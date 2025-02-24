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по Волоколамску и селу Ярополец. Ольга прекрасно знает исторический материал и умеет его донести до слушателей. А село Ярополец и его окрестности просто потрясли нас своей богатой историей. Экскурсия была организована максимально удобно для нас. За это отдельное огромное спасибо Ольге! Всем, кто интересуется историей нашей страны, рекомендую эту экскурсию.