибшим волоколамцам. Поговорим о том, кто был самым результативным танковым асом советской армии, кто такие кремлёвские курсанты и почему их потомки каждый год повторяют их маршрут.
Мемориал «Героям-панфиловцам». Вы увидите величественные фигуры солдат, которые до сих пор смотрят в сторону, откуда наступал неприятель.
Памятник «Взрыв». Я расскажу, каким образом немецкая самоходка оказалась на Волоколамском шоссе и как это событие связано с именем русского Ивана Сусанина периода Великой Отечественной войны.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном Kia Pikanto, детского кресла нет
Мы можем провести экскурсию на вашем транспорте, детали — в переписке
По желанию за доплату мы можем посетить интерактивный музей и колокольню: взрослые — 200 ₽, льготные — 100 ₽, дошкольники бесплатно (цена указана за одну локацию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке у кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Ольга — ваш гид в Волоколамске
Провела экскурсии для 1305 туристов
Родилась и живу в Волоколамске, здесь же жили мои предки. Люблю свой город и стараюсь, чтобы моё отношение к нему хотя бы чуть-чуть передалось нашим гостям. Изучением истории родного края занимаюсь более тридцати лет. Считаю, что несмотря на внешнюю скромность Волоколамска, даже искушённые туристы могут здесь найти впечатления, которые надолго останутся в памяти.