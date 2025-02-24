читать дальше теперь принадлежит РПЦ, но это никакого отношения не имеет к работе гида. Ольга много рассказала дополнительной информации об окрестностях Волоколамск, поэтому планируем вернуться еще

Ольга увлекательно и с большой любовью рассказала о родном городе. К сожалению сейчас переходный период в Кремле, потому что он