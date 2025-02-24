1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
От Волока к Волоколамску: пешая прогулка по городу
Познакомиться с самым древним городом Подмосковья
Начало: Октябрьская площадь, д. 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади Волоколамска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5800₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Авторская экскурсия в окрестностях Волоколамска
Завтра в 10:00
2 мар в 10:00
4500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 февраля 2025Очаровательный Волоколамск, наш экскурсовод охватила все исторические вехи истории города и вдохновила нас на дальнейшее изучение окрестностей
- ННаталья17 февраля 2025Ольга увлекательно и с большой любовью рассказала о родном городе. К сожалению сейчас переходный период в Кремле, потому что он
- ООльга15 февраля 2025Ольга Константиновна - прекрасный экскурсовод, умеющая заинтересовать и детей, и взрослых. Интереснейшая экскурсия, погружение в историю нашей страны. Экскурсия, которая останется в памяти. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Волоколамску в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Волоколамску в феврале 2025
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