Экскурсии проходящие только летом в Волоколамске

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Волоколамске, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Пешая
63 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600 за всё до 10 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
На машине
14 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади Волоколамска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5800 за всё до 3 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Авторская экскурсия в окрестностях Волоколамска
8 мар в 10:30
9 мар в 10:00
4500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 февраля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Очаровательный Волоколамск, наш экскурсовод охватила все исторические вехи истории города и вдохновила нас на дальнейшее изучение окрестностей
  • Н
    Наталья
    17 февраля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Ольга увлекательно и с большой любовью рассказала о родном городе. К сожалению сейчас переходный период в Кремле, потому что он
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    теперь принадлежит РПЦ, но это никакого отношения не имеет к работе гида. Ольга много рассказала дополнительной информации об окрестностях Волоколамск, поэтому планируем вернуться еще

  • О
    Ольга
    15 февраля 2025
    От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
    Ольга Константиновна - прекрасный экскурсовод, умеющая заинтересовать и детей, и взрослых. Интереснейшая экскурсия, погружение в историю нашей страны. Экскурсия, которая останется в памяти. Спасибо
  • Д
    Дмитрий
    6 ноября 2024
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Экскурсия понравилась! Не смотря на непогоду, отлично провели время! Рекомендую!
    Экскурсия понравилась! Не смотря на непогоду, отлично провели время! Рекомендую!Экскурсия понравилась! Не смотря на непогоду, отлично провели время! Рекомендую!Экскурсия понравилась! Не смотря на непогоду, отлично провели время! Рекомендую!Экскурсия понравилась! Не смотря на непогоду, отлично провели время! Рекомендую!Экскурсия понравилась! Не смотря на непогоду, отлично провели время! Рекомендую!Экскурсия понравилась! Не смотря на непогоду, отлично провели время! Рекомендую!Экскурсия понравилась! Не смотря на непогоду, отлично провели время! Рекомендую!Экскурсия понравилась! Не смотря на непогоду, отлично провели время! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2024
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Очень рекомендуем гида Ольгу! продуманный маршрут, много интересных фактов и фактиков, живое общение и забота о туристах.
  • С
    Светлана
    9 октября 2024
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    5 октября мы с подругами провели незабываемый день в обществе замечательного экскурсовода Ольги. Ольга провела чудесную экскурсию на своей машине
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    по Волоколамску и селу Ярополец. Ольга прекрасно знает исторический материал и умеет его донести до слушателей. А село Ярополец и его окрестности просто потрясли нас своей богатой историей. Экскурсия была организована максимально удобно для нас. За это отдельное огромное спасибо Ольге! Всем, кто интересуется историей нашей страны, рекомендую эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Волоколамску в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Волоколамску в марте 2025
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